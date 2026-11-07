Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Liverpool sich bei Crystal Palace durchsetzt und zu Null gewinnt.

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Die besten Wetten für Crystal Palace vs Liverpool

Liverpool Sieg & Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 3.10 bei bet365

Asiatisches Handicap 3-Wege – Liverpool -1 zu einer Quote von 2.38 bei bet365

Torschütze – Alexander Isak zu einer Quote von 2.10 bei bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Crystal Palace 0:2 Liverpool

Torschützen-Wett-Tipp: Liverpool – Isak, Gakpo

Liverpool hat eine bemerkenswerte jüngste Bilanz im Selhurst Park in der Premier League und hat sieben der letzten neun Auswärtsspiele dort gewonnen, nur eines verloren.

Crystal Palace empfängt Liverpool am Wochenende im Selhurst Park, während Pierre Sages Team sich prekär auf Platz 18 befindet.

Die Eagles haben ihre letzten drei Premier-League-Spiele verloren, ohne dabei zu treffen. Es begann mit der desaströsen 0:5-Niederlage gegen den Erzrivalen Brighton. Danach verloren sie zu Hause gegen Newcastle (0:2) und auswärts bei Tottenham (0:2).

Palaces Tordifferenz von -12 ist die schlechteste der Liga. Neun Tore in neun Spielen und kein eigener Treffer in drei Spielen in Folge sind ein großes Problem für die Eagles.

Jean-Philippe Mateta ist bis zum 28. November gesperrt, nachdem sein Einspruch gegen die Rote Karte abgelehnt wurde. Auch Ismaila Sarr und Takehiro Tomiyasu fehlen verletzt. Unter der Woche trennte sich Palace in der Europa League am Donnerstag 1:1 von Hoffenheim.

Liverpool reist als Fünfter mit 15 Punkten an und weist eine kuriose Bilanz auf. Andoni Iraolas Team holte zehn Punkte aus vier Auswärtsspielen, aber nur fünf aus fünf Heimspielen. Historisch war dies ein Angstgegner für Liverpool, doch die 1:2-Niederlage der Reds im Selhurst Park in der vergangenen Saison war die erste seit November 2014.

Obwohl die Reds in der Liga auswärts ungeschlagen sind, verloren sie unter der Woche in der Champions League mit 2:3 auswärts bei Fenerbahce. Es ist das erste Mal unter Iraola, dass Liverpool zwei Pflichtspiele in Folge verliert.

Voraussichtliche Aufstellungen für Crystal Palace vs Liverpool

Crystal Palace : Henderson, Mitchell, Disasi, Canvot, Mingueza, Richards, Wharton, Kamada, McNeil, Pino, Nketiah

: Henderson, Mitchell, Disasi, Canvot, Mingueza, Richards, Wharton, Kamada, McNeil, Pino, Nketiah Liverpool: Alisson, Araujo, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Mac Allister, Nyoni, Wirtz, Gakpo, Barcola, Isak

Die Reds siegen und halten Palace auf Distanz

Palace hat in den letzten drei Premier-League-Spielen nicht getroffen. Mit dem weiterhin gesperrten Jean-Philippe Mateta und dem verletzten Ismaila Sarr ist die Offensivkraft der Eagles stark eingeschränkt.

Dass ihr Linksverteidiger Tyrick Mitchell mit zwei Treffern bester Torschütze in der Liga ist, spricht Bände. Palace erzielt in dieser Premier-League-Saison im Schnitt nur ein Tor pro Spiel.

Liverpools Abwehrbilanz auswärts ist beeindruckend. Die Reds kassierten in dieser Saison nur drei Gegentore in vier Auswärtsspielen. Alisson hat bereits vier Mal zu Null gespielt. Da Liverpool zudem 75 % seiner Auswärtsspiele gewinnt, setzen wir gerne auf einen Reds-Sieg zu Null bei einer moderaten implizierten Wahrscheinlichkeit von 32 %.

Crystal Palace vs Liverpool Wette 1: 1X2 & Beide Teams treffen – Liverpool & Nein zu einer Quote von 3.00 bei bet365

Ein Sieg mit zwei oder mehr Toren Vorsprung

Iraolas Reds haben bereits zwei zähe Siege in dieser Saison eingefahren, gegen Ipswich (2:0) und Brentford (2:1). Ihre zehn Punkte aus Auswärtsspielen werden in der Saison 2026/27 nur vom Titelverteidiger Arsenal übertroffen.

Palace verliert vor eigenem Publikum in 75 % der Fälle, und die Fans werden zunehmend unzufrieden mit dem Team. Zudem kassiert Palace im Schnitt 2,5 Gegentore pro Heimspiel.

Obwohl Liverpool bislang nur elf Ligatore erzielt hat, besitzt die Mannschaft die Durchschlagskraft, um mindestens zwei Tore im Südosten Londons zu erzielen. Palace dürfte zudem müde sein, nachdem das Team sein Europa-League-Spiel gegen Hoffenheim in Unterzahl beendet hat. Die Reds könnten von einer möglichen späten Ermüdung profitieren.

Wir setzen auf einen Liverpool-Sieg mit zwei oder mehr Toren Vorsprung bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 40 %, was fair erscheint.

Crystal Palace vs Liverpool Wette 2: Asiatisches Handicap 3-Wege – Liverpool -1 zu einer Quote von 2.38 bei bet365

Isak bestraft eine anfällige Eagles-Abwehr

Alexander Isak hat sechs Tore in acht Ligaspielen erzielt. Das ist mehr als die Hälfte von Liverpools gesamter Torausbeute in dieser Premier-League-Saison. Ihm werden 4,3 erwartete Tore und eine Durchschnittsnote von 7,36 zugeschrieben. Er führt den Kader sowohl bei Toren als auch bei erwarteten Toren an.

Palaces Abwehrbilanz gibt dem Schweden weitere Gelegenheiten, sein Torkonto aufzustocken. Die Eagles haben 21 Gegentore in neun Spielen kassiert, die meisten der Liga. Zehn davon fielen in vier Heimspielen.

Isak war in der Champions-League-Niederlage am Mittwoch in Istanbul auffällig unauffällig, was ein leichtes Fragezeichen aufwirft. Dennoch vertraut Iraola ihm, da er jedes Ligaspiel von Beginn an bestritten hat, für das er verfügbar war.

Isak hat das Tempo, die Physis und den Abschluss, um eine schwächelnde Abwehr voll auszunutzen. Obwohl er in 5 von 8 Ligaspielen in dieser Saison getroffen hat, setzen wir bei ihm auf eine deutlich niedrigere implizierte Wahrscheinlichkeit von 52 % für jederzeit Torschütze. Das ist womöglich der beste Value-Tipp der heutigen Crystal Palace vs Liverpool Wett-Tipps.

Crystal Palace vs Liverpool Wette 3: Torschütze – Alexander Isak zu einer Quote von 2.10 bei bet365

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