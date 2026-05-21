Crystal Palace vs Arsenal Wett Tipp: Die Gunners setzen auf einen krönenden Abschluss

Wir setzen auf die Gunners, die vor dem anstehenden Champions-League-Finale unbedingt ihren Rhythmus und Schwung beibehalten wollen.

Die besten Wetten für Crystal Palace vs Arsenal

Arsenal gewinnt zu einer Quote von 1.80 auf Oddset

Beide Teams treffen (Beide treffen - Ja) zu einer Quote von 1.63 auf Oddset

Viktor Gyökeres trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt zu einer Quote von 2.25 auf Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Crystal Palace 1:3 Arsenal

Torschützen-Wett Tipp: Crystal Palace – Jean-Philippe Mateta; Arsenal – Viktor Gyökeres, Declan Rice, Bukayo Saka

Crystal Palace hat an diesem letzten Premier-League-Spieltag der Saison weitaus wichtigere Ziele vor Augen als einen reinen Pflichtsieg. Die "Eagles" richten ihren vollen Fokus auf die Conference League, während sich die Amtszeit von Oliver Glasner im Selhurst Park dem Ende zuneigt. Die Londoner warten seit sechs Ligaspielen auf einen Dreier und werden vor dem großen Finale gegen Rayo Vallecano mit Sicherheit kein unnötiges Risiko eingehen.

Unterdessen genießt der FC Arsenal einmal mehr seinen Status als frischgebackener englischer Meister. Die Gunners sind am letzten Spieltag nicht mehr zum Siegen verdammt, wollen aber vor dem Champions-League-Endspiel keinesfalls an Momentum verlieren. Die Mannschaft von Mikel Arteta könnte enorm davon profitieren, dass sie nun völlig befreit und ohne jeglichen Druck aufspielen kann.

Voraussichtliche Aufstellungen für Crystal Palace vs Arsenal

Crystal Palace:Henderson, Canvot, Lacroix, Sosa, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta

Arsenal:Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Rice, Ödegaard, Eze, Madueke, Martinelli, Gyökeres

Die Gunners wollen die Saison stark beenden

Auch wenn sie sich den Premier-League-Titel bereits gesichert haben und dieses Spiel keinen Einfluss mehr auf die Tabelle hat, wird Arsenal auf Sieg spielen. Die Männer von Mikel Arteta agierten im Laufe ihrer extrem erfolgreichen Saison 2025/26 überaus pragmatisch. Jetzt können sie endlich wieder mit maximaler Intensität und Spielfreude loslegen. Da das gigantische Duell mit Paris Saint-Germain vor der Brust steht, gilt es, die Siegesserie aktiv am Leben zu erhalten.

Crystal Palace wird nach leichten Blessuren aus dem Spiel gegen Brentford womöglich auf Chris Richards und Chadi Riad verzichten – insbesondere mit Blick auf ihr eigenes europäisches Finale. Die Gunners könnten zwar auf der einen oder anderen Position rotieren, verfügen mittlerweile aber über eine exzellente Kaderbreite. Ein Auswärtssieg scheint hier das mit Abstand wahrscheinlichste Szenario zu sein.

Die Eagles durchliefen zuletzt eine schwierige Phase und mussten sich am vergangenen Spieltag mit einem 2:2-Unentschieden gegen Brentford begnügen. Im krassen Gegensatz dazu hat Artetas Truppe fünf ihrer letzten sechs Spiele gewonnen und strotzt nur so vor Selbstvertrauen. Sie präsentieren sich in absoluter Topform und werden ihre Serie der Ungeschlagenheit nicht reißen lassen wollen.

Crystal Palace vs Arsenal Wette 1: Arsenal gewinnt zu einer Quote von 1.80 auf Oddset

Fehlender Druck sorgt für ein offenes Visier

Auch wenn diese Partie keinen Einfluss mehr auf die Tabelle hat, könnte genau diese entspannte Ausgangslage das Spiel umso packender machen. Die Gunners stehen defensiv stabil und behielten zuletzt viermal in Folge eine weiße Weste.

Sollte Arteta jedoch die Startelf rotieren lassen, könnte das die Defensive ein wenig anfälliger machen. Zudem hat Palace wettbewerbsübergreifend sechs Tore in den letzten vier Spielen erzielt und damit bewiesen, dass sie im Angriff nach wie vor brandgefährlich sind.

Die Tatsache, dass es für beide Teams um nichts mehr geht, dürfte im Selhurst Park zu einem offenen Schlagabtausch führen. Die Spieler können befreiter aufspielen und ihre fußballerische Klasse zeigen. Da für beide Klubs zudem die großen europäischen Finals vor der Tür stehen, wird die Partie wohl kaum von übertriebener Härte geprägt sein. Wir erwarten Action auf beiden Seiten – das verspricht ein echtes Spektakel für neutrale Fußballfans zu werden.

Crystal Palace vs Arsenal Wette 2: Beide Teams treffen (Beide treffen - Ja) zu einer Quote von 1.63 auf Oddset

Gyökeres kehrt in die Startelf zurück

Kein Spieler im Arsenal-Kader hat in dieser Saison häufiger eingenetzt als Viktor Gyökeres. Der schwedische Topstürmer hat seine 21 Saisontore extrem konstant über die gesamte Spielzeit verteilt und in jedem einzelnen Wettbewerb getroffen, in dem er auf dem Platz stand. Mit seinen 14 Toren in der Premier League hatte er maßgeblichen Anteil am Gewinn der Meisterschaft.

Es überrascht daher kaum, dass Gyökeres auch bei den Buchmachern als Top-Favorit auf einen Treffer gilt. Der Knipser blieb zwar in den letzten beiden Ligaspielen der Gunners ohne Torerfolg, markierte in den fünf Partien davor jedoch stolze vier Treffer. Beeindruckend: Der 27-Jährige hat seit Januar in keinem Wettbewerb mehr als zwei Spiele in Folge ohne Tor verbracht.

Auch wenn auf beiden Seiten jede Menge potenzielle Torschützen auf dem Platz stehen, setzen wir auf den ehemaligen Akteur von Sporting Lissabon. Gegen Burnley wurde er geschont, doch Arteta wird alles daran setzen, dass sein Top-Torjäger vor dem Champions-League-Finale am 30. Mai wieder den nötigen Torinstinkt schärft. Glasner und die Palace-Defensive sollten diesen Mann definitiv ganz oben auf dem Zettel haben.

Crystal Palace vs Arsenal Wette 3:Viktor Gyökeres trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt zu einer Quote von 2.25 auf Oddset

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