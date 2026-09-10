Frisch nach 29 % ROI mit seinen Dortmund vs Villarreal UCL-Tipps liefert unser Wett-Experte die besten Como vs RB Leipzig Wett-Tipps.

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Como von der Bestätigung profitiert, ihr erstes Europapokalspiel überhaupt im Sinigaglia austragen zu können. Dieser Umstand allein dürfte Cesc Fabregas' Mannschaft einen Vorteil verschaffen.

Die besten Wetten für Como vs RB Leipzig

1X2 – Como zu einer Quote von 1,83 bei bet365

Beide Teams treffen & Tore Gesamt – Ja & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Torschütze oder Vorlage – Antonio Nusa zu einer Quote von 2,75 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Como 2:1 RB Leipzig

: Como 2:1 RB Leipzig Torschützen-Wett-Tipp: Como – Douvikas, Paz; RB Leipzig – Nusa

Cesc Fabregas' Como bestreitet am Donnerstag im Stadio Giuseppe Sinigaglia sein erstes Champions-League-Ligaphasen-Spiel gegen RB Leipzig.

Die Lariani sind erneut glänzend in die Serie-A-Saison gestartet. Como hat aus den ersten drei Spielen sieben Punkte geholt. Darunter zwei starke Auswärtssiege, allen voran ein 2:1-Erfolg beim Stadtrivalen Napoli. Nur Inter hat 2026 mehr Serie-A-Punkte gesammelt als Como.

Es ist das erste Mal in der Saison 2026/27, dass Como im Sinigaglia spielt, nachdem das Stadion umgebaut wurde, um die Vorgaben zu erfüllen. Fabregas' einzige Personalsorge in dieser Woche ist Jayden Addai (Achillessehne).

Die deutschen Gäste reisen mit Martin Demichelis auf der Trainerbank nach Norditalien, nachdem Ole Werner den Klub im Sommer verlassen hat. Leipzig ist unspektakulär in die Bundesliga-Saison 2026/27 gestartet. Nach einem klaren 3:0-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach kassierte die Mannschaft eine 3:1-Niederlage bei Werder Bremen.

Genau diese Inkonstanz hatte Werner im vergangenen Jahr den Job gekostet. Demichelis muss auf Rocco Reitz, Romulo und Christoph Baumgartner verletzungsbedingt verzichten. Brajan Gruda und Assan Ouedraogo absolvieren späte Fitnesstests, während Christopher Nkunku nach seiner Leihrückkehr von Milan in die Startelf zurückkehrt.

Voraussichtliche Aufstellungen für Como vs RB Leipzig

Como 1907: Butez, Valle, Ramon, Chalobah, Couto, Da Cunha, Perrone, Baturina, Paz, Diao, Douvikas

RB Leipzig: Vandevoordt, Baku, Raum, Orban, Esteve, Seiwald, Banzuzi, El Aynaoui, Bakayoko, Nusa, Nkunku

Heimvorteil kommt zur richtigen Zeit

Como hat aus drei Serie-A-Spielen sieben Punkte geholt. Die Mannschaft hat in dieser Saison bereits bei Napoli und Genoa gewonnen. Manche Experten trauen Como bereits zu, sich hinter Inter als Dark Horse um den Scudetto zu etablieren.

Leipzig reist nach einer 3:1-Niederlage bei Werder Bremen in die Lombardei. Die Auswärtsbilanz in diesem Wettbewerb ist düster. Demichelis' Mannschaft hat aus den letzten sechs Champions-League-Auswärtsspielen nur einen Punkt geholt.

Como kehrt zudem nach dem Umbau des Sinigaglia zum ersten Mal in dieser Saison vor heimischem Publikum in diesen Wettbewerb zurück. Eine implizite Wahrscheinlichkeit von 54,6 % für einen Como-Sieg wirkt unter Berücksichtigung aller Faktoren wie ein solider Tipp.

Como vs RB Leipzig Wette 1: 1X2 – Como zu einer Quote von 1,83 bei bet365

Ein offener Schlagabtausch dürfte sich abzeichnen

In acht der letzten zehn Pflichtspiele von Como haben beide Teams getroffen. Fünf der letzten sechs Partien von Leipzig brachten drei oder mehr Tore.

Die Deutschen sind seit 18 europäischen Spielen ohne Zu-Null-Erfolg geblieben. Sie haben in den letzten sechs Auswärtsspielen 14 Tore erzielt und 12 kassiert. Darunter zehn Tore in den letzten drei Partien.

Fàbregas will sein Team auf Angriff schalten lassen, statt tief zu verteidigen. Das Gegenargument sind die nur drei Gegentore, die Como in drei Ligaspielen kassiert hat, doch Spieler wie Nusa und Nkunku bringen durchaus Klasse mit. Wir sehen bei diesem kombinierten Ausgang eine höhere Wahrscheinlichkeit als die implizierten 55,60 %. Das macht diesen Tipp zu unserem Top-Value-Pick aus unseren Como vs RB Leipzig Wett-Tipps.

Como vs RB Leipzig Wette 2: Beide Teams treffen & Tore Gesamt – Ja & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Nusa als Leipzigs wichtigste Waffe

Antonio Nusa traf und wurde zum Spieler des Spiels gewählt, als Leipzig seinen Bundesliga-Auftakt bestritt. Der Norweger hat auch in der Champions League überzeugt und traf bereits mit 17 Jahren bei seinem Debüt in diesem Wettbewerb für den FC Brügge. Der Norweger ist mittlerweile Leipzigs wichtigste Anspielstation über die Außenbahn.

Leipzigs früherer Star Yan Diomande wechselte im Sommer zu Real Madrid. Brajan Gruda ist fraglich, was Demichelis' Optionen weiter einschränkt.

Comos Außenverteidiger sind angewiesen, hoch zu schieben, was Räume zum Hineinstoßen öffnen dürfte. Mit Nkunku vor ihm hat Nusa zudem einen bewährten Vollstrecker, den er bedienen kann. Eine Wette auf einen Torbeteiligungs-Treffer von Nusa bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von nur 36,4 % erscheint überraschend niedrig angesetzt.

Como vs RB Leipzig Wette 3: Torschütze oder Vorlage – Antonio Nusa zu einer Quote von 2,75 bei bet365

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