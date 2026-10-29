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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass sich Uniteds Probleme fortsetzen, während Chelsea als Sieger hervorgeht und die Krise der Gäste weiter vertieft.

Die besten Wetten für Chelsea vs Manchester United

Tore Gesamt & Beide Teams treffen – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 1,74 bei Interwetten

1X2 – Chelsea zu einer Quote von 1,77 bei Interwetten

Torschütze – Morgan Rogers zu einer Quote von 3,00 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Chelsea 2:1 Manchester United

Chelsea 2:1 Manchester United Torschützen-Wett-Tipp: Chelsea – Morgan Rogers, Pedro Neto; Manchester United – Bryan Mbeumo

Gerade wenn man denkt, dass Chelsea die Wende schafft und den Aufstieg in der Tabelle der Premier League in Angriff nimmt, kommt der nächste Rückschlag. Ein weiterer Dämpfer bremste den Fortschritt am vergangenen Wochenende. Xabi Alonsos Mannschaft verlor gegen den Erzrivalen Tottenham, wobei Ersatztorwart Mike Penders in der 77. Minute traf, da der Stammtorhüter des Klubs fehlte.

Am Ende kassierten die Blues ihre dritte Liganiederlage der Saison und die erste an der Stamford Bridge. Das Ergebnis lässt sie auf dem fünften Tabellenplatz zurück, acht Punkte hinter den oberen beiden Mannschaften der Liga. Chelsea geht mit einem Punkt weniger in dieses Wochenende als zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Saison, weshalb man sich dort verbessern will.

Im Lager des Gegners ist deutlich mehr Besserung nötig. Manchester United scheint zu zerbröckeln. Am Montag fanden in Carrington Krisengespräche statt, wobei Michael Carrick allgemein mit seiner Entlassung rechnen muss. Dennoch steht der ehemalige Mittelfeldspieler für die Reise zur Stamford Bridge weiterhin an der Seitenlinie, was seine Führungsstärke auf die Probe stellen wird.

Nachdem er seinen Kapitän Bruno Fernandes nach dessen offener Kritik am Trainerteam im Nachgang der Niederlage gegen Como auf die Bank gesetzt hatte, erlebte United einen neuen Tiefpunkt. Bournemouth fegte die Red Devils mit einem 3:0-Erfolg in Old Trafford vom Platz und bescherte den Cherries damit einen willkommenen Schub an Selbstvertrauen. United hofft, am Samstag in West-London eine Antwort zu finden, auch wenn die Anhänger derzeit wenig Grund zum Optimismus haben dürften.

Voraussichtliche Aufstellungen für Chelsea vs Manchester United

Chelsea voraussichtliche Aufstellung: Penders, Acheampong, Lacroix, Colwill, Hato, Caicedo, Henderson, Neto, Palmer, Estevao, Rogers

Manchester United voraussichtliche Aufstellung: Lammens, Mazraoui, Maguire, Martinez, Dalot, Santos, Tielemans, Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo

Ein Torfestival erwartet die Fans

Chelsea zählt in dieser Saison der Premier League zu den offensivstärkeren Teams. Die Blues haben in acht Spielen 17 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2,13 Toren pro 90 Minuten entspricht. Zu Hause erzielen sie im Schnitt 2,75 Tore pro Spiel und kassieren dabei durchschnittlich zwei Gegentore je Partie.

United hat in acht Spielen erst 10 Tore erzielt, doch die zugrunde liegenden Daten zeigen eine unermüdliche Offensive. Die Red Devils kommen auf einen xG-Wert (erwartete Tore) von 12,79 gegenüber 10,33 bei Chelsea. Carricks Mannschaft kam auf 155 Torschüsse, den höchsten Wert der Liga, während ihre 43 Schüsse aufs Tor nur einen hinter Spitzenreiter Manchester City liegen.

Ihre Verwertungsquote von 6.45 % ist nur besser als jene von Nottingham Forest und Sunderland und verweist direkt auf das Problem im Abschluss. Gleichzeitig hat Chelsea in dieser Saison an der Stamford Bridge noch keine Partie zu Null gehalten, was den Gästen eine Chance eröffnet. Die Hausherren sahen in ihrem Stadion im Schnitt 4,75 Tore pro Spiel, was auf eine torreiche Begegnung hindeutet.

Chelsea vs Manchester United Wette 1: Tore Gesamt & Beide Teams treffen – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 1,74 bei Interwetten

Revanche für den Doppelsieg der letzten Saison

Da auf beiden Seiten mit Toren zu rechnen ist, könnte diese Partie letztlich zu einem offenen Schlagabtausch innerhalb von 90 Minuten werden. Tatsächlich wirkt Alonsos Mannschaft dem fertigen Produkt näher als die Gäste. Die Blues gewannen zwei ihrer letzten drei Partien, die Niederlage unter der Woche gegen Liverpool im EFL Cup ausgenommen.

United gewann dieses direkte Duell in der vergangenen Saison, was in der Heimkabine durchaus einen gewissen Rachedurst wecken dürfte. Der Klub aus Old Trafford gewann in der letzten Saison beide Begegnungen, was dem Spiel an diesem Wochenende zusätzliche Brisanz verleiht. Bevor die Gäste im vergangenen Jahr an der Bridge gewannen, waren sie an diesem Ort zuvor fünf Spiele in Folge sieglos geblieben.

Zudem ist Carricks Mannschaft derzeit wenig selbstbewusst und hat seit dem Champions-League-Auftaktsieg gegen Sabah kein Spiel mehr gewonnen. Das sind acht Partien in Folge ohne Sieg, mit fünf Niederlagen und drei Unentschieden. Vor diesem Hintergrund sollte die Heimmannschaft einen Weg finden, sich gegen United durchzusetzen.

Chelsea vs Manchester United Wette 2: 1X2 – Chelsea zu einer Quote von 1,77 bei Interwetten

Die Blues setzen auf Morgan

Alonso hat ein kleines Personalproblem, da sein erster Stürmer verletzt fehlt. Joao Pedro laboriert an einer Oberschenkelzerrung und steht gegen United möglicherweise nicht zur Verfügung. Immerhin hat Cole Palmer seine eine Spiele dauernde Sperre unter der Woche abgesessen und dürfte der Offensive wieder zur Verfügung stehen.

Morgan Rogers könnte als Spitze auflaufen und Alonsos Mannschaft im letzten Drittel zusätzliche Kreativität verleihen. Der ehemalige Villa-Spieler war für die Blues vor dem Tor effizient, und das könnte sich auch an diesem Wochenende fortsetzen. Seine vier Ligatore sind nur von Pedros fünf übertroffen, machen aber 24 % der Chelsea-Torausbeute aus.

Rogers traf in seinen letzten drei Partien für die Blues einmal und ist reif für einen weiteren Treffer. In seinen persönlichen Duellen gegen United erzielte er zwei Tore. Sollte er von Beginn an in der Spitze stehen, könnte er den Gästen erneut gefährlich werden.

Chelsea vs Manchester United Wette 3: Torschütze – Morgan Rogers zu einer Quote von 3,00 bei Interwetten

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