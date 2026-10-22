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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Blues ihre starke Form bestätigen und Tottenham einen Dämpfer verpassen.

Die besten Wetten für Chelsea vs Tottenham Hotspur

1X2 & Beide Teams treffen – Chelsea & Ja zu einer Quote von 2,90 bei Oddset

Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2,20 bei Oddset

Torschütze – Morgan Rogers zu einer Quote von 2,40 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Chelsea 3:1 Tottenham Hotspur

: Chelsea 3:1 Tottenham Hotspur Torschützen-Wett-Tipp: Chelsea – Rogers, Palmer, Neto; Tottenham – Marmoush

Chelsea sind an diesem Wochenende zurück an der Stamford Bridge für ein spannendes Londoner Derby gegen Tottenham Hotspur am Samstagabend.

Xabi Alonsos Blues kommen in der besten Verfassung der gesamten Saison. Sie haben ihre letzten beiden Premier-League-Spiele gewonnen und dabei sieben Tore erzielt. Auf das 5:1 gegen Bournemouth folgte ein kontrollierter 2:0-Sieg bei Everton.

Die Probleme für Alonso liegen am anderen Ende des Platzes. Stammtorwart Emi Martinez fällt wegen eines Kieferbruchs bis mindestens nächsten Monat aus. Das bedeutet, dass Mike Penders aller Voraussicht nach sein erstes Premier-League-Spiel im Tor bestreiten wird.

Chelsea muss zudem bis zum Jahreswechsel weiterhin auf Reece James wegen eines Knieproblems verzichten. Jamie Gittens laboriert an einem Knöchelproblem, und Malo Gusto kämpft mit einer Erkrankung. Auch Pep Chavarría und Emanuel Emegha sind fraglich, was Alonsos Kaderplanung zusätzlich erschwert.

Roberto De Zerbi hat bei Tottenham endlich etwas, worauf er aufbauen kann. Der 3:1-Sieg gegen den Aufsteiger Coventry am Montagabend war der erste der Saison 2026/27. Zuvor waren die Spurs in ihren ersten sechs Spielen sieglos geblieben.

Allerdings ist De Zerbis Verletztenliste noch besorgniserregender als die von Chelsea. Savio, Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk und Lucas Bergvall fallen allesamt aus. Hinzu kommt eine Dreispielesperre für Rodrigo Bentancur, während Richarlison derzeit nicht zum Kader zählt. De Zerbi wird zudem Destiny Udogie und Pedro Porro noch kurzfristig testen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Chelsea vs Tottenham Hotspur

Chelsea : Penders, Colwill, Acheampong, Lacroix, Hato, Neto, Henderson, Caicedo, Rogers, Palmer, Pedro

: Penders, Colwill, Acheampong, Lacroix, Hato, Neto, Henderson, Caicedo, Rogers, Palmer, Pedro Tottenham Hotspur: Kinsky, Senesi, van Hecke, van de Ven, Robertson, Gray, Tonali, Maddison, Marmoush, Kudus, Solanke

Torfestival an der Stamford Bridge

Eine Wette auf „Beide Teams treffen“ (BTTS) wäre in allen drei bisherigen Heimspielen von Chelsea in der Premier League aufgegangen. Obwohl Bournemouth deutlich unterlag, trafen sie dennoch. Aufsteiger Hull kämpfte sich zu einem 2:2, während Leeds in einem wilden Spiel mit 6:3 bezwungen wurde.

Chelseas defensive Lage macht es dem Team schwer, hinten dicht zu stehen. Martinez fehlt verletzt, und Penders dürfte sein komplettes Premier-League-Debüt geben, was in der Abwehr der Blues für mögliche Unsicherheit sorgt.

Trotz des schwachen Saisonstarts von Tottenham haben die „Spurs“ in vier ihrer letzten fünf Spiele getroffen. Sie haben 22 ihrer 34 Premier-League-Auswärtsspiele hier verloren und nur eines gewonnen. Wir sehen einen Sieg der Blues bei gleichzeitigem Tor der Spurs bei einer moderaten impliziten Wahrscheinlichkeit von 34,5 % als möglich an. Dies könnte der Value-Tipp dieses Wochenendes unter den Chelsea gegen Tottenham Hotspur Wett-Tipp-Optionen sein.

Chelsea vs Tottenham Hotspur Wette 1: 1X2 & Beide Teams treffen – Chelsea & Ja zu einer Quote von 2,90 bei Oddset

Vier oder mehr Tore am Samstag erwartet

In allen drei bisherigen Heimspielen von Chelsea in dieser Saison fielen vier oder mehr Tore. Die Siege gegen Bournemouth und Leeds brachten jeweils sechs beziehungsweise neun Tore. Selbst das Duell mit Außenseiter Hull endete mit zwei Toren auf jeder Seite.

Auch Tottenham war in Sachen Toraufkommen alles andere als knauserig. Sie kassierten drei Gegentore bei Liverpool und weitere drei zu Hause gegen Aston Villa. De Zerbis Mannschaft kassiert im Schnitt fast zwei Tore pro Spiel.

Zwar haben die Spurs bislang nur sechs Tore in sieben Spielen erzielt, doch eigentlich hätten es mehr sein müssen. Ihr xG-Wert liegt derzeit bei 7,5, der drittschlechteste Wert der Liga.

Chelsea verzeichnet mit 5,6 die zweitmeisten Schüsse aufs Tor pro Spiel in der Liga. Zudem haben sie in dieser Saison bereits sechs Tore nach Standardsituationen erzielt. Standards waren wiederholt die Schwachstelle in der Defensive der Spurs. Wir sehen vier oder mehr Tore bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 45,45 % als realistisch an.

Chelsea vs Tottenham Hotspur Wette 2: Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2,20 bei Oddset

Vertrauen in Chelseas Rekordneuzugang

Morgan Rogers brauchte nicht lange, um sich an der Stamford Bridge einzuleben. Chelseas Rekordneuzugang hat bereits vier Premier-League-Tore erzielt und insgesamt fünf Torbeteiligungen gesammelt. Mit einem FotMob-Schnitt von 7,9 ist er derzeit der bestbewertete Spieler im Chelsea-Kader.

Angesichts seiner offensiven Zahlen ist das wenig überraschend. Er kam auf 19 Torabschlüsse und sechs Schüsse aufs Tor in 613 Spielminuten. Zudem kreierte er 13 Torchancen auf der linken Seite von Alonsos Offensivdreier.

Rogers' xG-Wert liegt bei 2,1, was zeigt, dass er seine Chancen aktuell effektiver verwertet als statistisch erwartet. Das deutet zudem auf das große Selbstvertrauen des ehemaligen Aston-Villa-Stürmers hin. Ein Tor von ihm gegen eine löchrige Abwehr der Spurs bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 41,66 % bietet sehr guten Value.

Chelsea vs Tottenham Hotspur Wette 3: Torschütze – Morgan Rogers zu einer Quote von 2,40 bei Oddset

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