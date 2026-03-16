Chelsea vs PSG Wett Tipp: Pariser auf Viertelfinal-Kurs

Unser Experte geht davon aus, dass Chelsea an der heimischen Stamford Bridge alles in die Waagschale werfen wird. Dennoch dürfte PSG am Ende den Einzug in das Viertelfinale der Königsklasse perfekt machen.

Die besten Wetten für Chelsea vs PSG

PSG gewinnt oder Unentschieden & Beide Teams treffen (BTTS) – Ja, Quote 1,82 auf bet365

Über 3,5 Tore insgesamt, Quote 2,00 auf bet365

Khvicha Kvaratskhelia trifft oder gibt eine Torvorlage, Quote 1,95 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Chelsea 2:2 PSG

Torschützen-Wett Tipp: Chelsea – Enzo Fernandez, Joao Pedro; PSG – Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia

Chelsea wurde im Parc des Princes regelrecht überrannt. Paris Saint-Germain revanchierte sich für die Niederlage im Klub-WM-Finale mit einem deutlichen 5:2-Sieg im Hinspiel. Die Hoffnungen von Trainer Liam Rosenior, die Blues zum ersten Mal seit 2022/23 wieder ins Viertelfinale zu führen, hängen damit nur noch an einem seidenen Faden.

Auch am Wochenende hielt die Enttäuschung an: Newcastle United fügte Chelsea die zweite Niederlage in Folge zu. Der Treffer von Anthony Gordon war ein herber Rückschlag für die Ambitionen auf die Top-4. Insgesamt konnte Chelsea nur zwei der letzten sechs Pflichtspiele gewinnen.

PSG hingegen steuert klar auf die nächste Runde zu. Die Pariser mussten zwar eine 1:3-Niederlage in der Liga gegen Monaco hinnehmen – nur wenige Tage nachdem sie die Monegassen aus den UCL-Playoffs geworfen hatten –, bleiben aber der haushohe Favorit.

Zudem spielte ihnen die LFP in die Karten: Das Ligaspiel gegen Nantes wurde verschoben, sodass PSG eine komplette Woche Regeneration vor diesem Kracher hatte. Das könnte letztlich den entscheidenden Unterschied ausmachen.

Die Historie spricht ebenfalls für die Gäste: PSG hat in den letzten vier Champions-League-K.o.-Runden jedes Mal den englischen Gegner ausgeschaltet. Mit den Fans an der Stamford Bridge im Rücken wird Chelsea sicher druckvoll starten, doch die Erfahrung und der Vorsprung von PSG lassen vermuten, dass die Franzosen am Ende jubeln werden.

Voraussichtliche Aufstellungen für Chelsea vs PSG

Chelsea:Jorgensen, Cucurella, Chalobah, Fofana, Gusto, Caicedo, James, Palmer, Fernandez, Neto, Pedro

PSG:Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Doue, Dembele, Barcola

Doppelte Chance spricht für die Pariser

PSG war im Hinspiel in beiden Halbzeiten das dominante Team. Die Mannschaft von Luis Enrique lieferte unter Druck ab und zeigte die passende Reaktion auf die vorangegangene Heimniederlage gegen Monaco.

Zwar war die Form in der heimischen Liga zuletzt etwas schwankend und auch der amtierende Europameister ist nicht gerade durch die Ligaphase der UCL spaziert (sechs Siege aus elf Spielen, drei Remis, zwei Niederlagen), doch die Qualität ist unbestritten.

Chelsea blieb gegen Newcastle zum ersten Mal seit neun Spielen ohne eigenen Treffer. Wenn es jedoch um das Viertelfinale geht, sollten die Blues an der Stamford Bridge die Lücke finden – womöglich sogar mehrfach. PSG hingegen hat in jedem der letzten 13 Spiele getroffen, und keines der letzten zehn direkten Duelle gegen Chelsea endete torlos.

Die Gäste jagen zudem die Geschichtsbücher: Sie wollen das erste Team seit Real Madrid (2017/18) werden, das den Titel in der Königsklasse erfolgreich verteidigt. Alles deutet auf eine offene, torreiche Partie hin, in der Paris nicht als Verlierer vom Platz geht.

Chelsea vs PSG Wette 1: PSG gewinnt oder Unentschieden & Beide Teams treffen (BTTS) – Ja, Quote 1,82 auf bet365

Torfestival an der Bridge erwartet

Chelsea steht vor einer Herkulesaufgabe. Du musst wissen: Sie versuchen, erst das zweite Team in der Geschichte der Champions League zu werden, das einen Drei-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel gegen den amtierenden Champion wettmacht.

Die Statistik macht jedoch Mut. In sechs der letzten sieben Champions-League-Spiele von Chelsea fielen mehr als 2,5 Tore. Abgesehen von der jüngsten 0:1-Niederlage trafen die Blues in den drei vorangegangenen Partien mindestens doppelt. In den letzten sieben europäischen Duellen gegen französische Teams erzielten sie immer zwei oder mehr Tore. Neun ihrer letzten 15 Pflichtspiele endeten zudem mit über 3,5 Toren.

Das Hinspiel im Parc des Princes war pure Unterhaltung, und die PSG-Offensive wirkte unaufhaltsam. Es ist kaum vorstellbar, dass Luis Enrique seine Jungs nur hinten reinstellt, um den Vorsprung zu verwalten – Angriff ist bei diesem Kader die beste Verteidigung.

Die zusätzliche Erholung kommt ihnen dabei zugute. Die Pariser haben in dieser Kampagne bereits 31 Tore erzielt – Turnier-Bestwert. Ausgeruht und hungrig werden sie diese Bilanz in einem spektakulären Schlagabtausch weiter ausbauen wollen.

Chelsea vs PSG Wette 2: Über 3,5 Tore insgesamt, Quote 2,00 auf bet365

Kvaras europäisches Format

Enriques Entscheidung, Khvicha Kvaratskhelia kurz nach dem Ausgleich durch Enzo Fernández einzuwechseln, war ein Geniestreich.

Der georgische Ausnahmespieler riss das Spiel sofort an sich. Er lieferte den Assist für Vitinhas Führungstreffer und legte selbst zwei Tore nach, um den 5:2-Endstand zu besiegeln. Seine 30-minütige „Man of the Match“-Performance war eine Machtdemonstration.

Interessanterweise ist Kvaratskhelia in seinen zehn Champions-League-Einsätzen in dieser Saison effektiver als in der Ligue 1. Mit sechs Toren und vier Vorlagen in der Königsklasse hat er seine nationale Ausbeute bereits übertroffen.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Enrique ihn dieses Mal von Beginn an bringt. Wenn er früh seinen Rhythmus findet, könnte PSG bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg stellen.

Chelsea vs PSG Wette 3:Khvicha Kvaratskhelia trifft oder gibt eine Torvorlage, Quote 1,95 auf bet365

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