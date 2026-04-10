Chelsea vs Manchester City Wett Tipp: City sorgt für Katerstimmung an der Stamford Bridge

Unser Experte erwartet, dass Manchester City an der Stamford Bridge gegen Chelsea einen Auswärtssieg einfährt und damit den Rückstand auf die Tabellenspitze auf sechs Punkte verkürzt.

Die besten Wetten für Chelsea vs Manchester City

Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2,30 bei bet365

Manchester City gewinnt die erste Halbzeit zu einer Quote von 2,62 bei bet365

Beide Teams treffen in der ersten Halbzeit zu einer Quote von 3,50 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Chelsea 1:3 Manchester City

Torschützen-Wett Tipp: Chelsea – Joao Pedro; Manchester City – Erling Haaland, Antonio Semenyo, Nico O’Reilly

Chelsea kehrt nach einem furiosen 7:0-Erfolg im FA Cup gegen den Drittligisten Port Vale in den Ligaalltag zurück. In der Premier League sieht die Welt allerdings anders aus: Zuletzt setzte es für die Blues zwei Niederlagen in Folge.

Dabei sah Anfang März noch alles nach einem Aufwärtstrend aus, als man nur wenige Tage nach der 1:2-Pleite gegen Arsenal den Tabellenvierten Aston Villa mit 4:1 abfertigte. Doch seitdem folgten Ernüchterungen gegen Newcastle United (0:1) und Everton (0:3). Damit hat Chelsea nur eines der letzten fünf Ligaspiele gewonnen.

Manchester City hingegen ist Tabellenführer Arsenal dicht auf den Fersen, auch wenn zwei Remis in Folge den Vormarsch etwas ausgebremst haben. Seit dem Aus in der Champions League gegen Real Madrid (Gesamtscore 1:5) zeigt sich die Truppe von Pep Guardiola jedoch extrem fokussiert. City sicherte sich durch ein 2:0 gegen Arsenal den EFL-Cup-Sieg und demontierte Liverpool im FA-Cup-Viertelfinale mit 4:0.

Liam Rosenior weiß genau, welche Gefahr City ausstrahlt, nachdem er ihnen im Hinspiel im Januar ein 1:1 abtrotzen konnte. Doch die „Cityzens“ wirken nun, wo die Saison in die heiße Phase geht, deutlich gefestigter. Wir erwarten, dass die Gäste Chelsea keine Chance lassen und einen souveränen Sieg einfahren.

Voraussichtliche Aufstellungen für Chelsea vs Manchester City

Chelsea:Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Hato, Fernandez, Caicedo, James, Palmer, Pedro, Garnacho

Manchester City:Donnarumma, Ait-Nouri, Nunes, Guehi, Dias, Rodri, Silva, Doku, Foden, Haaland, Semenyo

Torfestival an der Bridge erwartet

Chelsea konnte mit dem 7:0 gegen Port Vale zwar eine Serie von vier Niederlagen beenden, doch es war gleichzeitig das erste Mal nach vier Partien, dass die Blues überhaupt wieder trafen – zuvor gelang dies letztmalig beim Gastspiel gegen PSG im Parc des Princes.

In vier der letzten sieben Pflichtspiele von Chelsea fielen mindestens fünf Tore (Über 4,5). Das Team von Rosenior kommt in dieser Saison auf einen Schnitt von 2,9 Toren pro Ligaspiel, wobei 11 der 31 Partien die Marke von 3,5 Toren knackten.

City liefert ähnliche Statistiken: 2,9 Tore pro Spiel, allerdings endeten nur sieben ihrer 30 Partien mit mehr als 3,5 Toren. Aber: Wenn Guardiolas Offensiv-Maschinerie erst einmal ins Rollen kommt, ist sie kaum zu stoppen.

Die Vier-Tore-Gala gegen Liverpool war ein Paradebeispiel dafür, wie City Abwehrreihen förmlich zerlegt. Chelsea hat zwar den Heimvorteil an der Stamford Bridge, doch City hat einen Erling Haaland in Torlaune. Stell Dich auf reichlich Tore in London ein.

Chelsea vs Manchester City Wette 1: Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2,30 bei bet365

Die Cityzens bestimmen das Tempo

Manchester City agiert vielleicht nicht ganz auf dem Level der Vorsaison, besitzt aber immer noch die Mentalität eines Champions. Seit der 0:3-Niederlage im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals bei Real Madrid haben sie in zwei von vier Spielen den Führungstreffer erzielt.

Frühe Druckphasen sind ein Markenzeichen von Guardiola. In neun der letzten zehn Pflichtspiele lag City zur Pause nicht zurück – fünfmal führten sie nach 45 Minuten sogar.

Noch beeindruckender: Die Cityzens sind seit 21 Premier-League-Spielen zur Halbzeit ungeschlagen. In 20 ihrer 30 Saisonspiele führten sie zum Seitenwechsel und verloren insgesamt nur zweimal die erste Hälfte.

Für Chelsea wird es extrem schwer, dagegenzuhalten, da City von der ersten Sekunde an taktisch enorm presst. Besorgniserregend für die Blues: In 17 von 31 Ligaspielen gelang es ihnen nicht, mit einer Führung in die Kabine zu gehen. City ist bestens aufgestellt, um schon vor der Pause den Ton anzugeben.

Chelsea vs Manchester City Wette 2: Manchester City gewinnt die erste Halbzeit zu einer Quote von 2,62 bei bet365

Offener Schlagabtausch von Beginn an

City ist für Blitzstarts bekannt. Dennoch dauerte es beim 4:0 gegen Liverpool bis zur 39. Minute, ehe Haaland per Elfmeter den Bann brach und kurz vor dem Pausenpfiff direkt nachlegte.

Vier der letzten acht City-Tore aus den vergangenen vier Pflichtspielen fielen in der ersten Halbzeit. Es wäre keine Überraschung, wenn das Trio Haaland, Semenyo und Doku früh zuschlägt.

Aber auch Chelsea (aktuell Tabellensechster) lag in 14 ihrer 31 Ligaspiele zur Pause vorn. Die Blues wissen also durchaus, wo das Tor steht, auch wenn sie seltener treffen als die Gäste.

Beide Teams verfügen über die individuelle Qualität, die gegnerische Defensive früh in Verlegenheit zu bringen. Die Wette darauf, dass beide Mannschaften bereits vor dem Pausenpfiff treffen, bietet hier einen enormen Value.

Chelsea vs Manchester City Wette 3:Beide Teams treffen in der ersten Halbzeit zu einer Quote von 3,50 bei bet365

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