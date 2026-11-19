Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Gäste aus Leeds stark genug sind, um an der Stamford Bridge einer Niederlage zu entgehen.

Alle Quoten werden von bet365 bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Chelsea vs Leeds United

Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1.68 bei bet365

Torschütze – Morgan Rogers zu einer Quote von 3.25 bei bet365

1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 3.80 bei bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Chelsea 2:2 Leeds United

Torschützen-Wett-Tipp: Chelsea – Morgan Rogers, Cole Palmer; Leeds – Dominic Calvert-Lewin, Noah Okafor

Chelseas Versuch, in die Top vier einzubrechen, hat die frühe Vorfreude bislang nicht ganz erfüllt. Die Blues standen hinter dem neuen Cheftrainer Xabi Alonso, doch bislang haben sie eher enttäuscht als überzeugt. Die Siege gegen Brighton und Manchester United waren die großen Höhepunkte, doch von Fehlerfreiheit kann keine Rede sein.

Alonsos Team steht auf Platz fünf, elf Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal. Manche hatten erwartet, dass diese veränderte Mannschaft, die ohne europäischen Wettbewerb auskommt, die Gunners fordern würde. Tatsächlich stehen sie sogar einen Punkt schlechter da als zur gleichen Zeit in der Vorsaison. Nach der Auswärtsniederlage gegen Sunderland im letzten Spiel braucht Chelsea nach der Länderspielpause eine Reaktion.

Leeds hat in dieser Premier-League-Saison deutlich mehr Höhen als Tiefen erlebt. Daniel Farkes Truppe steht auf Rang neun, liegt aber nur zwei Punkte hinter dem Gastgeber an diesem Wochenende. Gelingt den Whites in West London eine Überraschung, mischen sie im Rennen um den internationalen Wettbewerb mit.

Die Gäste gingen mit einem klaren Sieg gegen einen weiteren großen Londoner Klub in die Länderspielpause. Der 1:0-Erfolg gegen Tottenham war wohl der Höhepunkt ihrer bislang starken ersten Saisonmonate. Mit 14 Punkten stehen sie so gut da wie zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht mehr seit der Rückkehr in die Premier League im Jahr 2021. Der Begriff Abstieg wird in dieser Saison kaum mit ihnen in Verbindung gebracht, und Farke erwartet, dass das so bleibt.

Voraussichtliche Aufstellungen für Chelsea vs Leeds United

Chelsea : Martinez, Gusto, Fofana, Colwill, Chavarria, Caicedo, Lavia, Henderson, Palmer, Neto, Rogers

: Martinez, Gusto, Fofana, Colwill, Chavarria, Caicedo, Lavia, Henderson, Palmer, Neto, Rogers Leeds United: Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovic, Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson, Okafor, Nmecha, Calvert-Lewin

Chelseas Defensivprobleme dürften anhalten

Chelsea gehört zu den torgefährlicheren Mannschaften der Premier League. Die Blues haben in zehn Spielen 19 Tore erzielt, der drittbeste Wert der Liga. In der Abwehr sieht die Bilanz anders aus. Chelsea kam bislang nur zweimal zu Null, lediglich sechs Teams kassierten mehr Gegentore.

In dieser sich verändernden Defensive gibt es Lücken zum Ausnutzen. Selbst ein Leeds-Team, das in dieser Saison im Schnitt ein Tor pro Ligaspiel erzielt, dürfte davon Selbstvertrauen ziehen. Chelseas Ligaspiele brachten im Schnitt 3,50 Tore, der gemeinsam höchste Wert im englischen Oberhaus.

Die Historie dieser Begegnung legt nahe, dass die Partie zwischen diesen Teams meist torreich verläuft. Beim letzten Aufeinandertreffen fielen neun Tore, als Chelsea im EFL Cup mit 6:3 gewann. Vier der jüngsten fünf direkten Duelle brachten mehr als zwei Tore. Wir erwarten, dass sich das hier fortsetzt.

Chelsea vs Leeds United Wette 1: Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1.68 bei bet365

Rogers wieder als wichtigster Mann gefragt

Chelsea muss im Angriff auf Joao Pedro verzichten. Die Blues haben drei ihrer letzten vier Spiele in seiner Abwesenheit verloren. Alonso versuchte es gegen Sunderland mit Pedro Neto in der Spitze, ein Plan, der komplett misslang.

Für diese Partie dürfte er wieder auf Morgan Rogers setzen, da der Engländer mehr Torgefahr mitbringt. Rogers bestritt beide Nations-League-Spiele Englands und erzielte vergangene Woche den Siegtreffer gegen Kroatien. Damit kommt er auf drei Tore in fünf Einsätzen für Klub und Nationalmannschaft.

In der Premier League hat Rogers bereits fünf Tore in zehn Spielen erzielt. Damit hat er schon die Hälfte seiner gesamten Vorjahresausbeute für Aston Villa erreicht. Fast auf den Tag genau ein Jahr zuvor traf Rogers doppelt gegen Leeds für die Villans. Hier braucht er nur einen Treffer, bei einer Außenseiterquote.

Chelsea vs Leeds United Wette 2: Torschütze – Morgan Rogers zu einer Quote von 3.25 bei bet365

Leeds ist schwer zu schlagen

Blind auf einen Chelsea-Sieg zu setzen, wäre angesichts der wechselhaften jüngsten Form unklug. Die Blues haben drei ihrer letzten vier Spiele in allen Wettbewerben verloren. Es war eine schwierige Serie an Spielen, in der Chelsea eher enttäuscht als überzeugt hat.

Die meisten Erfolge von Leeds kamen zu Hause zustande, doch auch auswärts gibt es positive Ansätze. Die Lilywhites kassierten bei Auswärtsspielen gegen Arsenal, Sunderland, Bournemouth, Forest und Brighton nur fünf Gegentore. Diese defensive Bilanz macht sie zu einem unangenehmen Gegner für ein Chelsea-Team ohne seinen wichtigsten Stürmer.

Chelsea-Fans erinnern sich ungern an das jüngste Liga-Duell an dieser Stätte. Leeds lag in dieser Partie mit 0:2 zurück und glich innerhalb von sechs Minuten aus, um einen Punkt zu retten. Leeds hat in dieser Saison gemeinsam mit anderen Teams fünfmal unentschieden gespielt, der gemeinsam höchste Wert der Liga. Es wäre keine Überraschung, hier erneut ein Remis zu sehen.

Chelsea vs Leeds United Wette 3: 1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 3.80 bei bet365

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