Celtic vs AC Mailand Wett Tipp: Die Anzeichen stehen auf Unentschieden im Celtic Park

Unser Wett-Experte rechnet mit zwei Teams auf Augenhöhe, die sich in diesem Testspiel am Ende die Punkte teilen werden.

Die besten Wetten für Celtic vs AC Mailand

Gesamttore & Beide Teams treffen: Über 2,5 & Ja zu einer Quote von 1,65 auf bet365

1X2: Unentschieden zu einer Quote von 3,50 auf bet365

Halbzeit/Endstand: Unentschieden / Unentschieden zu einer Quote von 6,50 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Celtic 2:2 AC Mailand

Torschützen-Wett Tipp: Celtic – Camilo Duran, Alex Oxlade-Chamberlain; AC Mailand – Christopher Nkunku, Santiago Gimenez

Für Celtic Glasgow steht die Titelverteidigung in der schottischen Premiership unmittelbar bevor. Bevor es am 3. August wieder im Pflichtspielbetrieb zur Sache geht, absolvieren die „Hoops“ noch eine allerletzte Generalprobe. Dabei empfangen sie am Samstagnachmittag den italienischen Giganten AC Mailand im legendären Celtic Park.

Bisher lief die Sommer-Vorbereitung für das Team von Trainer Martin O’Neill allerdings alles andere als nach Maß: Ein Sieg gelang der Mannschaft bisher noch nicht. O’Neill hatte erst kürzlich einen neuen Einjahresvertrag unterzeichnet, nachdem er in der Spätphase der vergangenen Saison als Interims-Coach übernommen und die Schotten zum dramatischen häuslichen Double geführt hatte – die Meisterschaft sicherten sich die „Bohoops“ erst am allerletzten Spieltag.

Gegen Mailand wollen die Hausherren nun unbedingt ein Positiverlebnis verbuchen, um mit dem nötigen Rückenwind in die neue Spielzeit zu starten. Aber auch beim AC Mailand weht ein frischer Wind: Ruben Amorim hat das Traineramt von Massimiliano Allegri übernommen. Der portugiesische Chefcoach wurde verpflichtet, nachdem die Rossoneri die Qualifikation für die Champions League verpasst hatten.

Stattdessen treten die Mailänder in der Europa League an – und genau in diesem Wettbewerb soll Amorim die Wende herbeiführen. Da die Serie A erst Ende August startet, befindet sich die Saisonvorbereitung der Italiener noch in der Frühphase. Zudem muss der Klub aktuell auf einige Leistungsträger verzichten, die nach der Weltmeisterschaft noch im Sonderurlaub sind. Das öffnet wiederum die Tür für den eigenen Nachwuchs, der sich nun auf großer Bühne beweisen kann.

Voraussichtliche Aufstellungen für Celtic vs AC Mailand

Celtic:Sinisalo, Donavan, Carter-Vickers, Scales, Murray, McGregor, McCowan, Forrest, Oxlade-Chamberlain, Mcardle, Duran

AC Mailand:Terracciano, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Bartesaghi, Gimenez, Nkunku

Beide Defensivreihen mit Wackelgarantie

Celtic darf sich gute Chancen ausrechnen, gegen Mailand zum Torerfolg zu kommen. Vor dem gegnerischen Kasten agierten die Schotten zuletzt extrem effizient und trafen in jedem ihrer vergangenen 12 Pflicht- und Testspiele. In den jüngsten fünf Partien erzielten sie insgesamt neun Treffer, was einem Schnitt von 1,8 Toren pro Spiel entspricht.

Bei den Mailändern sieht die Ausgangslage zwar etwas anders aus, dennoch netzten auch die Italiener in den letzten drei Partien stets ein. Am vergangenen Wochenende ließ Amorim seine Mannschaft in einem internen Test gegen die eigene Reserve (Milan Futuro) auflaufen, welcher deutlich mit 7:0 gewonnen wurde. Auch wenn man diesem Resultat nicht zu viel Gewicht beimessen sollte, hat die Rossoneri-Offensive ihre Qualitäten im letzten Drittel in der Regel unter Beweis gestellt.

Auffällig ist zudem, dass Celtic eine Serie von 10 Spielen in Folge vorweist, in denen jeweils beide Teams trafen. Da die Italiener jüngst vier Gegentreffer gegen Sporting Lissabon kassierten, wird sich Celtic einiges ausrechnen. Hinzu kommt: Sowohl in den letzten drei Spielen von Mailand als auch in den jüngsten drei direkten Duellen zwischen Celtic und Mailand fielen jeweils mehr als zwei Tore. Es spricht also vieles dafür, dass wir auch diesmal ein torreiches Spiel zu sehen bekommen.

Celtic vs AC Mailand Wette 1: Gesamttore & Beide Teams treffen: Über 2,5 & Ja zu einer Quote von 1,65 auf bet365

Heimvorteil als Trumpfkarte für Celtic

Die Hausherren dürften körperlich schon etwas weiter sein, da sie bereits mehr Vorbereitungsspiele in den Knochen haben. Dennoch wartet der schottische Meister vor dem Liga-Auftakt immer noch auf den ersten Sieg. Zwei Unentschieden und eine Niederlage sind nicht unbedingt der Stoff, aus dem riesiges Selbstvertrauen vor dem Duell mit einem europäischen Schwergewicht wie Mailand gemacht ist.

Blickt man etwas weiter zurück, glänzte Celtic jedoch mit einer beeindruckenden Serie von neun Siegen in Folge, die erst kürzlich durch ein torloses Remis gegen Shelbourne riss. Die Schotten schlägt man im eigenen Stadion jedenfalls nicht mal eben im Vorbeigehen – erst recht nicht, wenn der Gegner mit einer stark veränderten Truppe anreist. Für viele von Amorims jungen Nachwuchskräften wird es die erste Erfahrung mit der einzigartigen Atmosphäre im Celtic Park sein, was klar für die Gastgeber spricht.

Klammert man das interne Testspiel aus, konnte Mailand nur eines der vergangenen fünf Spiele gewinnen. Die Rossoneri kassierten sogar drei Pleiten aus den letzten vier Partien – eine Statistik, die der O’Neill-Elf Mut machen wird. Auch wenn die Italiener die letzten fünf direkten Duelle allesamt für sich entscheiden konnten, unterscheidet sich die aktuelle Mailänder Mannschaft stark von der früheren. Ein Unentschieden ist daher ein absolut realistisches Szenario.

Celtic vs AC Mailand Wette 2: 1X2: Unentschieden zu einer Quote von 3,50 auf bet365

Verhaltene Partie über die vollen 90 Minuten erwartet

Wir rechnen zwar am Ende mit einer Punkteteilung, gut möglich ist aber auch, dass der Spielstand schon zur Halbzeit unentschieden steht. Die Realität solcher Testspiele ist schlichtweg, dass beide Teams noch nach ihrer Form suchen und die maximale Intensität für den Pflichtspielstart aufsparen. In einem Freundschaftsspiel wird in der Regel weder mit der letzten Härte in die Zweikämpfe gegangen noch das allerhöchste Tempo über 90 Minuten gegangen.

Darüber hinaus werden beide Trainer im Spielverlauf munter durchwechseln, um Verletzungsrisiken zu minimieren und Reservisten Spielpraxis zu geben. In zwei der jüngsten drei Spiele von Celtic stand es sowohl zur Halbzeit als auch nach Ablauf der 90 Minuten Unentschieden. In ihren letzten beiden Partien sicherten sich die „Hoops“ zudem in mindestens einer Spielhälfte ein Remis.

Auch bei den Mailändern ging es in den vergangenen beiden Begegnungen unentschieden in die Kabine. Ein ähnliches Bild zeigte sich in zwei der letzten vier direkten Duelle dieser beiden Klubs: Beim letzten Aufeinandertreffen im Jahr 2020 stand es nach 45 Minuten ebenfalls 2:2. Vieles deutet darauf hin, dass es auch diesmal auf einen ähnlichen Spielverlauf hinausläuft.

Celtic vs AC Mailand Wette 3:Halbzeit/Endstand: Unentschieden / Unentschieden zu einer Quote von 6,50 auf bet365

+