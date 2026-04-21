Burnley vs Manchester City Wett Tipp: City stürmt an die Spitze der Premier League

Die Mannschaft von Pep Guardiola hat am Sonntag gegen Spitzenreiter Arsenal geliefert. Seit zehn Premier-League-Spielen sind sie nun ungeschlagen und präsentieren sich in absoluter Topform.

Die besten Wetten für Burnley vs Manchester City

Beide Teams treffen (Nein) zu einer Quote von 1,72 bei Oddset

Manchester City -2 (3-Weg-Handicap) zu einer Quote von 2,10 bei Oddset

Rayan Cherki erzielt 1+ Assist zu einer Quote von 2,42 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Burnley 0:3 Manchester City

Torschützen-Wett Tipp: Burnley: n/v; Manchester City – Haaland (2), Semenyo

Burnleys Abstieg könnte mit einer Niederlage gegen den Titelaspiranten Manchester City am Mittwochabend so gut wie besiegelt sein.

Die "Clarets" hatten seit ihrer Rückkehr in die Premier League einen schweren Stand. Die Männer von Scott Parker konnten nur vier ihrer bisherigen 33 Saisonspiele gewinnen und kassierten im Schnitt mehr als zwei Gegentore pro Partie.

Burnley hat fünf der letzten sechs Spiele verloren, womit die leisen Hoffnungen auf den Klassenerhalt fast vollständig verflogen sind. Besonders die Heimbilanz war zuletzt schwach: In drei der letzten vier Partien im eigenen Stadion gelang kein einziger Treffer. Die Aufgabe für Parker und sein Team wird nicht leichter, wenn nun ein Manchester City zu Gast ist, das den Titel fest im Visier hat.

City versetzte den Titelträumen von Arsenal am Sonntagnachmittag einen herben Schlag. Die Guardiola-Elf schlug die Gunners im Etihad Stadium und rückte bis auf drei Punkte heran – bei einem Spiel weniger auf dem Konto.

Dieses Nachholspiel findet nun am Mittwochabend gegen das abstiegsbedrohte Burnley statt. City hat die letzten 14 direkten Duelle gegen die Clarets in allen Wettbewerben gewonnen und ist seit 19 Begegnungen ungeschlagen. Nach dem verspielten Zwei-Tore-Vorsprung beim Remis gegen Tottenham hat City zudem drei der letzten vier Auswärtsspiele für sich entschieden.

Voraussichtliche Aufstellungen für Burnley vs Manchester City

Burnley:Dubravka, Hartman, Walker, Ekdal, Esteve, Luis, Ward-Prowse, Anthony, Ugochukwu, Edwards, Flemming

Manchester City:Donnarumma, Nunes, O’Reilly, Guehi, Khusanov, Rodri, Silva, Cherki, Doku, Semenyo, Haaland

Fokus auf die "Weiße Weste" der Gäste

Burnley hat in den letzten neun Heimspielen gegen City in der Premier League lediglich fünf Tore erzielt. Das entspricht einer Trefferquote von gerade einmal 55,56 %. Schaut man auf die jüngere Statistik, blieb Burnley in drei der letzten vier Heimspiele gegen Guardiolas Team ohne eigenen Torerfolg.

Wir können hier auf ein "Clean Sheet" von City setzen, was einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 58,82 % entspricht. Die Citizens werden hochmotiviert sein, am Mittwochabend auch ihr Torverhältnis aufzubessern, um den Druck auf Mikel Artetas Arsenal weiter zu erhöhen.

Zudem ist erwähnenswert, dass City in den letzten vier Auswärtsspielen in der Premier League insgesamt nur zwei Gegentore zugelassen hat.

Burnley vs Manchester City Wette 1: Beide Teams treffen (Nein) zu einer Quote von 1,72 bei Oddset

City gewinnt mit mindestens drei Toren Vorsprung

In zwei der letzten vier Gastspiele im Turf Moor gewannen die Männer von Guardiola mit mindestens drei Toren Vorsprung. Wir gehen davon aus, dass am Mittwochabend der dritte deutliche Sieg im fünften Spiel folgt.

Aktuell könnte das Torverhältnis der entscheidende Faktor im Titelrennen der Premier League werden. Jeder Sieg würde City zwar an Arsenal vorbei auf Platz eins hieven, doch ein souveräner Erfolg würde sie auch beim Torverhältnis um zwei oder drei Treffer von den Gunners absetzen.

Da die Clarets erst am Sonntag vier Gegentore gegen Nottingham Forest schlucken mussten, sollte City keine Probleme haben, die Defensive zu knacken. Ein frühes Tor könnte das Spiel komplett öffnen. Die torgefährlichste Offensive der Liga wird die Anfälligkeit der schwächsten Abwehr der Division gnadenlos ausnutzen.

Burnley vs Manchester City Wette 2: Manchester City -2 (3-Weg-Handicap) zu einer Quote von 2,10 bei Oddset

Starker Value auf Cherki als Vorlagengeber

Citys 22-jähriger Spielmacher Rayan Cherki befindet sich derzeit in bestechender Form. In seinen letzten drei Spielen verbuchte er vier Scorerpunkte, darunter ein Tor und eine "Man of the Match"-Leistung gegen Arsenal.

Cherki kommt in dieser Saison auf zehn Assists bei 16 Startelf-Einsätzen und 11 Einwechslungen. Drei dieser Vorlagen lieferte er in den letzten vier Premier-League-Spielen – eine Quote von 75 %. Wir wetten darauf, dass Cherki am Mittwoch mindestens ein Tor vorbereitet, was einer Quote mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 46,51 % gegenübersteht.

Es ist davon auszugehen, dass City im Turf Moor den Ballbesitz dominiert. Cherki ist genau der Spielertyp, der gegen tief stehende Abwehrreihen aufblüht. Seine Ballbalance und sein tiefer Körperschwerpunkt machen ihn in engen Räumen extrem effektiv. Der französische Nationalspieler erreicht seine Topform zum perfekten Zeitpunkt, auch mit Blick auf einen Kaderplatz für die Weltmeisterschaft 2026.

Burnley vs Manchester City Wette 3:Rayan Cherki erzielt 1+ Assist zu einer Quote von 2,42 bei Oddset

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