Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Arsenal sich bei Brighton knapp durchsetzt und dabei zu Null spielt.

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Die besten Wetten für Brighton vs Arsenal

Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,05 bei Interwetten

Arsenal Sieg zu Null zu einer Quote von 3,00 bei Interwetten

Torschütze – Bukayo Saka zu einer Quote von 2,80 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Brighton 0:1 Arsenal

: Brighton 0:1 Arsenal Torschützen-Wett-Tipp: Arsenal – Saka

Brighton empfängt Arsenal am Samstag im American Express Stadium. Die Titelverteidiger haben noch keinen Punkt abgegeben, was für die Titelrivalen der Gunners in der Saison 2026/27 durchaus besorgniserregend sein dürfte.

Fabian Hürzelers Seagulls reisen nach einem deutlichen 5:0-Sieg bei Coventry an. Charalampos Kostoulas erzielte die Führung, ehe Brighton nach der Pause vier weitere Treffer nachlegte und die neu aufgestiegenen Sky Blues souverän abfertigte. Brighton hat in den vergangenen fünf Spielen 13 Tore erzielt.

Die Verletztenliste bleibt allerdings ein Problem. Yankuba Minteh, Kaoru Mitoma, Jack Hinshelwood, Mats Wieffer, Stefanos Tzimas und Evan Ferguson fallen alle aus. Maxim De Cuyper spielt weiterhin behelfsmäßig auf dem linken Flügel.

Arsenal hat alle vier Ligaspiele gewonnen und in Europa gegen Napoli gesiegt. Mikel Artetas Team setzte sich zudem am Dienstag im EFL-Cup relativ mühelos mit 4:2 gegen Ipswich durch.

Bukayo Saka und Bruno Guimarães trafen beim 2:0-Sieg in Sunderland. William Saliba und Jurriën Timber stehen weiterhin nicht zur Verfügung. Arteta rotierte in Portman Road stark und dürfte für den Ausflug an die Küste von Sussex zu seiner ersten Elf zurückkehren.

Voraussichtliche Aufstellungen für Brighton vs Arsenal

Brighton & Hove Albion : Verbruggen, Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli, Groß, Ayari, Gómez, Yalcouyé, De Cuyper, Kostoulas

: Verbruggen, Kadıoğlu, Vušković, Dunk, Boscagli, Groß, Ayari, Gómez, Yalcouyé, De Cuyper, Kostoulas Arsenal: Raya, White, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Bruno Guimarães, Saka, Ødegaard, Eze, Tzolis

Erneut eine enge Angelegenheit erwartet

In vier der vergangenen fünf direkten Duelle fielen zwei oder weniger Tore. Arsenals kontrollierter, strukturierter Spielstil kann Hürzelers Albion auf heimischem Boden durchaus in Schach halten.

Die Torausbeute der Seagulls wirkt beeindruckender, als sie tatsächlich ist. Sie trafen fünfmal gegen ein glückloses, dezimiertes Coventry, das für die Premier League schlecht gerüstet war. Zudem erzielten sie vier Tore gegen ein zu zehnt spielendes Aston Villa, gefolgt von drei Treffern gegen eine defensiv extrem offene Chelsea-Mannschaft.

Vor zwei Wochen trennte sich Brighton zu Hause 1:1 von Leeds, dessen defensive Struktur sich als deutlich widerstandsfähiger erwies. Nur zwei von Arsenals vier Ligaspielen überschritten bislang die Marke von 2,5 Toren. Wir können an diesem Wochenende auf Unter 2,5 Tore setzen, was einer impliziten Quotenwahrscheinlichkeit von 48,78 % entspricht.

Brighton vs Arsenal Wette 1: Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,05 bei Interwetten

Business as usual für die Titelverteidiger

Die Gunners haben acht Siege in Folge in allen Wettbewerben eingefahren. Sie wirken über das gesamte Feld hinweg eingespielt. Auch ihre rotierte Elf agierte beim 4:2-Sieg im EFL-Cup unter der Woche bei Ipswich ebenso flüssig und effektiv.

Zudem haben sie beide Auswärtsspiele zum Saisonstart in der Premier League zu Null gewonnen. Darunter fällt auch der schwierige Auswärtstrip nach Sunderland, der auf ein Champions-League-Spiel unter der Woche bei Napoli folgte.

Arteta konnte für das EFL-Cup-Spiel in Portman Road unter der Woche mehrere Stammkräfte schonen. Daher kann er in Brighton zu seiner stärksten Elf zurückkehren. Die Gunners gewannen im März hier mit 1:0, und wir können uns hier ein ähnliches Ergebnis vorstellen.

Obwohl Brighton den höchsten xG-Wert der Premier League aufweist, hat Arsenal die niedrigste xGA (2,7). Diese Wette bietet uns die Chance auf eine 300-prozentige Rendite bei einem Arsenal-Sieg mit dem vierten Zu-Null in fünf Spielen. Das sieht nach dem besten Value dieses Wochenendes bei den Brighton vs Arsenal Wett-Tipps aus.

Brighton vs Arsenal Wette 2: Arsenal Sieg zu Null zu einer Quote von 3,00 bei Interwetten

Sehr guter Value auf einen Saka-Treffer

Bukayo Saka ist bislang Arsenals herausragender Angreifer in dieser Saison. Er hat 3 Tore erzielt und einen xG-Wert von 2,90 aufgebaut, was darauf hindeutet, dass seine Torausbeute kein Zufall ist. Zudem kommt er auf mehr Schüsse aufs Tor pro 90 Minuten (2,1) als jeder andere Arsenal-Angreifer.

Seine 3,5 Torschüsse pro 90 Minuten liegen deutlich vor Arsenals nächstbestem Torschützen, Kai Havertz (2,1).

Mikel Arteta konnte Saka beim EFL-Cup-Sieg am Dienstag bei Ipswich auf der Bank lassen. Mit dieser Verschnaufpause unter der Woche dürfte Saka für den Ausflug ins Amex Stadium am Samstag frisch und treffsicher sein. Wir können ihn mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 35,71 % zum jederzeitigen Torschützen küren, was seinen produktiven Start in die Saison 2026/27 widerspiegelt.

Brighton vs Arsenal Wette 3: Torschütze – Bukayo Saka zu einer Quote von 2,80 bei Interwetten

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