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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Form von Brentford und die Verletztenliste von Liverpool auf einen Außenseitercoup hindeuten.

Die besten Wetten für Brentford vs Liverpool

Team zuerst treffend – Brentford zu einer Quote von 1,85 bei Oddset

Torschütze – Igor Thiago zu einer Quote von 2,06 bei Oddset

1X2 – Brentford zu einer Quote von 2,32 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Brentford 1:0 Liverpool

: Brentford 1:0 Liverpool Torschützen-Wett-Tipp: Brentford – Igor Thiago

Brentford legt eine bemerkenswerte Premier-League-Saison hin und ist eines von nur drei Teams, die noch ungeschlagen sind. Die Bees gehen am siebten Spieltag als Vierter der Tabelle an den Start, nur fünf Punkte hinter Meister Arsenal auf Platz zwei. Everton hat sich diese Saison zu Hause verbessert, nachdem die eigenen Fans im letzten Jahr enttäuscht worden waren.

Brentford steht drei Punkte besser da als zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Saison. Dass Keith Andrews als Cheftrainer hervorragende Arbeit geleistet hat, wäre fast noch untertrieben. Nachdem man die Europapokal-Qualifikation letzte Saison verpasst hat, dürfte er diesmal fest entschlossen sein, sie zu sichern. Schlüsselspiele wie dieses zu gewinnen, wird dafür entscheidend sein.

Liverpool war vor der Länderspielpause ebenso ungeschlagen wie Brentford. Diese Serie ging allerdings am vergangenen Wochenende zu Ende. Andoni Iraola musste seine erste Premier-League-Niederlage als Liverpool-Trainer hinnehmen, nachdem Manchester City mit 3:0 in Anfield gewonnen hatte. Auch wenn unter der neuen Führung noch nicht alles rundläuft bei den Reds, hatte sich vor der Pause bereits eine positive Entwicklung angedeutet.

Verletzungen bei Schlüsselspielern wie Cody Gakpo, Alexander Isak und Dominik Szoboszlai haben Liverpools Leistung beeinträchtigt. Ryan Gravenberch wird nach der Niederlage gegen Manchester City ebenfalls fehlen. Iraola muss unterdessen Entscheidungen treffen, da mehrere verletzte Spieler kurz vor ihrer Rückkehr stehen. Er wird ihre Einsatzzeiten sorgfältig steuern müssen, was für einen spannenden Schlagabtausch im Gtech Community Stadium sorgen könnte.

Voraussichtliche Aufstellungen für Brentford vs Liverpool

Brentford : Kelleher, Kayode, Hickey, Ajer, Diouf, Yarmolyuk, Janelt, Anthony, Lewis-Potter, Sangare, Thiago

: Kelleher, Kayode, Hickey, Ajer, Diouf, Yarmolyuk, Janelt, Anthony, Lewis-Potter, Sangare, Thiago Liverpool: Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Munoz, Wirtz, Barcola, Isak

Die Bees sollen zuerst zustechen

Brentfords Offensivkraft sollte man keinesfalls unterschätzen, denn die Bees waren bislang eiskalt vor dem gegnerischen Tor. Sie erzielten 12 Tore in sechs Liga-Partien und kommen damit auf einen Schnitt von zwei Treffern pro 90 Minuten. Zum Vergleich: Das ist der viertbeste Wert der gesamten Liga.

Liverpool hingegen traf in den bisherigen sechs Spielen nur sieben Mal. Entscheidender für diesen Tipp ist jedoch, wie konsequent Brentford das Spiel an sich reißt. Andrews' Mannschaft ging in jeder einzelnen Ligapartie dieser Saison in Führung.

Die Reds hingegen gingen nur in 33 % ihrer Ligaspiele in Führung, während der Gegner in 50 % der Partien zuerst traf. Der Heimvorteil dürfte für Brentford den entscheidenden Impuls liefern, um erneut als Erster zu treffen. Im direkten Duell der vergangenen Saison waren es die Bees, die bereits nach fünf Minuten in Führung gingen – ein Szenario, das sich wiederholen könnte.

Brentford vs Liverpool Wette 1: Team zuerst treffend – Brentford zu einer Quote von 1,85 bei Oddset

Thiago soll die Abwehr der Reds prüfen

Auch Brentford hat eigene Verletzungssorgen, nachdem Andrews Kevin Schade beim letzten Spiel auswechseln musste. Eine Untersuchung steht noch aus, doch im Moment muss man davon ausgehen, dass er für diese Partie nicht zur Verfügung steht. Die Tore der Bees verteilen sich in dieser Saison auf mehrere Schultern, statt sich auf einen einzigen Spieler zu konzentrieren.

Neun verschiedene Spieler haben für sie in dieser Ligasaison bereits getroffen, angeführt von Schade. Mit Blick auf die vergangene Saison ist es jedoch Igor Thiago, auf den man hier als Torschütze setzen sollte. Der Brasilianer traf bereits vor der Länderspielpause beim 3:0-Sieg gegen Chelsea.

Er hat nun in seinen letzten 10 Pflichtspielen für seinen Klub fünf Tore erzielt. Nach 22 Toren in 38 Einsätzen in der vergangenen Saison hat Thiago bislang noch nicht an diese Zahlen angeknüpft. Er vergab letzte Woche eine große Chance, doch wir rechnen damit, dass er das gegen eine in der Defensive anfällige Liverpool-Mannschaft wiedergutmacht.

Brentford vs Liverpool Wette 2: Torschütze – Igor Thiago zu einer Quote von 2,06 bei Oddset

Eine günstige Gelegenheit für die Gastgeber

Es bleibt abzuwarten, welche verletzten Spieler an diesem Wochenende einsatzbereit sind, zumal Liverpool unter der Woche auch noch eine Auswärtsreise nach Österreich zu bestreiten hat. Ihre Rückkehr wäre zwar ein Gewinn, doch ein verfrühter Einsatz birgt das Risiko weiterer Verletzungen, insbesondere bei muskulären Problemen. Selbst wenn Szoboszlai, Isak und Gakpo die Reise nach Brentford antreten dürfen, könnte ihre Einsatzzeit begrenzt bleiben.

Die Gastgeber sind bestens positioniert, um hier für eine Überraschung zu sorgen und ihre ausgezeichnete Form fortzusetzen. Andrews' Truppe ist in dieser Saison ungeschlagen und gewann zuletzt mit 3:0 gegen Chelsea im Gtech Community Stadium. Brentford blieb zudem in beiden Duellen der vergangenen Saison gegen die Reds ungeschlagen.

Brentford gewann das Duell der vergangenen Saison, auch wenn es eine turbulente Partie war. Die Gastgeber kassierten in drei Heimspielen dieser Saison nur ein einziges Gegentor, was es Liverpool in London schwer machen könnte. Angesichts des Value, den Brentford bietet, könnte dies eine gute Gelegenheit sein, dass die Bees für einen Außenseitercoup sorgen.

Brentford vs Liverpool Wette 3: 1X2 – Brentford zu einer Quote von 2,32 bei Oddset

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