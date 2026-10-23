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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass sich Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt durchsetzt. Das Signal Iduna Park war für die Hessen selten ein glückliches Pflaster. Seit 1991 haben sie dort in der Bundesliga nur zweimal gewonnen.

Die besten Wetten für Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt

Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1,85 bei Betano

Asiatisches Handicap 3-Weg – Dortmund (-1) zu einer Quote von 2,10 bei Betano

Younes Ebnoutalib – Tor oder Vorlage zu einer Quote von 2,30 bei Betano

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Dortmund 3:1 Frankfurt

Dortmund 3:1 Frankfurt Torschützen-Wett-Tipp: Dortmund – Guirassy, Nmecha, Beier; Frankfurt – Ebnoutalib

Borussia Dortmund ist an diesem Wochenende wieder in der Bundesliga zu Hause. Die Schwarz-Gelben empfangen Eintracht Frankfurt im frühen Samstagabendspiel.

Niko Kovacs Mannschaft liegt punktgleich mit Bayern München und ist nach sechs Spieltagen mit 14 Punkten weiterhin ungeschlagen. Der solide Start basiert bislang auf einem starken defensiven Fundament. In den ersten sechs Partien kassierte der BVB lediglich vier Gegentore.

Kovac muss weiterhin auf Giannis Konstantelias (Knie) und Konstantinos Karetsas (Knöchel) verzichten. Die Defensive ist bislang die stärkste Abteilung der Dortmunder. FotMob bewertet Nico Schlotterbeck mit 8,07 als besten Spieler des Kaders. Dahinter folgt Waldemar Anton mit 7,97, anschließend Daniel Svensson mit 7,61. Alle drei spielen in der BVB-Abwehrkette.

Frankfurt ist bislang solide, aber wenig überzeugend in die Saison 2026/27 gestartet. Acht Punkte aus den ersten sechs Spielen stehen zu Buche, bei einer Tordifferenz von -6. Adi Hutters zweite Amtszeit hat bereits einige unangenehme Nachmittage gebracht.

Bei RB Leipzig setzte es am 5. Spieltag eine 0:6-Niederlage. Zu Hause unterlag man zudem Augsburg mit 1:4. Frankfurts xGA-Wert liegt bei 13,88, der 15.-höchste Wert der Bundesliga. Hutter kann nahezu auf den kompletten Kader zurückgreifen, nur Jessic Ngankam (Oberschenkel) fehlt derzeit verletzt.

Voraussichtliche Aufstellungen für Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund : Kobel, Schlotterbeck, Anton, Gadou, Svensson, Ryerson, Bellingham, Nmecha, Beier, Nwaneri, Guirassy

: Kobel, Schlotterbeck, Anton, Gadou, Svensson, Ryerson, Bellingham, Nmecha, Beier, Nwaneri, Guirassy Eintracht Frankfurt: Atubolu, Collins, Kosugi, Brassier, Koch, Doan, Chaibi, Götze, Onyedika, Burkardt, Ebnoutalib

Die Historie spricht für Tore am Samstag

In acht der letzten zehn direkten Duelle in Dortmund fielen vier oder mehr Tore. Ein Muster, auf das man sich an diesem Wochenende durchaus verlassen kann. Die Marke von über 3,5 Toren wurde in fünf von Frankfurts sechs Bundesliga-Spielen dieser Saison bereits geknackt. Im Schnitt fielen in ihren Partien 4,33 Tore pro Spiel.

Frankfurt liegt bei den erwarteten Gegentoren mit 13,88 auf Platz 15 von 18 Teams. Dortmund hat die Offensivkraft, um eine löchrige Abwehr zu bestrafen. Die Borussia erzielte im Schnitt fast zwei Tore pro Spiel. Serhou Guirassy ist bestens in Form und traf am Dienstag in Baku gleich doppelt.

Vier oder mehr Tore ergeben eine implizite Wahrscheinlichkeit von 54,1 %. Das erscheint als unser Top-Value-Tipp für die Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Wett-Tipps an diesem Samstag. Dieser Markt hat sich in 80 % der letzten zehn Begegnungen im Signal Iduna Park bestätigt.

Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Wette 1: Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1,85 bei Betano

BVB mit Sieg von mindestens zwei Toren Unterschied

Dortmund hat in fünf der letzten sieben Heimduelle gegen Frankfurt mit zwei oder mehr Toren gewonnen. Auch in zwei Dritteln der Heimspiele dieser Bundesliga-Saison wurde diese Marke bereits übertroffen.

Frankfurt tat sich bereits gegen Teams schwer, die auf dem Papier weniger stark wirken als Dortmund. RB Leipzig traf gleich sechsmal gegen die Eintracht, ohne selbst ein Gegentor zu kassieren. Selbst Augsburg gelangen zuletzt in Frankfurt vier Tore.

Adi Hutter hat in der Abwehr zusätzliche Sorgen, da sich Nnamdi Collins beim Spiel gegen Köln vergangene Woche eine Blessur zuzog. Ein Heimsieg mit mindestens zwei Toren Differenz bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 47,6 % wirkt an diesem Wochenende durchaus fair bewertet.

Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Wette 2: Asiatisches Handicap 3-Weg – Dortmund (-1) zu einer Quote von 2,10 bei Betano

Die Ein-Mann-Offensive der Eintracht bleibt gefährlich

Younes Ebnoutalib war bislang die wichtigste Torquelle der Eintracht. Er traf in sechs Bundesliga-Einsätzen bereits fünfmal. Nicht überraschend ist er mit einem FotMob-Rating von 7,48 Frankfurts bestbewerteter Spieler der Saison 2026/27.

FotMob schreibt ihm zudem einen xG-Wert von 3,2 zu, was zeigt, dass er seine Chancen deutlich überperformt. In wichtigen Momenten liefert er zuverlässig ab. Sein später Treffer sicherte der Eintracht am vergangenen Freitag den knappen 1:0-Sieg gegen Köln.

Sicher, Dortmunds Defensive ist noch einmal eine andere Hausnummer als alles, worauf Frankfurt in dieser Saison bislang getroffen ist. Dennoch steht seine Torbeteiligungsquote von 83 % der impliziten Wahrscheinlichkeit von 43,5 % für eine Torbeteiligung gegen den BVB gegenüber.

Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Wette 3: Younes Ebnoutalib – Tor oder Vorlage zu einer Quote von 2,30 bei Betano

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