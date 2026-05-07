Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Wett Tipp: Profitieren von der Formkrise des Gegners

Unser Wett-Experte geht fest davon aus, dass die Hausherren an diesem Wochenende in die Erfolgsspur zurückkehren und sich vorzeitig die Vizemeisterschaft in der Bundesliga sichern.

Die besten Wetten für Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt

1x2: Sieg Borussia Dortmund zu einer Quote von 1.53 auf Interwetten

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt: Serhou Guirassy zu einer Quote von 1.65 auf Interwetten

Über/Unter: Über 3.5 Tore zu einer Quote von 1.90 auf Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Borussia Dortmund 3:1 Eintracht Frankfurt

Torschützen-Wett Tipp: Borussia Dortmund – Serhou Guirassy (2x), Maximilian Beier; Eintracht Frankfurt – Jonathan Burkardt

Dem BVB wurde zuletzt immer mal wieder vorgeworfen, die Bundesliga-Saison etwas zu locker ausklingen zu lassen. Da das Ticket für die Königsklasse bereits im Sack ist, ließen die Dortmunder in den vergangenen Wochen den letzten Biss vermissen. Trotzdem steht Schwarz-Gelb stolze 16 Punkte besser da als zum vergleichbaren Zeitpunkt der Vorsaison.

Die Truppe von Niko Kovac kann sich an diesem Wochenende mit einem Dreier die Silbermedaille sichern – und das schon einen Spieltag vor dem Saisonfinale. Die 0:1-Auswärtsniederlage bei Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende war für den BVB natürlich ein Dämpfer. Die Rückkehr in den heimischen Signal Iduna Park sollte jedoch Anreiz genug sein, um die Fans am Freitagabend mit einem Heimsieg ins Wochenende zu schicken.

Eintracht Frankfurt steht derweil kurz davor, das Ticket für das internationale Geschäft zu lösen. Allerdings ist die Lage extrem eng: Die Hessen belegen vor dem Spieltag den achten Tabellenplatz und könnten bei einem Patzer noch komplett leer ausgehen. Aktuell trennt die Eintracht nur ein mickriger Zähler von Freiburg auf Rang sieben – dem Platz, der zur Teilnahme an der Conference League berechtigt.

Albert Riera wäre mit diesem Minimalziel wohl absolut zufrieden, da der Druck auf den Trainerstuhl der „Adler“ massiv wächst. Selbst wenn er Frankfurt am Ende der Saison wieder nach Europa führt, stehen die Zeichen wohl eher auf Trennung im Sommer. Genau deshalb ist ein Dreier am Freitagabend für die Gäste praktisch alternativlos.

Voraussichtliche Aufstellungen für Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund:Kobel, Reggiani, Anton, Schlotterbeck, Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Beier, Brandt, Inacio, Guirassy

Eintracht Frankfurt:Zetterer, Amenda, Skhiri, Koch, Brown, Knauff, Uzun, Larsson, Hojlund, Kalimuendo, Burkardt

Die Hausherren wollen den versöhnlichen Heim-Abschluss

Keine Frage, der BVB lief seiner Form zuletzt hinterher und kassierte drei Niederlagen aus den vergangenen vier Partien. Zu Hause im Tempel ist die Kovac-Elf jedoch eine absolute Macht: In der gesamten Bundesliga-Saison gab es vor heimischer Kulisse in 16 Spielen gerade einmal zwei Niederlagen. Drei der letzten vier Heimspiele im Signal Iduna Park wurden gewonnen – wahrlich keine guten Aussichten für die Gäste aus Hessen.

Die Eintracht reist zudem mit einer Durststrecke im Gepäck an und wartet seit drei Bundesliga-Partien auf einen Dreier. Schaut man noch etwas weiter zurück, steht sogar nur ein einziger Sieg aus den letzten sechs Ligaspielen zu Buche. Auch in der Fremde tun sich die Frankfurter extrem schwer: Nur vier der bisherigen 16 Auswärtsspiele konnten sie für sich entscheiden (mickrige 25 %).

Mut machen dürfte den Männern von Riera eigentlich nur die Bilanz der letzten zwei direkten Duelle, in denen man gegen den BVB ungeschlagen blieb. Allerdings gab es für die Borussia seit 2010 keine Serie von drei Spielen in Folge ohne Sieg gegen Frankfurt mehr. Die Statistik spricht eine klare Sprache: Kovac und sein Team haben die letzten vier Heimspiele gegen die Eintracht allesamt gewonnen. Alles deutet hier auf einen Heimsieg hin.

Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Wette 1: 1x2: Sieg Borussia Dortmund zu einer Quote von 1.53 auf Interwetten

Guineischer Torjäger in Torlaune

Dortmund stellt in dieser Bundesliga-Saison eine enorm breite Offensive – nicht weniger als 16 verschiedene Torschützen durften beim BVB bereits jubeln. Der absolute Fixpunkt im Angriff ist jedoch unbestritten Serhou Guirassy. Der Nationalspieler Guineas steht aktuell bei 15 Saisontoren und führt die interne Torjägerliste der Borussia souverän an. Seine Treffer machen starke 23 % der gesamten Dortmunder Saisontore aus.

Mit zwei Toren aus den letzten drei Einsätzen reist Guirassy mit ordentlich Selbstvertrauen an. Zwar traf er in seiner bisherigen Karriere in sechs Duellen erst einmal gegen Frankfurt, doch als unangefochtene Nummer Eins im Sturmzentrum ist er auch am Freitag der heißeste Kandidat auf einen Treffer.

Wer auf der Suche nach einer vielversprechenden Torschützenwette ist, kommt an ihm nicht vorbei. Vier Tore aus den letzten acht Pflichtspielen zeigen zudem, dass die Formkurve bei ihm absolut stimmt.

Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Wette 2: Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt: Serhou Guirassy zu einer Quote von 1.65 auf Interwetten

Torfestival vorprogrammiert

Dass die Borussia offensiv weiß, wo das Tor steht, ist kein Geheimnis. Mit 65 Treffern aus 32 Spielen stellt der BVB den viertbesten Angriff der Liga. Zu Hause knipst man sogar noch zuverlässiger: Lediglich der FC Bayern traf vor eigener Kulisse noch häufiger (41 Heimtore im Vergleich zu 38 der Dortmunder).

Im Schnitt erzielt die Kovac-Auswahl 2,31 Tore pro Heimspiel im Signal Iduna Park. Die Eintracht auf der Gegenseite stellt mit bereits 60 Gegentoren in 32 Spielen die drittschlechteste Defensive der Liga. Das Gute aus Frankfurter Sicht: Vorne sind sie brandgefährlich und netzten in ihren 16 Auswärtsspielen respektable 30 Mal ein.

Wenn Frankfurt auswärts ranmuss, ist eigentlich fast immer Spektakel garantiert. Im Schnitt fielen in den Auswärtsspielen der Eintracht in dieser Saison satte 4,06 Tore pro Partie. Bei Dortmund liegt dieser Wert bei ebenfalls starken 3,19 Toren. Dass bereits das Hinspiel mit einem spektakulären 3:3-Unentschieden endete, untermauert unsere Prognose. Am Freitag dürfte es im gegnerischen Kasten wieder ordentlich scheppern.

Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Wette 3:Über/Unter: Über 3.5 Tore zu einer Quote von 1.90 auf Interwetten

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