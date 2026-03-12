Borussia Dortmund vs Augsburg Wett Tipp: BVB-Sieg ohne Gegentor

Mit drei Siegen aus den letzten fünf Partien reist der FC Augsburg in den Signal Iduna Park. Neun Spieltage vor Schluss ist das Ziel klar: Den Platz in der oberen Tabellenhälfte zementieren.

Die besten Wetten für Borussia Dortmund vs Augsburg

Borussia Dortmund gewinnt & Beide Teams treffen: Nein zu einer Quote von 2.62 bei Neobet

Borussia Dortmund – Über 2.5 Tore zu einer Quote von 2.24 bei Neobet

Über 1.5 Tore in der 1. Halbzeit zu einer Quote von 2.10 bei Neobet

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Borussia Dortmund 3:0 Augsburg

Torschützen-Wett Tipp: Borussia Dortmund – Guirassy, Beier, Brandt; Augsburg – N/A

Borussia Dortmund empfängt am Samstag den Tabellenneunten aus Augsburg. Für Schwarz-Gelb geht es primär darum, den zweiten Tabellenplatz in der Bundesliga weiter abzusichern.

Abgesehen von der enttäuschenden 2:3-Heimniederlage gegen die Bayern präsentiert sich der BVB seit dem Jahreswechsel 2026 in absoluter Topform. Sieben der zehn Bundesliga-Partien in diesem Kalenderjahr konnten gewonnen werden – dabei erzielte die Offensive beachtliche 24 Treffer.

Dortmund-Fans werden sich jedoch ungern an das letzte Heimspiel gegen Augsburg vor fast 12 Monaten erinnern, als der FCA mit einem mutigen Auftritt einen 1:0-Sieg aus dem Signal Iduna Park entführte. Zuvor hatte der BVB allerdings sechs Heimsiege in Serie gegen die Fuggerstädter gefeiert. Personell sieht es gut aus: Trainer Niko Kovac kann für den Endspurt der Saison auf einen nahezu kompletten Kader zurückgreifen.

Manuel Baum könnte mit der aktuellen Platzierung und Form der Augsburger kaum zufriedener sein. Mit fünf Siegen aus den letzten sieben Spielen ist der FCA bis auf Platz neun geklettert und hat nun sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, den derzeit St. Pauli belegt.

Besonders der überraschende 2:1-Sieg beim FC Bayern im letzten Monat hat dem Team massives Selbstvertrauen gegeben. Dennoch war dieses Resultat eher die Ausnahme in der ansonsten schwankenden Auswärtsbilanz dieser Saison.

Bisher gelang es dem FCA in der Fremde noch nie, die Null zu halten; ein Drittel der Auswärtsspiele wurde sogar ohne eigenen Torerfolg verloren. Mit nur einem Unentschieden aus 12 Gastspielen fehlt dem Baum-Team auf fremdem Platz schlicht die Konstanz.

Voraussichtliche Aufstellungen für Borussia Dortmund vs Augsburg

Borussia Dortmund:Kobel, Schlotterbeck, Anton, Süle, Svensson, Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Brandt, Beier, Guirassy

Augsburg:Dahmen, Banks, Zesiger, Schlotterbeck, Massengo, Jakic, Felhauer, Giannoulis, Komür, Rieder, Ribeiro

BVB zurück in der Erfolgsspur

Dortmund hat die bittere 2:3-Heimpleite gegen Bayern gut weggesteckt und am vergangenen Wochenende beim FC Köln gepunktet. Nun kehrt Schwarz-Gelb in den Signal Iduna Park zurück – eine Festung, in der sie neun von 12 Bundesliga-Heimspielen gewonnen haben (Siegquote von 75%).

Augsburg hingegen hat 66% seiner Auswärtspartien verloren und kommt in der Fremde auf gerade einmal 0,83 Punkte pro Spiel. Der Sieg in München ist eher als Ausreißer denn als Trendwende zu werten.

Zudem blieb Dortmund in 58% der bisherigen Heimspiele ohne Gegentor. Zieht man all diese Faktoren in Betracht, ist ein Heimsieg "zu Null" bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 38,46% ein absolut logischer Spielzug. Für uns ist dies der Top-Value-Tipp unter den Borussia Dortmund vs Augsburg Wett Tipps dieser Woche.

Borussia Dortmund vs Augsburg Wette 1: Borussia Dortmund gewinnt & Beide Teams treffen: Nein zu einer Quote von 2.62 bei Neobet

Setzen auf drei oder mehr Tore der Hausherren

Der BVB erzielt in der Bundesliga-Saison 2025/26 durchschnittlich 2,33 Tore pro Heimspiel. Augsburg kassiert auswärts im Schnitt exakt 2 Gegentore pro Partie – das liegt deutlich über dem Ligaschnitt von 1,76.

Seit Neujahr hat Dortmund in den Heimsiegen gegen Werder Bremen, St. Pauli, Heidenheim und den FSV Mainz jeweils dreimal getroffen. Zwar stehen diese Teams tabellarisch hinter Augsburg, doch es unterstreicht den Qualitätsunterschied zwischen dem Top-Duo der Liga und dem Rest des Feldes.

In vier der letzten fünf Heimspiele hat der BVB drei oder mehr Tore markiert. Daher gehen wir diese Wette bei einer Wahrscheinlichkeit von 44,44% gerne mit.

Borussia Dortmund vs Augsburg Wette 2: Borussia Dortmund – Über 2.5 Tore zu einer Quote von 2.24 bei Neobet

BVB mit frühem Druck gegen resiliente Augsburger

In acht der letzten neun Bundesliga-Spiele des FCA fiel in der ersten Halbzeit lediglich ein Treffer. Dortmund ist jedoch in der Lage, schon in den ersten 45 Minuten im eigenen Stadion doppelt zuzuschlagen. Erst vor wenigen Wochen wurde Mainz förmlich überrollt (3:0 zur Pause) und auch beim unterhaltsamen 3:2 gegen Heidenheim fielen zwei Tore in Durchgang eins.

Wir setzen darauf, dass auch diesmal mindestens zwei Tore vor dem Pausenpfiff fallen (Wahrscheinlichkeit 45,45%). Da diese Wette in 50% der letzten sechs BVB-Spiele erfolgreich war, ist die Quote sehr attraktiv.

Augsburg kann ein unangenehmer Gegner sein, wie der Sieg in München gezeigt hat. Dortmund braucht ein frühes Tor, um den Rhythmus der Gäste zu brechen. Sobald der Dosenöffner gefunden ist, stehen die Chancen gut, dass schnell weitere Treffer folgen.

Borussia Dortmund vs Augsburg Wette 3:Über 1.5 Tore in der 1. Halbzeit zu einer Quote von 2.10 bei Neobet

