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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass es für Crystal Palace erneut Probleme gibt. Im Besiktas gegen Crystal Palace Wett-Tipp sehen wir Besiktas in guter Form, bereit für den dritten Sieg im dritten Europa-League-Spiel.

Die besten Wetten für Besiktas vs Crystal Palace

Erste Mannschaft, die trifft – Besiktas zu einer Quote von 1,75 bei Interwetten

1X2 – Besiktas zu einer Quote von 2,09 bei Interwetten

Torschütze – Yeremy Pino zu einer Quote von 4,40 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Besiktas 3:1 Crystal Palace

Besiktas 3:1 Crystal Palace Torschützen-Wett-Tipp: Besiktas – Dusan Vlahovic, Leandro Trossard, Oh Hyeon-gyu; Crystal Palace – Yeremy Pino

Besiktas gehört zu den zehn Teams in der Europa League, die in dieser Saison auf einen dritten Sieg in Folge schielen. Der Wettbewerb ist eine willkommene Abwechslung von den Aufgaben in der Süper Lig, die am Wochenende nicht nach Plan liefen. Die „Schwarzen Adler“ verloren mit einer 0:2-Niederlage bei Trabzonspor den Anschluss an die Spitze, mischen aber weiterhin im Rennen um einen europäischen Startplatz für die kommende Saison mit.

Cheftrainer Vincenzo Italiano hofft, dass sein Team diese Woche an die ersten beiden Spieltage anknüpfen kann. Im Auftaktspiel zerlegten die türkischen Branchengrößen Marseille mit 4:1, ehe sie vergangene Woche Hoffenheim knapp mit 3:2 bezwangen. Nach Tordifferenz steht Besiktas derzeit auf dem vierten Platz der Tabelle. Die makellose Bilanz an diesem Donnerstag zu Hause zu verteidigen, hat für die Mannschaft oberste Priorität.

Crystal Palace reist mit einem gewaltigen Dämpfer im Selbstvertrauen nach Istanbul, nachdem Rivale Brighton das Team am Wochenende mit 5:0 vorgeführt hat. Bereits nach sieben Premier-League-Spielen lastet der Druck auf dem neuen Trainer Pierre Sage. Seine Mannschaft liegt in der Liga auf Platz 14, nur zwei Punkte vor der Abstiegszone.

Die Europa League bietet Sage und seinen Spielern die Gelegenheit, die heimischen Sorgen hinter sich zu lassen. Palace gewann sein Auftaktspiel gegen Lech Posen mit 4:0 und startete damit stark. Gegen Lyon setzte es vergangene Woche jedoch eine 2:3-Niederlage.

Die „Eagles“ stehen nun erstmals in diesem Jahrhundert vor der Aussicht, zwei europäische Spiele in Folge zu verlieren. Sage hofft, dass seine Schützlinge den Test in der Türkei bestehen und mit drei Punkten sowie dringend benötigtem Selbstvertrauen zurückkehren.

Voraussichtliche Aufstellungen für Besiktas vs Crystal Palace

Besiktas : Nübel, Murillo, Agbadou, Topcu, Ouattara, Ndidi, Kökcü, Fakili, Olaitan, Trossard, Vlahovic

: Nübel, Murillo, Agbadou, Topcu, Ouattara, Ndidi, Kökcü, Fakili, Olaitan, Trossard, Vlahovic Crystal Palace: Benitez, Richards, Disasi, Canvot, Mingueza, Wharton, Timber, Mitchell, Sarr, Pino, Larsen

Türkische Dominanz von Beginn an

Mit sieben erzielten Toren in zwei Europa-League-Spielen tut sich Besiktas nicht schwer, den Weg ins gegnerische Tor zu finden. Mit einem Schnitt von 3,5 Toren pro 90 Minuten in diesem Wettbewerb dürfte die Mannschaft auch zu Hause eine dominante Kraft sein. Italianos Elf könnte dadurch früh die Kontrolle im Spiel übernehmen.

Die „Schwarzen Adler“ erzielten in drei ihrer letzten fünf Partien den ersten Treffer und bringen sich damit in eine starke Ausgangsposition für positive Ergebnisse. Die Gastgeber eröffneten zudem in ihren letzten neun Heimspielen in allen Wettbewerben jeweils als Erste den Torreigen. Palace hingegen kassierte in den jeweils letzten drei Spielen den ersten Gegentreffer.

Die „Eagles“ haben in vier ihrer fünf Auswärtsspiele in allen Wettbewerben dieser Saison den ersten Treffer kassiert. Der Londoner Klub kassierte in seinen letzten drei Spielen den ersten Gegentreffer innerhalb der ersten zehn Minuten. Angesichts der Atmosphäre, die die Gäste in Istanbul erwartet, könnten die Gastgeber auch diesmal als Erste zuschlagen.

Besiktas vs Crystal Palace Wette 1: Erste Mannschaft, die trifft – Besiktas zu einer Quote von 1,75 bei Interwetten

Gastgeber bauen auf ihrem Schwung auf

Besiktas wird alles daransetzen, die makellose Bilanz im Wettbewerb zu verteidigen. Ein Sieg würde bedeuten, dass die Mannschaft erstmals seit 2017/18 ihre ersten drei Spiele im Hauptfeld eines europäischen Wettbewerbs gewinnt. Das bislang beste Abschneiden gelang im Viertelfinale 2016/17, doch man ist sich bewusst, dass drei Punkte den Weg ins Achtelfinale dieser Ausgabe ebnen würden.

Italianos Truppe gewann die letzten vier internationalen Heimspiele, sodass die Zuversicht für ein fünftes groß sein dürfte. Palace verlor derweil drei der letzten vier Partien, zwei Niederlagen davon in Folge. Die „Eagles“ gewannen in dieser Saison nur eines von fünf Auswärtsspielen, dabei kamen drei Niederlagen in dieser Serie.

Eine direkte Duell-Historie zwischen beiden Klubs gibt es nicht, doch die Gastgeber spielten 2019/20 gegen englische Gegner, als sie beide Partien gegen Wolverhampton verloren. Palace verlor wiederum beide Spiele des Intertoto-Cups 1998 gegen Samsunspor. Die Gastgeber als Sieger zu erwarten, erscheint angesichts ihrer Form und des Heimvorteils naheliegend.

Besiktas vs Crystal Palace Wette 2: 1X2 – Besiktas zu einer Quote von 2,09 bei Interwetten

Pino als wahrscheinlicher Torschütze

Yeremy Pino hat sich zu einer der größten Offensivwaffen von Crystal Palace entwickelt. Er erzielte vergangene Woche den ersten Treffer des Klubs gegen Lyon. In einer Rolle knapp hinter dem Stürmer hat der spanische Angreifer gezeigt, dass er den Weg ins Tor findet.

In zwei Europa-League-Spielen traf er bereits zweimal, was darauf hindeutet, dass ihm der Raum in europäischen Partien entgegenkommt. Pino befindet sich zudem in einem Lauf von zwei Toren in seinen letzten drei Einsätzen für den Klub aus Südlondon.

Palace verlor drei der letzten fünf Spiele, in denen Pino getroffen hat, darunter die jüngste Niederlage gegen Lyon. Sollte er am Donnerstag erneut treffen, dürfte das nicht reichen, um ein weiteres enttäuschendes Ergebnis zu verhindern.

Besiktas vs Crystal Palace Wette 3: Torschütze – Yeremy Pino zu einer Quote von 4,40 bei Interwetten

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