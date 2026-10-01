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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Belgien nach der schweren Niederlage der Türkei im letzten Spiel zuschlägt und die drei Punkte einfährt.

Die besten Wetten für Belgien vs Türkei

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,53 bei Interwetten

Tore Gesamt & Beide Teams treffen – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 1,68 bei Interwetten

Dreiwege-Handicap – Unentschieden mit einem Handicap von -1 gegen Belgien zu einer Quote von 4,00 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Belgien 2:1 Türkei

: Belgien 2:1 Türkei Torschützen-Wett-Tipp: Belgien – Charles De Ketelaere, Mika Godts; Türkei – Baris Yilmaz

Belgiens Nations-League-Kampagne begann mit einem Paukenschlag. Die Roten Teufel sicherten sich einen 2:0-Auswärtssieg in Italien. Im darauffolgenden Spiel kehrten sie heim, um gegen Frankreich anzutreten, doch diesmal lief es nicht nach Plan. Frankreich gewann 1:0 in Brüssel, in einer Partie, die lange auf ein Unentschieden hindeutete.

Belgien kassierte den Gegentreffer erst zwei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit. Der späte Treffer beendete die ungeschlagene Serie der Belgier vor ihrem dritten Nations-League-Spiel. Da Frankreich zeitgleich auf Italien trifft, hat Belgien die Chance, mit ihnen punktemäßig gleichzuziehen.

Mark van Bommel löste Rudi Garcia an der belgischen Seitenlinie ab, nachdem dieser das Team bei der Weltmeisterschaft nur bis ins Viertelfinale geführt hatte. Der frühere Trainer von Royal Antwerpen sammelt damit seine ersten Erfahrungen im internationalen Bereich. Mit dem bisherigen Fortschritt seiner Mannschaft dürfte er zufrieden sein.

Die Türkei erwischte einen schwierigen Start in die Nations League A und verlor ihre ersten beiden Partien. Die Niederlage gegen Frankreich fiel knapp aus, wobei die Türkei trotz eines Gegentreffers in der zweiten Halbzeit konkurrenzfähig blieb. Die 4:1-Pleite gegen Italien warf jedoch Fragen zur Wettbewerbsfähigkeit in dieser Division auf. Vincenzo wird hoffen, dass sich seine Mannschaft mit einer stärkeren Auswärtsleistung rehabilitieren und endlich Punkte einfahren kann.

Voraussichtliche Aufstellungen für Belgien vs Türkei

Belgien : Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Lavia, Tielemans, Moreira, De Bruyne, Godts, De Ketelaere

: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Lavia, Tielemans, Moreira, De Bruyne, Godts, De Ketelaere Türkei: Bayindir, Celik, Demiral, Kabak, Aydin, Kokcu, Ozcan, Elmali, Guler, Uzun, Yilmaz

Beide Seiten können in Brüssel treffen

Dass die Gastgeber gegen Frankreich nicht trafen, war besonders bitter, da sie sich durchaus Chancen erspielten. Die schwache Chancenverwertung war das Problem. Nur zwei von Belgiens zwölf Torschüssen kamen aufs Tor, während Les Bleus sieben Schüsse aufs Tor verbuchten. Kevin De Bruyne gab die meisten Schüsse für Belgien ab, doch nur einer seiner drei Versuche landete auf dem Kasten.

Vor dem Duell mit Frankreich hatte Belgien in den vorangegangenen vier Spielen zehn Tore erzielt, im Schnitt 2,5 Tore pro Partie. In dieser Serie trafen sie bei der Weltmeisterschaft viermal gegen die USA. Gegen Neuseeland gelangen ihnen sogar fünf Treffer. Das Problem der Gastgeber bleibt die Unbeständigkeit.

Die Türkei erzielte in ihren letzten drei Partien vier Tore, darunter drei gegen die USA bei der Weltmeisterschaft. In zwei ihrer letzten drei Spiele trafen zudem beide Teams. Bei Belgien zeigt sich ein ähnliches Muster: In vier ihrer letzten sechs Spiele fielen Tore auf beiden Seiten.

Auch die direkten Duelle sprechen für die Wette „Beide Teams treffen“: In sieben der neun Begegnungen trafen beide Mannschaften. Da Tore auf beiden Seiten für beide Teams ein wiederkehrendes Muster sind, wirkt „Beide Teams treffen“ (BTTS) hier wie der naheliegende Ansatz.

Belgien vs Türkei Wette 1: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,53 bei Interwetten

Geschichte deutet auf ein weiteres torreiches Duell hin

Die Torzahl dürfte in dieser Partie über die 2,5-Tore-Marke steigen. Vier von Belgiens letzten sechs Spielen endeten mit über 2,5 Toren. Van Bommels Truppe kassierte in fünf ihrer letzten sechs Spiele Gegentore, insgesamt sieben in dieser Phase.

In der Nations League kassiert die Türkei im Schnitt 2,5 Gegentore pro Spiel. In den letzten fünf Partien kassierten die Halbmond-Sterne insgesamt zehn Gegentore, was ihre defensive Anfälligkeit unterstreicht. In zwei ihrer letzten drei Spiele stieg die Torzahl über zwei, was auch am Freitag zu erwarten ist.

Auch die direkten Duelle untermauern den Torangel-Ansatz: Fünf der neun Begegnungen brachten mindestens drei Tore hervor.

Belgien vs Türkei Wette 2: Tore Gesamt & Beide Teams treffen – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 1,68 bei Interwetten

Gastgeber sollen sich knapp gegen die Türkei durchsetzen

Belgien musste in den letzten 21 Spielen nur zwei Niederlagen hinnehmen. Eine kam gegen die späteren Weltmeister Spanien, die andere war die jüngste Niederlage gegen Frankreich. Belgien ist in den letzten sechs Heimspielen ungeschlagen und verzeichnet in dieser Serie fünf Siege und ein Unentschieden.

Die Türkei steckt in leichten Schwierigkeiten und hat vier ihrer letzten fünf Spiele verloren. Vincenzos Mannschaft läuft Gefahr, in diesem Wettbewerb die dritte Niederlage in Folge zu kassieren. Die vorangegangenen neun direkten Duelle brachten je drei Siege für beide Seiten hervor, die übrigen drei endeten unentschieden.

Belgiens Heimvorteil und die etwas bessere Form lassen sich jedoch nicht ignorieren. Die Roten Teufel dürften daher gewinnen, allerdings mit nicht mehr als einem Tor Vorsprung. Das öffnet die Tür für eine kreative Handicap-Wette auf das Unentschieden, bei der Belgien ein Tor Vorsprung gegeben wird.

Belgien vs Türkei Wette 3: Dreiwege-Handicap – Unentschieden mit einem Handicap von -1 gegen Belgien zu einer Quote von 4,00 bei Interwetten

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