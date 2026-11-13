Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Italiener nach ihrem beeindruckenden Sieg gegen Frankreich am Donnerstag auch in Brüssel den einen Punkt holen, der zum Aufstieg in die K.o.-Phase der Nations League reicht.

Alle Quoten werden von Interwetten bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Belgien vs Italien

Italien (1. Tor) – Ja zu einer Quote von 2.20 bei Interwetten

Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2.20 bei Interwetten

1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 3.65 bei Interwetten

Weitere Details sowie Quoten sind auf den offiziellen Websites der Buchmacher zu finden. Für zusätzliche Informationen stehen folgende Ressourcen zur Verfügung:

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Belgien 1:1 Italien

Torschützen-Wett-Tipp: Belgien – Lukaku; Italien – P. Esposito

Belgien empfängt Italien am Sonntag in Brüssel zum letzten Gruppenspiel der Nations-League-Gruppe A1 der Saison 2026/27.

Belgien drehte in der Türkei einen Rückstand, nachdem Arda Güler die Gastgeber in Führung gebracht hatte. Mark van Bommels Mannschaft muss dieses Spiel gewinnen, um die K.o.-Phase zu erreichen und die Relegationsspiele zu vermeiden.

Italien und Frankreich stehen bei jeweils zehn Punkten, Belgien liegt einen Punkt dahinter. Van Bommel dürfte mit der Reaktion seiner Mannschaft auf den Rückstand in Izmir zufrieden gewesen sein. Kevin De Bruyne und Charles De Ketelaere trafen im Abstand von nur vier Minuten und drehten damit die Partie.

Romeo Lavia kehrt am Sonntag nach seiner Sperre zurück, Torwart Thibaut Courtois fehlt aber weiterhin. Romelu Lukaku wird noch untersucht, sollte aber einsatzfähig sein.

Roberto Mancinis Italien wird nach dem 3:1-Sieg gegen Frankreich am Donnerstagabend vor Selbstvertrauen strotzen. Pio Esposito erzielte einen Doppelpack, Davide Frattesi legte das dritte Tor nach und versetzte das San Siro in einen Ausnahmezustand.

Der Sieg bringt die Azzurri vor dem Spiel am Sonntag in Brüssel in eine komfortable Ausgangslage. Sie wissen, dass ein Punkt reicht, um Belgien auf Distanz zu halten und sich mindestens den zweiten Platz zu sichern.

Voraussichtliche Aufstellungen für Belgien vs Italien

Belgien : Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Lavia, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Doku, De Ketelaere

: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Lavia, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Doku, De Ketelaere Italien: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Tonali, Barella, S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi

Die Azzurri legen früh los

Italien hat in sechs der letzten zehn Pflichtspiele das erste Tor erzielt. Auch in sieben der letzten acht direkten Duelle mit Belgien trafen die Azzurri zuerst. Trotzdem bieten die Buchmacher für Sonntag eine Außenseiterquote auf genau dieses Szenario an.

Das überrascht angesichts der italienischen Offensive. Pio Esposito steht in dieser Ausgabe der Nations League bereits bei vier Toren. Italiens Angriff ist mit 9,9 xG der drittgefährlichste der Liga A, nur England (14,5) und Spanien (11,6) liegen davor.

Zudem hat Italien in der Gruppenphase bislang 19 große Torchancen herausgespielt, Belgien nur 12. Auch wenn die Belgier hier gewinnen müssen, um sich noch Hoffnungen auf den Aufstieg zu machen, haben die Italiener im letzten Drittel weiterhin die Nase vorn.

Belgien vs Italien Wette 1: Italien (1. Tor) – Ja zu einer Quote von 2.20 bei Interwetten

Die Gäste brauchen in Brüssel nur einen Punkt

Sieben der letzten elf Spiele Italiens endeten mit zwei oder weniger Toren. Zwar fielen in drei der letzten vier Partien mindestens vier Tore, am Sonntag ändert sich die Ausgangslage aber deutlich.

Italien muss dieses Spiel nicht gewinnen. Die starke Leistung gegen Frankreich am Donnerstag bedeutet, dass ein Punkt für den Aufstieg in die K.o.-Phase reicht.

Selbst wenn die Azzurri früh in Führung gehen, dürften sie sich auf ihren knappen Vorsprung zurückziehen und die Gastgeber ins Leere laufen lassen. Belgien kam am Donnerstag nur auf sechs Torschüsse im Vergleich zu sieben der Türkei. Das deutet darauf hin, dass die Belgier im Moment im letzten Drittel wenig zwingend sind. Wir setzen hier zu einer Außenseiterquote auf Unter 2,5 Tore.

Belgien vs Italien Wette 2: Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2.20 bei Interwetten

Ein Remis käme Mancinis Mannschaft gelegen

Italien reist nach Brüssel und benötigt nur ein Unentschieden. Damit wären der zweite Platz und ein Viertelfinalticket gesichert. Nur ein Punkt trennt die ersten drei Teams der Gruppe A1. Belgien gewann am Donnerstag nach Rückstand mit 2:1 in Izmir.

Italien hielt Frankreich vergangenen Monat in Paris zu einem 1:1 in Schach. Es gibt keinen Grund, warum die Azzurri sich nicht auch in Brüssel einen Punkt sichern sollten.

Auf der anderen Seite hat Belgien noch keines seiner fünf Gruppenspiele unentschieden gespielt. Die Belgier müssen gewinnen und können mit einem Punkt nichts anfangen. Aus unserer Sicht kommt das Unentschieden aus mehreren Gründen als Wette infrage. Erstens fehlen van Bommel Courtois und Koni De Winter. Zweitens glauben wir weiterhin, dass Italien zuerst trifft. Gelingt den Azzurri das, wird die Aufgabe für Belgien noch schwerer.

Italien dürfte sich zurückziehen und gerne auf Konter lauern. Gleicht der Gastgeber irgendwann aus, könnte genau das die Azzurri zwingen, sich tiefer zu verschanzen und ihren wertvollen Punkt zu verteidigen. Eine Wette auf das Unentschieden zu dieser Quote ergibt Sinn und könnte der Value-Tipp aus unseren Belgien-vs-Italien-Wett-Tipps sein.

Belgien vs Italien Wette 3: 1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 3.65 bei Interwetten

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