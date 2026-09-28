Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Frankreich sich in Brüssel erneut durchsetzt.

Am Montagabend treffen in Brüssel zwei neue Trainer aufeinander, wobei die Franzosen bei diesem Duell historisch klar die Oberhand behalten haben.

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Die besten Wetten für Belgien vs Frankreich

1X2 – Frankreich zu einer Quote von 1,85 bei Oddset

Beide Teams treffen & Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2,00 bei Oddset

Frankreich Tore Gesamt – Über 1,5 Tore zu einer Quote von 1,77 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Belgien 1:2 Frankreich

: Belgien 1:2 Frankreich Torschützen-Wett-Tipp: Belgien – Lukaku; Frankreich – Mbappé, Dembélé

Belgien empfängt Frankreich am Montag im König-Baudouin-Stadion. Es ist der zweite Spieltag der Gruppe A1 in der Nations League 2026/27. Beide Mannschaften waren am Freitag auswärts in ihre Kampagne gestartet.

Belgien reiste nach Rom, um gegen Italien anzutreten. Frankreich besuchte derweil Kocaeli, um gegen die Türkei zu spielen. Beide Kader haben danach nur drei Tage Zeit, um sich wieder umzustellen.

Mark van Bommel leitet Belgien zum ersten Mal über mehrere Spiele. Er trat die Nachfolge von Rudi Garcia an, der nach dem Ausscheiden im WM-Viertelfinale gehen musste. Spanien gewann jenes Duell mit 2:1 durch ein spätes Tor von Mikel Merino. Zuvor hatte Belgien die USA mit 4:1 und den Senegal mit 3:2 bezwungen.

Thibaut Courtois fehlt in Absprache, und Jérémy Doku ist verletzt. Youri Tielemans trägt die Kapitänsbinde.

Zinedine Zidane bestreitet mit seinem ersten Frankreich-Kader erst sein zweites Spiel. Frankreich wurde bei der WM 2026 in Nordamerika Vierter, nachdem man das Halbfinale mit 0:2 gegen Spanien verloren hatte. Danach setzte es eine 4:6-Niederlage gegen England. Kylian Mbappé bleibt Kapitän, während der formstarke Michael Olise als gesetzt gilt.

Voraussichtliche Aufstellungen für Belgien vs Frankreich

Belgien : Lammens, Castagne, De Winter, Theate, De Cuyper, Tielemans, Lavia, De Bruyne, Lukebakio, Lukaku, Fofana

: Lammens, Castagne, De Winter, Theate, De Cuyper, Tielemans, Lavia, De Bruyne, Lukebakio, Lukaku, Fofana Frankreich: Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández, Koné, Camavinga, Cherki, Olise, Mbappé, Dembélé

Les Bleus dominieren dieses Duell seit Jahren

Frankreich hat dieses Duell in der Neuzeit klar dominiert: 7 der letzten 10 Begegnungen mit Belgien wurden gewonnen, nur eine ging verloren. Von den letzten 4 Duellen gewannen die Franzosen 3, das andere endete 1:1.

Ihre Spiele auf der größten Bühne gingen stets nur in eine Richtung. Frankreich gewann das WM-Halbfinale 2018 in St. Petersburg knapp mit 1:0. Im Achtelfinale der EM 2024 wiederholten sie dieses Ergebnis gegen die Belgier.

Während Frankreich unter Zinedine Zidane in eine neue Ära startet, steht Belgien unter Mark van Bommel vor einem noch größeren Umbruch. In diesem Monat müssen die Belgier zudem auf Thibaut Courtois und Jeremy Doku verzichten. Das betrifft die Mannschaft in beiden Strafräumen.

Bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 54,1 % ist der Sieg Frankreichs der Value-Tipp unserer Belgien vs Frankreich Wett-Tipps. Die Gäste haben zudem sieben ihrer letzten 10 Duelle mit ihrem Nachbarn gewonnen.

Belgien vs Frankreich Wette 1: 1X2 – Frankreich zu einer Quote von 1,85 bei Oddset

Belgien steckt seit dem Sommer in chaotischen Spielen

Die Belgier waren 2026 in zahlreiche chaotische Partien verwickelt. In 4 der letzten 5 Spiele trafen beide Teams. Genauso viele Partien enthielten 3 oder mehr Tore.

Ihre Defensivbilanz lässt einiges zu wünschen übrig. In den letzten 4 Spielen blieb die Mannschaft nie ohne Gegentor. Zudem kassierten sie in den WM-Testspielen Treffer gegen Teams wie Neuseeland und Ägypten.

Belgiens Gegner am Montagabend bringt jede Menge Offensivpower mit. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Michael Olise gehören derzeit zu den gefürchtetsten Angreifern im Weltfußball. Auch wenn die letzten 4 direkten Duelle 2 oder weniger Tore boten, sprechen die Umstände am Montag für ein offeneres Spiel.

Belgien vs Frankreich Wette 2: Beide Teams treffen & Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2,00 bei Oddset

Value darauf, dass Zidanes Mannschaft trifft

Die Franzosen erzielten in 6 ihrer letzten 8 Spiele mindestens 2 Tore. Bei der WM 2026 schossen sie in der Gruppenphase jeweils 10 Tore gegen Irak, Norwegen und Senegal.

Belgien ist für Les Bleus derzeit der ideale Gegner. Die Defensive ist alles andere als stabil, in den letzten 4 Spielen blieb man nie ohne Gegentor. Zudem muss Mark van Bommel in diesem Nations-League-Fenster auf Stammtorhüter Thibaut Courtois verzichten.

Das Spiel am Montag bringt zudem eine kurze Verschnaufpause von nur drei Tagen nach Belgiens Auswärtsreise nach Italien mit sich. Die Beine dürften in Brüssel entsprechend schwer sein. Bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 56,50 % scheint die Quote Frankreichs jüngste Torquote zu unterschätzen.

Belgien vs Frankreich Wette 3: Frankreich Tore Gesamt – Über 1,5 Tore zu einer Quote von 1,77 bei Oddset

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