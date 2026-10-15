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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass sich Bayern nach der Enttäuschung unter der Woche mit einem klaren Sieg zurückmeldet.

Die besten Wetten für Bayern vs RB Leipzig

1X2 & Beide Teams treffen – Bayern München & Ja zu einer Quote von 1,73 bei Interwetten

Torschütze – Michael Olise zu einer Quote von 2,01 bei Interwetten

Bayern gewinnt beide Halbzeiten – Ja zu einer Quote von 2,22 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Bayern München 3:1 RB Leipzig

: Bayern München 3:1 RB Leipzig Torschützen-Wett-Tipp: Bayern München – Harry Kane, Michael Olise, Ismael Saibari; RB Leipzig – Christopher Nkunku

Bayern kehrte nach der verlängerten Länderspielpause mit einem ruhigen Auftritt in den heimischen Ligaalltag zurück. Der deutsche Meister ließ gegen Augsburg Punkte liegen und musste zweimal einen Rückstand aufholen, um am Ende nur ein Remis zu retten. Dem Titelrennen schadete das Unentschieden kaum, da auch Tabellenführer Borussia Dortmund in der Vorwoche remisierte.

Vor diesem Spieltag steht der Rekordmeister auf Platz drei der Bundesliga, zwei Punkte hinter Dortmund und Freiburg. Von Vincent Kompanys Mannschaft wurde unter der Woche im Champions-League-Duell gegen Viking FK eine Reaktion erwartet. Stattdessen lag man zur Halbzeit gegen den norwegischen Klub mit 0:2 zurück.

Trotz einer Aufholjagd bis zur Führung kassierte Bayern in der 90. Minute den Ausgleich und spielte damit zum zweiten Mal in Folge remis. Kompany dürfte mit der Leistung seines Teams unzufrieden gewesen sein, weshalb Bayern beim Empfang von RB Leipzig mit einer positiven Reaktion rechnet.

RB Leipzig befindet sich in exzellenter Form. Martin Demichelis' Mannschaft kehrte erholt und hochmotiviert aus der Länderspielpause zurück. Leipzig startete mit einer 6:0-Demontage von Eintracht Frankfurt wieder in die Bundesliga.

Es folgte ein abgeklärter 1:0-Heimsieg gegen PSV Eindhoven in der Champions League. Aktuell liegt Leipzig auf Platz fünf, zwei Punkte hinter dem Samstagsgastgeber, und hat allen Anreiz, Kompany weiteren Schmerz zuzufügen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bayern vs RB Leipzig

Bayern München : Urbig, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies, Kimmich, Pavlovic, Olise, Saibari, Diaz, Kane

: Urbig, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies, Kimmich, Pavlovic, Olise, Saibari, Diaz, Kane RB Leipzig: Vandervoordt, Baku, Orben, Lukeba, Raum, Banzuzi, El Aynaoui, Gruda, Nkunku, Nusa, Cardoso

Bayern bereit für die Aufholjagd

Nach zwei torlosen Remis in Folge wird Bayern an diesem Wochenende unbedingt wieder gewinnen wollen. Ein Sieg würde die Münchner nicht nur in Kontakt mit den oberen beiden Plätzen halten, sondern auch Abstand zum Gast schaffen. Kompanys Mannschaft geht ungeschlagen in ihre neunte Pflichtspielbegegnung der Saison. Die Serie ungeschlagen reicht sogar 14 Spiele über alle Wettbewerbe zurück.

Leipzig hat unterdessen zwei der letzten fünf Ligaspiele verloren, beide Niederlagen fielen auswärts. Die Roten Bullen warten weiterhin auf einen Auswärtspunkt, und große Hoffnung darauf besteht auch in der Allianz Arena nicht. Ihre vergangenen vier Besuche gegen diesen Gegner an diesem Ort endeten allesamt mit einer Niederlage.

Bayern ist in den jüngsten sieben direkten Duellen in Serie ungeschlagen und holte dabei fünf Siege. Da bei drei der letzten vier Heimspiele der Münchner beide Teams trafen, besteht durchaus Hoffnung für Leipzig, am Samstag ebenfalls zu treffen. In neun der vergangenen zehn Bundesliga-Duelle trafen beide Mannschaften, ein weiteres Szenario für dieses Wochenende.

Bayern vs RB Leipzig Wette 1: 1X2 & Beide Teams treffen – Bayern München & Ja zu einer Quote von 1,73 bei Interwetten

Olise soll gegen Leipzig seine Spuren hinterlassen

Obwohl Michael Olise in seinen letzten beiden Bayern-Einsätzen nicht getroffen hat, bleibt er in guter Form. Trotz seines Platzverweises unter der Woche kam er auf drei Schüsse, vier Schlüsselpässe und eine große Torchance. Er wird vor heimischem Publikum unbedingt wiedergutmachen wollen.

Beim 2:2 gegen Augsburg in der Vorwoche verzeichnete der Franzose fünf Schüsse, drei davon aufs Tor. Bemerkenswert dabei: Vier dieser Abschlüsse kamen von außerhalb des Strafraums. Zudem kam er auf neun Ballkontakte im gegnerischen Strafraum, fünf Schlüsselpässe und 20 progressive Ballführungen.

Diese Zahlen zeichnen das Bild eines Spielers, der mit Selbstvertrauen auftritt. Er hat nun in seinen letzten neun Spielen für Klub und Nationalmannschaft zusammen neun Tore erzielt. Im entsprechenden Duell der vergangenen Saison traf Kane dreifach, während Olise doppelt einnetzte und den Torreigen eröffnete.

Bayern vs RB Leipzig Wette 2: Torschütze – Michael Olise zu einer Quote von 2,01 bei Interwetten

Komplette Heimdominanz

Bayern war in dieser Saison zu Hause dominant und gewann alle drei Pflichtspiele in der Allianz Arena mit einem Gesamtscore von 17:1. Beide Bundesliga-Heimspiele kontrollierten die Münchner zudem von Beginn bis Ende.

Bei ihren bislang einzigen zwei Ligaspielen in der Allianz Arena in dieser Saison führten die Gastgeber sowohl zur Halbzeit als auch am Ende. In 60 % ihrer Ligaspiele dieser Saison lag der Rekordmeister bereits zur Pause vorne. Zudem kassierte Bayern zu Hause noch keinen Gegentreffer in der ersten Halbzeit, was zusätzlich für einen Bayern-Sieg in der ersten Hälfte spricht.

Leipzig tat sich auswärts schwer, konstante Leistungen abzurufen, und verlor 40 % seiner Auswärtsspiele bereits zur Halbzeit. Noch deutlicher: In jedem Auswärtsspiel dieser Saison lag Leipzig sowohl zur Pause als auch am Ende zurück. Dasselbe Schicksal ereilte sie in der vergangenen Saison in der Allianz Arena, was die These stützt, dass Bayern zur Pause führt und das Spiel gewinnt.

Bayern vs RB Leipzig Wette 3: Bayern gewinnt beide Halbzeiten – Ja zu einer Quote von 2,22 bei Interwetten

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