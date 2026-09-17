Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Bayern München ihre seit 15 Spielen andauernde Serie ungeschlagen gegen Union Berlin ausbaut und dabei zu Null gewinnt.

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Die besten Wetten für Bayern München vs Union Berlin

Bayern gewinnt zu Null zu einer Quote von 1,95 bei Interwetten

Unter 4,5 Tore zu einer Quote von 1,95 bei Interwetten

Unter 1,5 Tore (1. Halbzeit) zu einer Quote von 2,37 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Bayern München 3:0 Union Berlin

: Bayern München 3:0 Union Berlin Torschützen-Wett-Tipp: Bayern München – Kane, Musiala, Karl

Bayern München empfängt Union Berlin am Freitag um 20:30 Uhr in der Allianz Arena. Die Partie eröffnet den vierten Spieltag der Bundesliga.

Vincent Kompanys Mannschaft hat sieben Punkte aus drei Spielen geholt und ist ungeschlagen. Am ersten Spieltag setzte es fünf Treffer gegen Stuttgart, bevor es bei Schalke torlos blieb.

Lennart Karl und Harry Kane sicherten anschließend einen 2:1-Sieg in Elversberg, auch wenn sich Bayern dabei schwerer tat als erwartet. Bayern gewann zudem vergangenen Donnerstag in der Champions League mit 5:0 gegen Bodø/Glimt. Michael Olise, Luis Díaz und Kane sind allesamt für den Ballon d'Or nominiert, was diesen Bayern-Kader zu einem echten Starensemble macht.

Union Berlin hat erst einen Punkt aus drei Spielen geholt, und defensiv gibt es ernsthafte Probleme. Auf ein 3:3-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt folgten zwei deutliche Niederlagen in Serie.

Die Eisernen verloren 4:0 bei Bayer Leverkusen und 3:1 zu Hause gegen Schalke. Tim Skarke erzielte in jener Partie den Ehrentreffer. Union hat bereits zehn Gegentore kassiert und wartet weiterhin auf den ersten Ligasieg dieser Saison.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bayern München vs Union Berlin

Bayern München: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Brown, Kimmich, Pavlović, Olise, Musiala, Díaz, Kane

Union Berlin: Rønnow, Juranović, Querfeld, Uduokhai, Rothe, Burcu, Khedira, Kemlein, Aebischer, Latte Lath, Jeong

Union tut sich gegen Bayern meist schwer

Bayern hat die vergangenen fünf Bundesliga-Heimspiele gegen Union allesamt zu Null gewonnen. Der jüngste Erfolg war ein 4:0-Sieg im März. Union hat in dieser Saison bereits zehn Gegentore in drei Spielen kassiert.

Vier davon fielen in Leverkusen, drei weitere zu Hause gegen Schalke. Bayern blieb zudem in zwei der vergangenen drei Partien ohne Gegentor.

Kompanys Mannschaft wird naturgemäß versuchen, das Spiel über weite Strecken zu kontrollieren. Auch Union blieb bei Leverkusen, einem der ärgsten Bayern-Verfolger, ohne eigenen Treffer. Die einzige Sorge bleibt, dass Union gegen Frankfurt immerhin dreimal getroffen hat.

Dennoch erscheint dieser Ausgang bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 51,3 % als der Value-Tipp aus unseren Bayern München vs Union Berlin Wett-Tipps.

Bayern München vs Union Berlin Wette 1: Bayern gewinnt zu Null zu einer Quote von 1,95 bei Interwetten

Klarer Sieg statt reinem Chaos

Keines der vergangenen acht Bundesliga-Duelle in der Allianz Arena brachte fünf oder mehr Tore. Das jüngste Duell gewann Bayern mit 4:0, was diese Wette komfortabel erfüllt.

Union ist darauf ausgerichtet, tief zu verteidigen und den Schaden zu begrenzen. Dieser Ansatz hält das Ergebnis meist in einem respektablen statt blamablen Rahmen.

Auch wenn Union bei den jüngsten Besuchen mit 4:0 und 3:0 verloren hat, arten die Duelle an diesem Ort selten zu einer Demütigung aus. Das offensichtliche Risiko liegt in Bayerns jüngster Torausbeute: Fünf Tore gab es gegen Stuttgart, fünf weitere gegen Bodø/Glimt in dieser Saison. Gegen Elversberg gelangen jedoch nur zwei, und Schalke hielt Bayern vor zwei Wochen sogar torlos.

Bayern München vs Union Berlin Wette 2: Unter 4,5 Tore zu einer Quote von 1,95 bei Interwetten

Bayern lässt sich gegen Die Eisernen Zeit

Bayern ist in dieser Bundesliga-Saison bislang eher spät in Fahrt gekommen. Gegen Schalke stand es zur Halbzeit noch 0:0. Lennart Karls Treffer in der 26. Minute war in Elversberg das einzige Tor der ersten Hälfte.

Beim jüngsten Duell hier im März hielt Union bis zur 43. Minute durch. Kompany ließ Kane und Olise bei Schalke zunächst auf der Bank. Sollte einer dieser beiden erneut draußen bleiben, würde das unsere Auswahl zusätzlich stützen.

Kompanys Mannschaft braucht mitunter Zeit, um kompakte Defensivverbünde zu knacken. Union dürfte von der ersten Minute an tief stehen. Das offensichtliche Risiko bleibt Bayerns Fähigkeit, mehrere Tore in kurzer Zeit nachzulegen. Dennoch lohnt sich dieser Tipp bei einer Außenseiter-Quote mit einer implizierten Wahrscheinlichkeit von lediglich 42,19 %.

Bayern München vs Union Berlin Wette 3: Unter 1,5 Tore (1. Halbzeit) zu einer Quote von 2,37 bei Interwetten

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