Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Bayern ihre ungeschlagene Serie gegen einen limitierten FC Köln ausbauen und dabei selbst einige Gegentore zulassen.

Alle Quoten werden von bet365 bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Bayern München vs FC Köln

1X2 & Beide Teams treffen – Bayern & Ja zu einer Quote von 2.20 bei bet365

Tore 1. Halbzeit – Unter 1,5 Tore zu einer Quote von 2.25 bei bet365

Halbzeit mit den meisten Toren – 2. Halbzeit zu einer Quote von 1.91 bei bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Bayern München 3:1 FC Köln

Torschützen-Wett-Tipp: Bayern München – Kane x2, Olise; FC Köln – Bülter

Bayern München kehrt nach der Länderspielpause im November zum Bundesliga-Alltag zurück. Zu Hause wartet der FC Köln.

Vincent Kompanys Team steht nach neun Spieltagen bei 21 Punkten. Die Bayern liegen an der Tabellenspitze gleichauf mit Rivale Borussia Dortmund. Die Tordifferenz der Münchner ist mit +20 allerdings schon deutlich besser, bei einem Schnitt von mehr als drei Toren pro Spiel.

Die Roten sind für die Partie am Freitag keineswegs in Bestbesetzung. Alphonso Davies (Muskel), Jamal Musiala (Oberschenkel), Luis Díaz (Oberschenkel-Rückseite) und Manuel Neuer (Fuß) fehlen verletzt. Auch Serge Gnabry laboriert an einer Verletzung der Oberschenkelrückseite. Dennoch können die Bayern weiterhin auf Ballon-d'Or-Gewinner Harry Kane und den formstarken Michael Olise zurückgreifen.

René Wagners Mannschaft hat für ihre Leistungen in dieser Saison wohl nicht die verdiente Ausbeute eingefahren. Zwar steht Köln nach neun Spielen nur auf Platz 15, doch die Truppe hat durchaus Ansätze gezeigt. Sie liegt auf Rang elf bei den großen Torchancen (23) und auf Rang sechs bei den vergebenen großen Chancen (18). Zudem belegt Köln Platz zwölf beim xG-Wert (13,9). Das bedeutet, dass die Kölner bislang vier Tore weniger erzielt haben, als es ihre Chancenverwertung eigentlich hergeben sollte.

Beim xG-Wert gegen den Ball liegt Köln auf Rang sieben (14,1), was darauf hindeutet, dass derzeit vor allem die schwache Chancenverwertung die Tabellenposition kostet. Wagner reist mit seinem Team zur Allianz Arena und sucht den ersten Auswärtssieg der Saison 2026/27.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bayern München vs FC Köln

Bayern München : Urbig, Stanisic, Laimer, Upamecano, Tah, Pavlovic, Kimmich, Karl, Brown, Olise, Kane

: Urbig, Stanisic, Laimer, Upamecano, Tah, Pavlovic, Kimmich, Karl, Brown, Olise, Kane FC Köln: Schwabe, Sebulonsen, Sosa, Simpson-Pusey, Schmied, Maina, Moore, Krauss, Okon-Engstler, Bülter, El Mala

Köln verliert, trifft aber selbst

Die vergangenen drei direkten Duelle gingen allesamt an die Bayern, und beide Teams trafen dabei jeweils. Die Münchner gewannen im Mai mit 5:1, im Januar mit 3:1 und im DFB-Pokal mit 4:1.

Der Tabellenführer war in dieser Spielzeit alles andere als wasserdicht. Manuel Neuer hielt bislang nur zwei Mal die Null.

Sowohl Mainz als auch Freiburg trafen bei ihren jüngsten Ligaplleiten gegen die Bayern. Auch Dortmund erzielte beim 2:2 zwei Tore.

Köln wiederum hat in fünf Auswärtsspielen nur vier Tore erzielt und wartet weiterhin auf den ersten Sieg auf fremdem Platz. Die unterdurchschnittlichen xG-Werte dürften sich jedoch bald zum Positiven wenden.

Wir erwarten, dass die Kölner gegen eine Bayern-Elf treffen, die keineswegs in Bestbesetzung antritt. Nach der Länderspielpause könnten den Münchnern zudem die frischen Beine fehlen.

Bayern München vs FC Köln Wette 1: 1X2 & Beide Teams treffen – Bayern & Ja zu einer Quote von 2.20 bei bet365

Value in einem vorsichtigeren ersten Durchgang

Die Bayern kehren nach zwei Länderspielrunden im November zum Vereinsfußball zurück, es ist ihr erster Pflichtspieleinsatz seit der Pause. Harry Kane und Michael Olise waren beide für England beziehungsweise Frankreich im Einsatz.

Köln hat in neun Ligaspielen erst 14 Gegentore kassiert. Nur sechs Bundesliga-Teams weisen derzeit eine stabilere Defensive auf.

Angesichts dieser defensiven Stabilität würde es kaum überraschen, wenn Köln früh in einen tiefen Abwehrblock geht, um die Bayern zu bremsen. Nur acht der 20 Heimtore der Bayern fielen vor der Pause. Auch von den acht Gegentoren zu Hause kassierten die Münchner nur zwei in der ersten Halbzeit.

Wir setzen auf höchstens ein Tor in der ersten Halbzeit zu einer Quote, die über der fairen liegt (46,51 % implizite Wahrscheinlichkeit). Das erscheint uns als der Value-Tipp aus unserem Trio an Bayern München vs FC Köln Wett-Tipps.

Bayern München vs FC Köln Wette 2: Tore 1. Halbzeit – Unter 1,5 Tore zu einer Quote von 2.25 bei bet365

Nach der Pause dürften mehr Tore fallen

Auch wenn wir von einem ruhigen Beginn ausgehen, könnte die Partie später deutlich offener werden. Sollten Kane und Olise beide zum Einsatz kommen, dürfte es zwangsläufig Tore geben. Olise hat mit 36 kreierten Chancen den besten Wert im Team. Selbst Kane kommt in dieser Saison bereits auf acht Vorlagen.

Diese Torausbeute macht sich erfahrungsgemäß bemerkbar, wenn gegen Ende die Kräfte nachlassen. Die Bayern treffen in der Allianz Arena häufig auf Gegner, die in der Anfangsphase tief stehen, ehe im Laufe der Partie Lücken entstehen. Alle drei Auswärtstore Kölns in dieser Saison fielen nach der Pause. Auch die Bayern kassierten alle vier ihrer Heim-Gegentore in der zweiten Halbzeit.

Wir setzen darauf, dass die zweite Halbzeit mehr Tore bringt als die erste, zu einer fairen 57,14 % impliziten Wahrscheinlichkeit.

Bayern München vs FC Köln Wette 3: Halbzeit mit den meisten Toren – 2. Halbzeit zu einer Quote von 1.91 bei bet365

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