Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Bayern ihre Champions-League-Kampagne mit einem Sieg eröffnen, auch wenn Bodo/Glimt genug Offensivqualität mitbringt, um für Probleme zu sorgen.

Die besten Wetten für Bayern München vs Bodo/Glimt

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,63 bei Oddset

Vorlagen 1+ – Michael Olise mit mindestens einer Vorlage zu einer Quote von 1,70 bei Oddset

Halbzeit / Endstand – Unentschieden / Bayern München zu einer Quote von 5,00 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Bayern München 3:1 Bodo/Glimt

: Bayern München 3:1 Bodo/Glimt Torschützen-Wett-Tipp: Bayern München – Harry Kane, Lennart Karl, Michael Olise; Bodo/Glimt – Jens Petter Hauge

Bayern München startet in seine neue Champions-League-Kampagne mit dem Wunsch, eine sechsjährige Titelwartezeit zu beenden. Nach dem klaren Gewinn der Bundesliga und dem Triumph im DFB-Pokal hat Vincent Kompany die siebte europäische Krone für die Reds im Visier.

Die Reds bestreiten ihre 43. Champions-League-Saison und wollen bis zum Ende gehen. In der Vorsaison scheiterten sie im Halbfinale am späteren Sieger PSG, erzielten dabei aber 43 Tore – die dritthöchste Gesamtzahl in einer einzelnen Champions-League-Saison überhaupt.

Die Bayern blieben erstmals seit 59 Spielen ohne eigenes Tor, als Schalke sie am Wochenende torlos hielt. Kompanys Mannschaft dürfte dieses Ergebnis jedoch schnell abhaken und sich voll auf das Duell am Donnerstag gegen die Norweger konzentrieren.

Bodo/Glimt hat sich in der vergangenen Saison den Titel „Riesentöter“ verdient, nachdem man mehrfach die Erwartungen übertroffen hatte. Glimt schlug in der Ligaphase sowohl Manchester City als auch Atlético Madrid, ehe man Inter Mailand in der ersten Playoff-Runde ausschaltete. Fünf Champions-League-Siege in Folge – die längste Serie eines Teams außerhalb der europäischen Top-5-Ligen seit Ajax 2020/21.

Kjetil Knutsen leistet seit seiner Übernahme als Cheftrainer 2018 hervorragende Arbeit bei dem Klub. Über die Qualifikation setzte man sich gegen den belgischen Vertreter Union Saint-Gilloise durch und sicherte sich so den Platz in dieser Saison. Die Gäste sind klare Außenseiter, sollten die Partie aber dennoch umkämpft gestalten.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bayern München vs Bodo/Glimt

Bayern München : Neuer, Laimer, Min-Jae, Upamecano, Davies, Pavlovic, Kimmich, Olise, Saibari, Diaz, Kane

: Neuer, Laimer, Min-Jae, Upamecano, Davies, Pavlovic, Kimmich, Olise, Saibari, Diaz, Kane Bodo/Glimt: Haikin, Sjøvold, Nielsen, Bjørtuft, Bjørkan, Auklend, Berg, Get, Helmersen, Hauge, Blomberg

Zahlreiche Chancen in München erwartet

Bayerns Torbilanz spricht für sich: 43 Tore insgesamt in der vergangenen Champions-League-Saison. Harry Kane steuerte 14 Treffer bei und setzte damit seine Serie als Torschützenkönig des Wettbewerbs fort, seit er 2023 zu Bayern kam. Elf Tore in den letzten vier Auftritten zeigen, wie stark diese Mannschaft ist. Im Schnitt kommen die Bayern auf 2,75 Tore pro 90 Minuten.

Das torlose Remis gegen Schalke sollte man nicht überbewerten, es war schlicht eine Ausnahme. Bodo/Glimt hat bereits genug gezeigt, um in der Champions League mithalten zu können. In den letzten fünf Partien erzielte man 17 Tore, was 3,4 Toren pro 90 Minuten entspricht.

Bedenklich ist allerdings, dass Kompanys Team in drei der letzten fünf Spiele mindestens ein Gegentor kassiert hat. Zieht man die Testspiele der Klubs mit ein, trafen bei Bayern in sieben der letzten acht Partien beide Teams. Bei Glimt war das in sechs der letzten acht Spiele ebenfalls der Fall.

Bayern München vs Bodo/Glimt Wette 1: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,63 bei Oddset

Olise kann Glimt vor Probleme stellen

In der vergangenen Saison lag Michael Olise mit sechs Vorlagen gleichauf mit PSGs Kvicha Kvaratskhelia und Achraf Hakimi an der Spitze der Vorlagenliste des Wettbewerbs. Zusammen mit den 33 Chancen, die er kreierte, erreichte Olise damit Bayerns besten Einzelsaisonwert in der Champions-League-Geschichte.

Kompany brachte Olise am vergangenen Wochenende erst von der Bank und gab ihm lediglich 33 Minuten Spielzeit, wohl auch, um ihn für dieses Duell frischzuhalten. Selbst in dieser kurzen Zeit spielte er zwei Schlüsselpässe, brachte 100 % seiner Ablagen (3) an und traf mit 50 % seiner Pässe (4) in den gegnerischen Strafraum.

Olise kreierte zudem eine große Torchance und kam selbst zu einem Schuss aufs Tor. Sollte er gegen die Norweger von Beginn an spielen, erwarten wir, dass er als wichtigster Spielgestalter der Hausherren auftritt. Er hat gute Chancen, mindestens eine Vorlage beizusteuern.

Bayern München vs Bodo/Glimt Wette 2: Vorlagen 1+ – Michael Olise mit mindestens einer Vorlage zu einer Quote von 1,70 bei Oddset

Bayern dreht die Partie

Bayern ist klarer Favorit für dieses Spiel, zumal die Mannschaft seit neun Partien in Serie ungeschlagen ist. In den letzten 38 Champions-League-Heimspielen holten die Münchner 36 Siege und spielten nur zweimal remis. Gegen norwegische Gegner hat Bayern noch nie verloren – sechs Siege und zwei Unentschieden stehen zu Buche, und dies wird das erste Duell mit einem norwegischen Team seit 26 Jahren sein.

Auch die Gäste kommen in guter Form an, seit 18 Partien in allen Wettbewerben ungeschlagen. Allerdings gewannen sie ihr Auftaktspiel in der vergangenen Saison nicht und siegten in der Ligaphase nur einmal in vier Auswärtsspielen. Bayern hingegen hat die letzten 23 europäischen Kampagnen jeweils mit einem Auftaktsieg begonnen.

Glimt dürfte dennoch ordentlich Widerstand leisten, war man doch in den letzten fünf Spielen zur Halbzeit stets in Führung oder zumindest gleichauf. Auch Bayern spielte zuletzt gegen Schalke remis, sodass Glimt bis zur Pause im Spiel bleiben könnte. In der zweiten Halbzeit dürfte die Klasse der deutschen Meister aber durchaus zum Tragen kommen.

Bayern München vs Bodo/Glimt Wette 3: Halbzeit / Endstand – Unentschieden / Bayern München zu einer Quote von 5,00 bei Oddset

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