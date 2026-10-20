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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Arsenal auch in München nicht verliert und die Gunners ihre starke internationale Form fortsetzen.

Die besten Wetten für Bayern München vs Arsenal

Beide Teams treffen & Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,85 bei bet365

Doppelte Chance – Unentschieden/Arsenal zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Torschütze – Harry Kane zu einer Quote von 1,88 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Bayern München 1:2 Arsenal

Bayern München 1:2 Arsenal Torschützen-Wett-Tipp: Bayern München – Kane; Arsenal – Gyökeres, Merino

Bayern München empfängt Arsenal am Mittwoch in der Allianz Arena zum dritten Spieltag der Ligaphase der Champions League 2026/27.

Arsenal hat die ersten beiden Spiele der Ligaphase gewonnen, ohne ein Gegentor zu kassieren. Die Gunners setzten sich knapp mit 1:0 gegen Napoli durch, ehe sie Lille zu Hause deutlich mit 3:0 bezwangen.

Mikel Artetas Mannschaft hat inzwischen drei Spiele in Folge gewonnen. Am Sonntagnachmittag gab es einen 1:0-Auswärtssieg bei Nottingham Forest. Die Gunners holen auch gegen hartnäckige Gegner weiterhin die Siege.

Bayern ist in den ersten zehn Saisonspielen ungeschlagen. Die Münchner fertigten RB Leipzig mit 6:1 ab, wobei Luis Díaz einen Hattrick erzielte.

In Europa lief es für Bayern zuletzt allerdings weniger rund. Beim norwegischen Klub Viking kam man am vergangenen Dienstagabend nur zu einem 3:3.

Michael Olise sah in jener Partie die Rote Karte und fehlt deshalb gesperrt beim Besuch der Gunners. Auch Jamal Musiala fällt aus, Manuel Neuer ist fraglich. Arsenal reist ohne William Saliba, Christos Tzolis und Piero Hincapié an. Bayerns Harry Kane hat in seiner Karriere bereits 15 Tore gegen Arsenal erzielt.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bayern München vs Arsenal

Bayern München voraussichtliche Aufstellung: Urbig, Laimer, Tah, Kim, Brown, Kimmich, Bischof, Karl, Díaz, Guerreiro, Kane

Arsenal voraussichtliche Aufstellung: Raya, Timber, Gabriel, Konsa, Lewis-Skelly, Guimarães, Rice, Madueke, Merino, Eze, Gyökeres

Ein weiteres torreiches Duell erwartet die Fans

Arsenal hat in jedem der letzten acht Duelle mit Bayern ein Gegentor kassiert. Sechs dieser acht Spiele brachten drei Tore oder mehr. In sieben der acht Partien trafen beide Teams.

Bayern bleibt zu Hause eine Torfabrik. Die Münchner erzielten in den letzten fünf Pflichtspielen 19 Tore. Das 3:3-Unentschieden bei Viking zeigte allerdings, dass die Mannschaft weiterhin anfällig für Gegentore ist.

Bemerkenswert: 75 % der letzten acht Duelle gingen über die 2,5-Tore-Marke, und in 87,5 % dieser Spiele trafen beide Seiten. Wir können auf beide Ergebnisse in einer Kombi-Wette setzen, bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 54,1 %, was überraschend niedrig erscheint.

Arsenals zuletzt stabile Defensive dürfte damit zu tun haben. Dennoch wirkt das angesichts der gezeigten Offensivqualität weiterhin wie eine sinnvolle Option.

Bayern München vs Arsenal Wette 1: Beide Teams treffen & Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,85 bei bet365

Die Gunners sind weiterhin extrem schwer zu schlagen

Olises Ausfall durch die Ein-Spiel-Sperre ist die größte Geschichte im Vorfeld dieser Partie. Bayern verliert damit seinen bestbewerteten Akteur der Saison. Er wurde vom Platz gestellt, weil er den Ball nach einem Gegenspieler geworfen hatte.

Auch Jamal Musiala fehlt, und Manuel Neuer ist fraglich. Bayern könnte dadurch gleich mehrere Schlüsselspieler vermissen.

Arsenal wiederum hat drei Spiele in Folge gewonnen. Die Gunners haben in ihren letzten acht Champions-League-Spielen sechsmal zu Null gespielt. Zudem gewannen sie im November 2025 mit 3:1 gegen Bayern. Artetas Mannschaft hat in dieser europäischen Saison noch kein Gegentor kassiert.

Mit dem gesperrten Olise und dem fraglichen Neuer könnte eine Wette auf Arsenal, um nicht zu verlieren, bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 55,6 % Value bieten. Das sticht als wertvollste Wette aus unserem Bayern München vs Arsenal Wett-Tipp hervor.

Bayern München vs Arsenal Wette 2: Doppelte Chance – Unentschieden/Arsenal zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Kane soll seine starke Bilanz gegen Arsenal fortsetzen

Harry Kane zeigt sich in Europa in gnadenloser Form. Er hat in zwei Champions-League-Einsätzen in dieser Saison bereits drei Tore erzielt. Zudem traf Kane in neun aufeinanderfolgenden Europapokalspielen für Bayern.

Michael Olises Sperre könnte Kane in dieser Partie noch mehr Verantwortung übertragen. Bayern wird auf einen seiner kreativsten Spieler und seinen bestbewerteten Akteur verzichten müssen. Kane wird damit der naheliegendste Weg zum Tor in München.

Kane hat zudem eine starke persönliche Bilanz gegen Arsenal und hat im Laufe seiner Karriere bereits 15 Tore gegen die Londoner erzielt. Arsenal muss zudem ohne William Saliba auskommen, wodurch Gabriel und Ezri Konsa gegen Kane alle Hände voll zu tun haben dürften. Wir setzen gerne auf seinen Torschuss zu jeder Zeit, bei einer moderaten implizierten Wahrscheinlichkeit von 53,5 %.

Bayern München vs Arsenal Wette 3: Torschütze – Harry Kane zu einer Quote von 1,88 bei bet365

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