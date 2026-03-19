Bayern München vs Union Berlin Wett Tipp: Kane-Show beim Torfestival erwartet

Auf die Bayern zu setzen, ist aktuell eigentlich die einzige vernünftige Option, doch wir trauen den Eisernen zu, dass sie sich ordentlich zur Wehr setzen.

Die besten Wetten für Bayern München vs Union Berlin

Sieg Bayern und beide Teams treffen zu einer Quote von 1,90 bei Interwetten

Über 3.5 Tore zu einer Quote von 1,83 bei Interwetten

Harry Kane trifft jederzeit zu einer Quote von 1,47 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Bayern 3:1 Union Berlin

Torschützen-Wett Tipp: Bayern – Harry Kane (2x), Michael Olise; Union Berlin – Rani Khedira

Bayern München hat seine exzellente Form am Mittwochabend bestätigt und Atalanta mit 4:1 abgefertigt. Die Mannschaft von Vincent Kompany hat acht der letzten neun Spiele gewonnen und in der gesamten Bundesliga-Saison erst eine einzige Niederlage kassiert. Mit aktuell fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze sieht alles danach aus, als würde die Schale auch dieses Jahr wieder nach München gehen.

Unterdessen kämpft Union Berlin weiterhin mit der eigenen Unbeständigkeit. Der Sieg am Wochenende gegen Freiburg hat sie zwar auf Platz neun gespült, doch im Kalenderjahr 2026 konnten sie bisher nur zwei Siege einfahren. In der Allianz Arena gehen sie als klarer Außenseiter ins Rennen, besonders in der Fremde taten sich die Köpenicker zuletzt schwer.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bayern München vs Union Berlin

Bayern München:Urbig, Laimer, Min-Jae, Upamecano, Bischof, Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Gnabry, Kane

Union Berlin:Ronnow, Nsoki, Doekhi, Querfeld, Haberer, Kemlein, Khedira, Kohn, Jeong, Ansah, Ilic

Bayern marschiert Richtung Titel

Die Bayern sind momentan nicht nur das Maß der Dinge in Deutschland, sondern wohl auch eines der stärksten Teams in Europa. Vincent Kompany leistet beim Tabellenführer hervorragende Arbeit. Die Heimbilanz in dieser Saison ist makellos: 17 der bisherigen 19 Pflichtspiele in München konnten gewonnen werden.

Allerdings plagen den Rekordmeister einige Personalsorgen. Nicolas Jackson, Luis Diaz und Jonathan Tah fehlen allesamt gelperrt. Auf der Torhüterposition sieht es entspannter aus, da Jonas Urbig gegen Atalanta grünes Licht erhielt. Hinter der Fitness von Jamal Musiala und Alphonso Davies stehen noch Fragezeichen, doch der Bayern-Kader ist tief genug besetzt, um das aufzufangen.

Union Berlin muss hingegen auf den gesperrten Andras Schäfer verzichten. Bitter: Torwart Matheo Raab hat sich bei seinem Debüt die Hand gebrochen. Auf die Gäste wartet ein ungemütlicher Nachmittag in Fröttmaning, aber kampflos werden sie sich nicht ergeben. Interessant für Tipper: Union hat in 14 der letzten 16 Pflichtspiele immer mindestens einen Treffer erzielt.

Bayern München vs Union Berlin Wette 1: Sieg Bayern und beide Teams treffen zu einer Quote von 1,90 bei Interwetten

Torfestival in München erwartet

Spiele mit Bayern-Beteiligung waren in dieser Spielzeit bisher eine Garantie für Unterhaltung. Angeführt von Harry Kane trifft die Offensive wie am Fließband. Nach den 10 Toren aus zwei Spielen gegen Atalanta kehren sie mit einer breiten Brust in den Liga-Alltag zurück.

Die Kompany-Elf hat in den letzten sieben Bundesliga-Partien stolze 21 Tore erzielt und befindet sich im Formhoch. In diesem Jahr fielen in 77 % der Heimspiele mehr als 3,5 Tore. Dennoch zeigen sich defensiv immer wieder Lücken, die Union Berlin ausnutzen könnte.

Wie erwähnt trifft die Mannschaft von Steffen Baumgart regelmäßig, während die Bayern im Verlauf der Saison 2025/26 erst neunmal die Null halten konnten. Wir erwarten eine temporeiche und torreiche Begegnung in Bayern.

Bayern München vs Union Berlin Wette 2: Über 3.5 Tore zu einer Quote von 1,83 bei Interwetten

Der unaufhaltsame Harry Kane

Es gibt derzeit kaum einen Stürmer im Weltfußball, der so kaltschnäuzig agiert wie die Nummer neun der Bayern. Am Mittwoch markierte Kane seine Champions-League-Treffer 49 und 50, was sein Gesamtkonto in dieser Saison auf 47 Tore schraubt. Beeindruckend: In nur acht Pflichtspielen der gesamten Saison blieb er ohne Torbeteiligung (Tor oder Assist).

Wenig überraschend ist er bei den Buchmachern der Top-Favorit auf einen Treffer. Da Kompany sich im Titelrennen gegen den Verfolger Dortmund keine Patzer erlauben will, wird sein Star-Stürmer sicher in der Startelf stehen. Die Kicker-Torjägerkanone ist Kane eigentlich schon sicher, doch bei aktuell 30 Ligatoren ist sein Hunger noch lange nicht gestillt.

Wir setzen darauf, dass der "Three Lions"-Kapitän erneut zuschlägt und Baumgarts Abwehr vor unlösbare Aufgaben stellt. Da Kane aber nicht die einzige Gefahr im Bayern-Sturm ist, wird es für die Gäste ein ganz schwerer Gang.

Bayern München vs Union Berlin Wette 3:Harry Kane trifft jederzeit zu einer Quote von 1,47 bei Interwetten

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