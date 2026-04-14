Bayern München vs Real Madrid Wett Tipp: Diaz schießt die Gastgeber zum Sieg

Unser Wett-Experte erwartet ein weiteres offenes Schlagabtausch-Spektakel zwischen diesen beiden europäischen Giganten. Er setzt dabei auf einen Treffer von Luis Diaz in einem torreichen Heimsieg.

Die besten Wetten für Bayern München vs Real Madrid

Erste Halbzeit – Bayern München zu einer Quote von 1,90 auf bet365

Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1,72 auf bet365

Luis Diaz trifft jederzeit zu einer Quote von 2,10 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Bayern München 4-2 Real Madrid

Torschützen-Wett Tipp: Bayern München – Harry Kane (2x), Luis Diaz, Serge Gnabry; Real Madrid – Kylian Mbappé, Vinicius Junior

Bayern München konnte sich im Hinspiel letzte Woche knapp mit 2:1 durchsetzen. Die Bayern dominierten die erste Stunde des Spiels, wobei Diaz und Harry Kane für eine Zwei-Tore-Führung sorgten. Real Madrid kam jedoch gegen Ende stärker auf und hätte gut und gerne mehr als nur einen Treffer erzielen können.

Beide Teams waren seither im heimischen Ligabetrieb gefordert. Vincent Kompany nutzte die Gelegenheit zur Rotation, dennoch spazierte Bayern mit einem 5:0-Sieg über St. Pauli zum Erfolg. Damit haben sie ihre letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen.

Im Gegensatz dazu kam Real Madrid am Freitag zu Hause gegen Girona nicht über ein 1:1 hinaus. Nach der Niederlage im vorangegangenen Ligaspiel auf Mallorca ist der Titelkampf in Spanien für die "Königlichen" so gut wie gelaufen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bayern München vs Real Madrid

Bayern München:Neuer, Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Diaz, Gnabry, Olise, Kane

Real Madrid:Lunin, Mendy, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold, Bellingham, Pitarch, Camavinga, Valverde, Vinicius, Mbappé

Bayern übernimmt in der ersten Halbzeit die Kontrolle

Bayern München hat bereits im Hinspiel von Beginn an gezeigt, welche Qualität in ihnen steckt. Allein in der ersten Halbzeit erspielten sie sich einen xG-Wert von 2,20 und drei Großchancen. Es war fast schon überraschend, dass es bis zur 41. Minute dauerte, ehe Diaz den Bann brach.

Zurück auf eigenem Rasen dürften die Bayern erneut die dominierende Kraft sein. Kompanys offensiver Ansatz lässt nicht vermuten, dass sich die Gastgeber tief fallen lassen oder vorsichtig agieren werden. Zudem sollte es ihnen noch leichter fallen, das Mittelfeld zu kontrollieren, da Aurelien Tchouameni auf Seiten der Gäste gelbgesperrt fehlt.

Die Bayern weisen in dieser Champions-League-Saison eine überragende Halbzeit-Tordifferenz von +14 auf. Satte 73 % ihrer Gegentore kassierten sie erst nach dem Seitenwechsel. Das spricht eindeutig dafür, dass sie zur Pause führen werden.

Real Madrid hingegen ist eher ein Team der zweiten Halbzeit – 56 % ihrer europäischen Gegentreffer fielen vor der Pause. Auf die Gastgeber im "Erste Halbzeit"-Markt zu setzen, ist daher ein smarter Schachzug.

Bayern München vs Real Madrid Wette 1: Erste Halbzeit – Bayern München zu einer Quote von 1,90 auf bet365

Ein offener Schlagabtausch verspricht viele Tore

Im Hinspiel kam Real Madrid in der zweiten Halbzeit zu drei Großchancen. Ihre pfeilschnellen Stürmer sorgten bei Kontern immer wieder für Gefahr. Am Ende der Partie lag der gesamte xG-Wert bei beachtlichen 5,12.

Sowohl Kane als auch Kylian Mbappé konnten nach ihren jüngsten Verletzungen eine volle Trainingswoche absolvieren. Wenn das Rückspiel genauso offen geführt wird, sollte eine bessere Chancenverwertung zu einem noch torreicheren Spiel führen.

In den europäischen Partien der Bayern fielen in dieser Saison durchschnittlich 4,09 Tore pro 90 Minuten. In 64 % dieser Spiele fielen insgesamt mehr als 3,5 Tore.

Real Madrid wiederum erzielt auswärts in der Champions League im Schnitt 2,33 Treffer. Da sie auf Sieg spielen müssen, bietet die Wette auf "Über 3,5 Tore" bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 60,2 % einen sehr guten Value.

Bayern München vs Real Madrid Wette 2: Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1,72 aufbet365

Diaz wird Real Madrid erneut wehtun

In diesem Match kommt es wohl zum erneuten Aufeinandertreffen von Diaz und seinem ehemaligen Liverpool-Teamkollegen Trent Alexander-Arnold. Der Kolumbianer hat dieses spezielle Duell letzte Woche für sich entschieden und dürfte erneut Räume im Rücken des Real-Rechtsverteidigers finden.

Diaz spielt eine außergewöhnliche Debütsaison für Bayern mit 23 Toren in 40 Pflichtspielen. In der Champions League trifft er im Schnitt alle 144 Minuten und gibt pro Spiel 2,9 Schüsse ab. Seine 15 Saisontore in der Bundesliga sind bereits jetzt ein persönlicher Karrierebestwert.

Mit 10 Toren im Kalenderjahr 2026 zeigt Diaz keinerlei Anzeichen von Müdigkeit. Da er gegen St. Pauli am Samstag nur eingewechselt wurde, sollte er frisch und bereit sein, erneut zu glänzen. Auf einen Treffer des 29-Jährigen zu setzen, bietet bei einer Wahrscheinlichkeit von 46,5 % echten Mehrwert.

Bayern München vs Real Madrid Wette 3:Luis Diaz trifft jederzeit zu einer Quote von 2,10 auf bet365

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