Bayern München vs Heidenheim Wett Tipp: Kantersieg der Roten trotz Rotation

Unser Experte erwartet, dass eine stark rotierte Bayern-Elf den Tabellenletzten aus Heidenheim, der mit einem Bein in der 2. Bundesliga steht, in der Allianz Arena souverän in die Schranken weisen wird.

Die besten Wetten für Bayern München vs Heidenheim

Bayern München gewinnt & Über 3,5 Tore, Quote 1,83 bei Oddset

Beide Teams treffen – Nein, Quote 2,05 bei Oddset

Nicolas Jackson trifft jederzeit, Quote 1,60 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Bayern München 4:0 Heidenheim

Torschützen-Wett Tipp: Bayern München – Lennart Karl, Luis Diaz, Nicolas Jackson, Aleksandr Pavlovic

Satte 60 Punkte trennen die beiden Welten: Meister Bayern München empfängt das Schlusslicht aus Heidenheim nur wenige Wochen nach dem Gewinn der 35. Meisterschaft. Für die Roten geht es tabellarisch um wenig, doch für die Gäste ist es ein verzweifelter Überlebenskampf.

Nur wenige Tage nach dem Halbfinal-Hinspiel der Champions League in Paris kehren die Bayern heim. Da das Rückspiel in der Allianz Arena kurz bevorsteht, wird das Team dieses Spiel nutzen, um im Rhythmus zu bleiben und die starke Form zu untermauern.

Ihre letzte Bundesliga-Niederlage kassierte die "Mia San Mia"-Truppe Ende Januar beim 1:2 gegen Augsburg im bayerischen Derby. Seitdem sind sie in 12 aufeinanderfolgenden Ligaspielen ungeschlagen (bei zwei Unentschieden).

Heidenheims Hoffnungen auf den Klassenerhalt sind in den letzten Wochen wieder etwas aufgeflackert. Beide Siege aus den letzten 18 Spielen holten sie in diesem Monat, und sie haben in den letzten fünf Partien nur eine Niederlage einstecken müssen.

Zuletzt besiegte der FCH den direkten Konkurrenten St. Pauli mit 2:0. Bei noch drei ausstehenden Spielen fehlen neun Punkte zum rettenden Ufer – jeder Zähler zählt also doppelt.

Die Bayern in München zu schlagen, ist jedoch eine Mammutaufgabe. Die Roten haben nur eines ihrer letzten 15 Heimspiele in der Liga verloren. Heidenheim geht als krasser Außenseiter ins Rennen, und selbst eine B-Elf der Bayern sollte hier den Sieg eintüten.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bayern München vs Heidenheim

Bayern München:Urbig, Tah, Kim, Davies, Stanisic, Goretzka, Kimmich, Laimer, Musiala, Diaz, Jackson

Heidenheim:Ramaj, Busch, Mainka, Föhrenbach, Behrens, Schöppner, Dorsch, Beck, Dinkci, Pieringer, Zivzivadze

Routine-Sieg für die Roten

Es wird erwartet, dass Vincent Kompany seinen Kader für dieses eher unbedeutende Spiel kräftig durchrotiert. Die Schale ist bereits sicher eingetütet. Der Fokus liegt nun voll auf dem Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain, zwischen dessen Spielen diese Partie eingebettet ist.

Doch selbst bei massiver Rotation ist die Kaderbreite der Bayern qualitativ eine Klasse für sich. Im letzten Spiel lag man zur Pause gegen Mainz mit 0:3 hinten, bevor die eingewechselten Joker in der zweiten Halbzeit ein furioses Comeback zum 4:3 starteten.

Im krassen Gegensatz dazu geht es für Heidenheim um alles oder nichts. Der Verbleib im Oberhaus nach drei Jahren steht auf der Kippe. Die fehlende Konstanz in der Offensive und die löchrige Abwehr dürften jedoch dazu führen, dass es die zweite Niederlage im dritten Spiel setzt.

Die Bayern haben das historische Triple fest im Visier. Zudem besteht noch die Chance, den ewigen Punkte-Rekord der Bundesliga einzustellen. Das sollte Motivation genug sein, um auch vor heimischer Kulisse die volle Punkteausbeute mitzunehmen.

Bayern München vs Heidenheim Wette 1: Bayern München gewinnt & Über 3,5 Tore, Quote 1,83 bei Oddset

Urbigs sechste Weiße Weste in Sicht

Manuel Neuer wird voraussichtlich erneut geschont, genau wie schon gegen Mainz. Jonas Urbig wird damit erst zum 17. Mal in dieser Saison zwischen den Pfosten stehen.

Interessanterweise stammen alle "Clean Sheets" des 22-jährigen Keepers aus der Bundesliga – darunter auch das 4:0 im Hinspiel in der Voith-Arena. Der Ersatzmann kommt nun auf fünf Zu-Null-Spiele in elf Ligaeinsätzen.

Auch die alternative Defensive der Bayern steht stabil. Mit Min-jae Kim und Jonathan Tah wird ein hochkarätiges Duo in der Innenverteidigung erwartet. Heidenheim konnte zwar gegen St. Pauli zwei Tore erzielen, doch die Hürde in München ist deutlich höher.

Zwar hat Heidenheim in jedem der letzten fünf Ligaspiele getroffen, doch die Heimstärke der Bayern in Kombination mit der individuellen Qualität in der Abwehr sollte den Gästen den Zahn ziehen.

Bayern München vs Heidenheim Wette 2: Beide Teams treffen – Nein, Quote 2,05 bei Oddset

Jackson als personifizierte Torgefahr

Die Bayern stünden ohne Harry Kane sicher nicht so dominant da. Der Engländer ist aktuell wohl der beste Angreifer der Welt. Doch in seiner Abwesenheit hat Nicolas Jackson bewiesen, dass auf ihn Verlass ist.

Der senegalesische Nationalspieler wird oft als Kane-Alternative in vermeintlich "kleineren" Spielen eingesetzt. Er hat in jedem seiner letzten vier Einsätze für Verein und Nationalelf getroffen – eine Serie, die beim 2:0-Sieg des Senegals gegen Peru begann.

Anschließend stand Jackson in drei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielen über die vollen 90 Minuten auf dem Platz und traf jedes Mal. Zuletzt leitete er mit einem sehenswerten Volley die Aufholjagd gegen Mainz ein.

Der ehemalige Chelsea-Stürmer steht in dieser Saison bereits bei 10 Toren und vier Assists in 29 Pflichtspielen. Gegen Heidenheim bietet sich ihm die perfekte Gelegenheit, sein Konto weiter aufzustocken.

Bayern München vs Heidenheim Wette 3:Nicolas Jackson trifft jederzeit, Quote 1,60 bei Oddset

+