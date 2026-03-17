Bayern München vs Atalanta Wett Tipp: Die totale Dominanz der Roten

Unser Experte geht davon aus, dass der FC Bayern die Krise von Atalanta weiter verschärfen wird. Und das, obwohl der deutsche Rekordmeister im Tor aktuell auf seine gesamte Profi-Besetzung verzichten muss.

Die besten Wetten für Bayern München vs Atalanta

Luis Diaz trifft jederzeit – Quote von 1.57 bei bet365

Bayern gewinnt & Beide Teams treffen (BTTS: Ja) – Quote von 2.30 bei bet365

Über 2.5 Tore in der 1. Halbzeit – Quote von 3.75 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Bayern München 3:2 Atalanta

Torschützen-Wett Tipp: Bayern München – Luis Diaz, Harry Kane, Serge Gnabry; Atalanta – Nikola Krstović, Gianluca Scamacca

Der FC Bayern kehrt nach einem monumentalen 6:1-Auswärtssieg im Hinspiel in die Allianz Arena zurück. Um doch noch weiterzukommen, müsste "La Dea" Geschichte schreiben: Noch nie ist es einem Team in der K.-o.-Phase eines europäischen Wettbewerbs gelungen, einen Fünf-Tore-Rückstand wettzumachen.

Die Mannschaft von Vincent Kompany trat in Bergamo phänomenal auf. Mit jeweils drei Toren pro Halbzeit demolierten sie die Nerazzurri im eigenen Stadion. Für Atalanta war dies die achte Niederlage in den letzten neun Champions-League-K.-o.-Spielen – eine Bilanz, die für die Reise nach München wenig Hoffnung macht.

Zuletzt trennten sich die Bayern 1:1 von Bayer Leverkusen in einem hitzigen Duell, das sie nach zwei Platzverweisen mit nur neun Mann beendeten. Der späte Ausgleich von Luis Diaz (kurz vor seiner Roten Karte) verlängerte die ungeschlagene Serie des deutschen Meisters auf zehn Pflichtspiele.

Atalanta wartet hingegen seit fünf Partien auf einen Sieg. Immerhin erkämpften sie sich zuletzt ein 1:1 gegen den Tabellenführer Inter Mailand im Stadio Giuseppe Meazza, wobei Nikola Krstović in der 82. Minute die Führung von Francesco Esposito egalisierte.

Die Gäste reisen mit minimalen Chancen an, könnten aber von der Torwart-Krise der Bayern profitieren. Da alle vier Profi-Keeper verletzungsbedingt ausfallen, bleibt dem Rekordmeister wohl nur der 16-jährige Leonard Prescott als Option zwischen den Pfosten.

Trotz dieser Schwachstelle und aufgrund der Formkrise der Gäste gehen die Roten als haushoher Favorit ins Spiel. Im Viertelfinale wartet bereits ein Giganten-Duell gegen Real Madrid oder Manchester City.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bayern München vs Atalanta

Bayern München: Prescott, Stanišić, Tah, Min-jae, Goretzka, Pavlović, Diaz, Gnabry, Karl, Jackson

Atalanta: Carnesecchi, Kossounou, Hien, Kolašinac, Bernasconi, Ederson, de Roon, Zappacosta, Zalewski, Samardžić, Scamacca

Diaz in Topform: Der Motor der Offensive

Luis Diaz hat ereignisreiche Tage hinter sich. Vier Torbeteiligungen in den letzten drei Spielen unterstreichen seine derzeitige Brillanz. Zuerst glänzte er mit Tor und Vorlage beim 4:1 gegen Gladbach, dann servierte er Nicolas Jackson den Assist zum vierten Bayern-Treffer gegen Atalanta.

Zuletzt rettete er den Bayern mit einem abgeklärten Abschluss den Punkt gegen Leverkusen, bevor er wegen einer Schwalbe vom Platz flog. Mit diesem Treffer baute Bayern seine Serie auf 38 Bundesliga-Spiele mit Torerfolg aus – die längste Serie seit 2022-24. Kompany kann sich in dieser Form voll auf den Kolumbianer verlassen.

Seine Statistiken in dieser Saison sind schlichtweg überragend: 21 Tore und 17 Vorlagen in 37 Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache. Allein in der Champions League kommt er auf fünf Scorerpunkte in sieben Einsätzen.

Mit 25 Torbeteiligungen in seinen ersten 24 Bundesliga-Spielen gehört er zu den besten Newcomern der Ligageschichte.

Bayern München vs Atalanta Wette 1: Luis Diaz trifft jederzeit – Quote von 1.57 bei bet365

Bayern marschiert trotz defensiver Sorgen

Es gibt derzeit kaum ein Team in Europa, das besser in Form ist als die Roten. Mit Harry Kane an der Spitze hat Kompany die Bayern in eine Tormaschine verwandelt. Die sechs Treffer aus dem Hinspiel waren dabei nicht einmal der Saisonrekord: Im Januar schlug man Wolfsburg mit 8:1 und bei der Klub-WM Auckland City sogar mit 10:0.

In den letzten zehn Pflichtspielen erzielten die Bayern 31 Tore – ein Schnitt von über drei Treffern pro Partie. In der Allianz Arena gab es zuletzt vier Siege in Folge mit insgesamt 14 Toren.

Doch die Defensive bleibt anfällig: Seit fünf Spielen wartet man auf eine "Weiße Weste". Leverkusen zeigte zuletzt, wie man Bayern früh unter Druck setzen kann. Zudem steht mit dem 16-jährigen Prescott ein Debütant im Tor, was Atalanta Chancen eröffnen wird.

Die Truppe von Raffaele Palladino bewies beim 1:1 gegen Inter Mailand Moral. Krstovićs später Ausgleich könnte der Mannschaft den nötigen Mut für einen beherzten Auftritt in München geben. Dennoch: Die offensive Feuerkraft der Bayern ist zu gewaltig, um das Weiterkommen ernsthaft zu gefährden.

Bayern München vs Atalanta Wette 2: Bayern gewinnt & Beide Teams treffen (BTTS: Ja) – Quote von 2.30 bei bet365

Prescotts Debüt sorgt für zusätzliche Würze

Leverkusen ging gegen die Bayern bereits innerhalb der ersten zehn Minuten in Führung und legte damit die defensiven Schwächen der Münchner früh offen. Dennoch sind die Gastgeber in der Regel von der ersten Minute an brandgefährlich und offensiv enorm effizient.

Der FC Bayern stellt in dieser Champions-League-Saison den drittbesten Angriff. Gepaart mit ihrer beeindruckenden Heimstärke in der Allianz Arena steht Atalanta vor der monumentalen Aufgabe, mit dieser Wucht Schritt zu halten.

„La Dea“ enttäuschte zuletzt in der ersten Halbzeit und blieb in fünf Pflichtspielen in Folge vor der Pause ohne eigenen Treffer. Das letzte Mal, dass ihnen dies gelang, war beim 4:1-Erfolg im Rückspiel gegen Borussia Dortmund in den Playoffs.

Allerdings endete ihr jüngster Trip nach Deutschland mit einer herben Enttäuschung: Die Borussia feierte im Signal Iduna Park einen 2:0-Sieg, bevor die Italiener das Duell in Bergamo noch drehen konnten.

Gegen Bayern hängen die Trauben nun deutlich höher. Dass die Münchner voraussichtlich dem jungen Prescott zu seinem Profidebüt verhelfen, gibt den Gästen jedoch einen Funken Hoffnung. Sie werden alles daran setzen, den Teenager bei seinem ersten Einsatz auf großer Bühne früh unter Druck zu setzen. Alles deutet darauf hin, dass wir am Mittwochabend in der Allianz Arena eine torreiche Anfangsphase erleben werden.

Bayern München vs Atalanta Wette 3: Über 2.5 Tore in der 1. Halbzeit – Quote von 3.75 bei bet365

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