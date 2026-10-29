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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Bayern dieses Spiel knapp für sich entscheiden und ihren Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen.

Die besten Wetten für Bayern vs Dortmund

1X2 & Beide Teams treffen – Bayern München & Ja zu einer Quote von 2,01 bei Oddset

Borussia Dortmund gewinnt eine Halbzeit – Ja zu einer Quote von 3,00 bei Oddset

Erster Torschütze – Harry Kane zu einer Quote von 3,65 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Bayern München 2:1 Borussia Dortmund

Bayern München 2:1 Borussia Dortmund Torschützen-Wett-Tipp: Bayern München – Harry Kane, Michael Olise; Borussia Dortmund – Serhou Guirassy

Nach ein paar unerwarteten Unentschieden in der Bundesliga ist der FC Bayern München am vergangenen Wochenende wieder an die Spitze zurückgekehrt. Die Bayern setzten sich auswärts bei Freiburg mit 3:1 durch. Durch den Sieg bauten die Bayern ihren Vorsprung auf den Dritten und Vierten der Tabelle auf drei Punkte aus.

Ihre nächste Aufgabe ist es, dasselbe gegen Borussia Dortmund zu schaffen, ihren schärfsten Herausforderer in der Liga der vergangenen Jahre. Vincent Kompany kämpft derzeit mit gesundheitlichen Problemen und dürfte deshalb erst nach der nächsten Länderspielpause wieder an der Seitenlinie stehen.

Sein Assistent Aaron Danks wird das wegweisende Spiel am Wochenende voraussichtlich betreuen. Nach dem Pokalsieg unter der Woche hofft man auf ein weiteres positives Ergebnis.

Dortmund hat in dieser Saison mit den Bayern mitgehalten und geht punktgleich in diese Partie. Der BVB hätte sogar an der Spitze stehen können, hätten sie nach der letzten Länderspielpause nicht zwei Spiele in Folge unentschieden gespielt. Niko Kovacs Mannschaft musste zwar in der Champions League eine Niederlage hinnehmen, doch seitdem läuft es überwiegend positiv.

Der BVB benötigte in seinem Pokal-Duell mit Werder Bremen unter der Woche einen Treffer in der 93. Minute zum Sieg. Dieses Ergebnis dürfte die Mannschaft beflügeln, an diesem Wochenende in der Allianz Arena ihre beste Leistung abzurufen. Nachdem Arsenal die Bayern zuletzt zu Hause relativ ruhig gehalten hat, werden die Gäste darauf vertrauen, hier für eine Überraschung sorgen zu können.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bayern vs Dortmund

Bayern München: Urbig, Stanisic, Upamecano, Tah, Brown, Laimer, Bischof, Olise, Karl, Gnabry, Kane

Borussia Dortmund: Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Ryerson, Veerman, Nmecha, Beier, Sabitzer, Chukwumeka, Guirassy

Die starke Heimbilanz der Bayern macht es dem BVB schwer

Die Bayern haben in dieser Saison durchaus Schwächen gezeigt, vor allem in der Liga gegen Augsburg und Schalke. Das mag die Gäste ermutigen, doch die Gastgeber dürfen selbstbewusst sein, schließlich haben sie zu Hause in dieser Saison eine makellose Bilanz. Der deutsche Meister ist in dieser Bundesliga-Spielzeit weiterhin ungeschlagen und wird fest entschlossen sein, das auch nach diesem Spiel so zu belassen.

Auch Dortmund befindet sich in guter Verfassung und ist in allen sieben Liga-Auswärtsspielen ungeschlagen geblieben. Die Schwarzgelben haben zuletzt drei Siege in Serie in allen Wettbewerben eingefahren, nachdem sie zuvor drei Spiele in Folge sieglos geblieben waren. Gegen die Bayern konnte der BVB in jüngerer Zeit allerdings nicht viel ausrichten.

Die Roten sind in den vergangenen fünf direkten Duellen in Folge ungeschlagen und haben dabei drei Siege eingefahren. Kompanys Mannschaft gewann die jüngsten drei Begegnungen, darunter das Double in der vergangenen Saison. Von den letzten zehn Duellen in der Allianz Arena konnte Dortmund nur eines gewinnen, während die Gastgeber acht für sich entschieden. Das macht die Bayern zur stärkeren Option für einen Heimsieg.

Bayern vs Dortmund Wette 1: 1X2 & Beide Teams treffen – Bayern München & Ja zu einer Quote von 2.01 bei Oddset

Dortmund dürfte zumindest zeitweise standhalten

Während die Gastgeber über die vollen 90 Minuten wohl den vollen Punktgewinn einfahren dürften, dürfte Dortmund in diesem Spiel durchaus Erfolge verbuchen. Die Gäste lagen in dieser Saison nur in einem ihrer sieben Bundesliga-Spiele zur Halbzeit zurück. Entsprechend werden sie sich zutrauen, den Gastgebern zumindest in einer Halbzeit Probleme zu bereiten.

Die Bayern waren über die gesamte Saison hinweg dominant. Sie haben nur eine einzige Halbzeit in der Liga verloren, und zwar gegen Augsburg, in einer Partie, die 2:2 endete. Kovacs Mannschaft wird sich davon inspirieren lassen, denn das zeigt, dass die Gastgeber nicht unschlagbar sind.

Dortmund hat dem deutschen Meister in der jüngeren direkten Duell-Historie durchaus zugesetzt. Der BVB gewann in vier der letzten fünf direkten Duelle mindestens eine Halbzeit. In den beiden jüngsten Begegnungen gewann Dortmund jeweils eine Halbzeit, was auch für dieses Wochenende eine Überlegung wert sein könnte.

Bayern vs Dortmund Wette 2: Borussia Dortmund gewinnt eine Halbzeit – Ja zu einer Quote von 3.00 bei Oddset

Die Bayern verfügen über zahlreiche Angriffsoptionen

Als torgefährlichste Mannschaft der Bundesliga verteilen sich die Treffer auf mehrere Torschützen. Mit 25 Toren in sieben Spielen erzielen die Bayern im Schnitt 3,57 Tore pro 90 Minuten in der Liga. Insgesamt zehn unterschiedliche Spieler haben bereits getroffen, angeführt von Michael Olise mit sechs Toren.

Dicht dahinter folgt der frisch gekürte Ballon-d'Or-Gewinner Harry Kane mit vier Treffern. Gemeinsam kommen beide auf 40 % der Bundesliga-Tore des Klubs. Kane sicherte sich unter der Woche die bedeutendste individuelle Auszeichnung des Fußballs.

Zwar blieb er am vergangenen Wochenende ohne Treffer, doch in den drei Partien davor erzielte er vier Tore und steuerte drei Vorlagen bei. In zwei dieser Spiele erzielte der englische Kapitän den Führungstreffer und damit das erste Tor der Partie. Kane traf im entsprechenden Spiel der vergangenen Saison als Erster und erzielte im Rückspiel einen Doppelpack, weshalb er als erster Torschütze durchaus Value bietet.

Bayern vs Dortmund Wette 3: Erster Torschütze – Harry Kane zu einer Quote von 3.65 bei Oddset

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