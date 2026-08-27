Barcelona vs Athletic Club Wett Tipp: Raphinha schießt die Hausherren zum Sieg

Unser Wett-Experte rechnet mit einem weiteren dominanten Auftritt von Barcelona und setzt auf einen Raphinha-Treffer bei einem souveränen Heimsieg.

Die besten Wetten für Barcelona vs Athletic Club

Barcelona -1 Handicap zu einer Quote von 1 ,95 bei Interwetten

Torschütze zu beliebiger Zeit – Raphinha zu einer Quote von 2 ,10 bei Interwetten

Athletic Club Tore Unter 0,5 zu einer Quote von 2,30 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Barcelona 3:0 Athletic Club

: Barcelona 3:0 Athletic Club Torschützen-Wett-Tipp: Barcelona: Raphinha (2x), Anthony Gordon

Da zahlreiche Akteure beider Klubs wesentlichen Anteil am WM-Kader Spaniens hatten, absolvierten weder Barcelona noch Athletic ein Spiel am 1. Spieltag. Beide Mannschaften stiegen am Wochenende in die Saison ein – und der amtierende Champion legte einen absoluten Traumstart hin.

Barça spazierte zu einem 5:0-Kantersieg bei Elche, obwohl einige der internationalen Leistungsträger geschont wurden. Ein Doppelpack von Fermín López besiegelte den Erfolg der Katalanen, die zudem vier ihrer sechs Testspiele in der Vorbereitung gewinnen konnten.

Ganz anders sieht es bei Athletic aus: Die Basken starteten am Samstag mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Sevilla in die La-Liga-Saison 2026/27. Durch die Rote Karte für Yuri Berchiche in der 11. Minute spielten „Los Leones“ den Großteil der Partie in Unterzahl. Es war ein Albtraum-Einstand für Edin Terzić, der im Sommer im San Mamés die Nachfolge von Ernesto Valverde angetreten hat.

Voraussichtliche Aufstellungen für Barcelona vs. Athletic Club

Voraussichtliche Aufstellung Barcelona: J. Garcia, Espart, Martin, Christensen, E. Garcia, Bernal, Pedri, Gordon, Fermin, Yamal, Raphinha

Voraussichtliche Aufstellung Athletic Club: Simon, Laporte, Paredes, Yeray, Berenguer, Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Areso, Canales, Guruzeta, I. Williams

Barça dominiert im Camp Nou

Obwohl Stammkräfte wie Pedri und Neuzugang Anthony Gordon zunächst auf der Bank saßen, stellte die Mannschaft von Hansi Flick die Gastgeber aus Elche komplett in den Schatten. Über die 90 Minuten erarbeiteten sie sich neun Großchancen und einen herausragenden xG-Wert von 4,38. Von einem WM-Kater war trotz des hohen Anteils an Nationalspielern im Barça-Kader absolut nichts zu spüren.

Auf der Gegenseite ließ die Abwehr beim Auftaktsieg lediglich einen xG-Wert von 0,70 zu. Bei der Rückkehr ins Camp Nou am Donnerstag dürften die Katalanen für ein Athletic Club im Umbruch schlicht eine Nummer zu groß sein.

Terzić setzt darauf, einige vielversprechende Nachwuchstalente einzubauen. Die Mittelfeldspieler Beñat Gerenabarrena und Peio Canales standen nach erfolgreichen Leihen in die 2. Liga gegen Sevilla beide in der Startelf. Es dürfte jedoch seine Zeit dauern, bis der neue Coach ein absolut wettbewerbsfähiges Kollektiv geformt hat.

Barcelona entschied vier der letzten fünf Duelle dieser beiden Klubs mit mindestens zwei Toren Unterschied für sich. Ein erneuter Tipp auf dieses Szenario ist bei einer veranschlagten Wahrscheinlichkeit von 50 % ein äußerst kluger Spielzug.

Barcelona vs. Athletic Club Wett-Tipp 1: Barcelona -1 Handicap zu einer Quote von 1,95 bei Interwetten

Raphinha blüht in neuer Rolle auf

Trotz des schwebenden Interesses an Julián Álvarez konnte Barcelona in diesem Sommer keinen neuen Mittelstürmer verpflichten. Nach den Abgängen von Robert Lewandowski und Ferran Torres fehlen auf dem Papier die gelernten Angreifer. Flick scheint jedoch dem Modell von PSG zu folgen und setzt gelernte Flügelstürmer im Zentrum ein.

Am Sonntagabend in Elche ging dieser Plan voll auf: Raphinha lief in der Sturmspitze auf und überzeugte auf ganzer Linie. Der Brasilianer erzielte zwei Treffer, bereitete ein weiteres Tor vor und gab mit drei Torschüssen die meisten Abschlüsse aller Barça-Akteure ab.

Erst im vergangenen Januar schnürte Raphinha beim Aufeinandertreffen beider Klubs in der Supercopa de España einen Doppelpack. Trotz einiger Verletzungssorgen brachte er es in der vergangenen La-Liga-Saison auf 13 Treffer – das entspricht einer beeindruckenden Quote von einem Tor alle 107 Minuten.

Bleibt er beschwerdefrei und führt weiterhin den Angriff an, dürfte Raphinha auch in dieser Spielzeit am laufenden Band treffen. Ein Tipp darauf, dass er sich in diesem Spiel erneut in die Torschützenliste einträgt, bringt hervorragendes Value mit sich.

Barcelona vs. Athletic Club Wett-Tipp 2: Torschütze zu beliebiger Zeit – Raphinha zu einer Quote von 2,10 bei Interwetten

Heim-Defensive steht sattelfest

Die jüngste Bilanz dieser Duelle macht Athletic Club für den Auftritt im Camp Nou wenig Hoffnung. Mehr als zwei Jahre sind vergangen, seit den Basken der letzte Treffer gegen Barça gelang. Die Flick-Elf gewann alle fünf Aufeinandertreffen seit August 2024 (damals 2:1) ausnahmslos ohne Gegentor.

Aufgrund der bekannten Transferphilosophie von Athletic, ausschließlich baskische Spieler zu verpflichten, gibt es in der Offensive keine schnelle Musterlösung. Terzić hofft, dass Flügelstürmer Nico Williams und Mittelfeldakteur Oihan Sancet in dieser Saison für mehr Torgefahr sorgen können. Beide Akteure kämpften zuletzt jedoch mit Formkrisen und Verletzungen, weshalb ein Startelfeinsatz in Barcelona für beide keineswegs sicher ist.

„Los Leones“ erzielten in der vergangenen La-Liga-Saison durchschnittlich gerade einmal 1,13 Tore pro Spiel – nur vier Teams trafen im spanischen Oberhaus noch seltener. Das dürfte Barças Abwehrreihe, die sich im Laufe des Jahres 2026 spürbar gefestigt hat, zusätzlich Mut machen.

Die Mannschaft von Hansi Flick kassierte in den letzten fünf Heimspielen in der La Liga insgesamt lediglich zwei Gegentreffer. In der vergangenen Saison hielten sie in 53 % ihrer Heimspiele die weiße Weste. Ein Tipp darauf, dass ihnen das auch diesmal gelingt, ist bei einer kalkulierten Wahrscheinlichkeit von 44,4 % äußerst attraktiv.

Barcelona vs. Athletic Club Wett-Tipp 3: Athletic Club Tore Unter 0,5 zu einer Quote von 2,30 bei Interwetten

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