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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass ein unterhaltsames Duell mit einem Sieg Barcelonas endet, trotz eines Treffers von Kylian Mbappe.

Die besten Wetten für Barcelona vs Real Madrid

Tore Gesamt – Über 4,5 Tore zu einer Quote von 2,10 bei bet365

1X2 & Beide Teams treffen – Barcelona & Ja zu einer Quote von 2,20 bei bet365

Torschütze – Kylian Mbappe zu einer Quote von 1,75 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Barcelona 4:2 Real Madrid

Barcelona 4:2 Real Madrid Torschützen-Wett-Tipp: Barcelona – Raphinha x2, Lamine Yamal, Fermín López; Real Madrid – Kylian Mbappe, Yan Diomande

Barcelonas perfekter Saisonstart fand unter der Woche in Paris sein Ende. PSG traf in den letzten 20 Minuten dreimal und sicherte sich im Parc des Princes einen 4:2-Sieg.

Hansi Flicks Ziel ist eine Reaktion seiner Mannschaft. Die Katalanen waren in der Liga bislang nahezu fehlerlos. Ein 5:2-Erfolg bei Real Betis am vergangenen Wochenende sicherte Barça vor El Clasico einen Sechs-Punkte-Vorsprung auf Real Madrid.

Los Blancos haben in der Liga bereits Auswärtsniederlagen gegen Betis und Atlético Madrid kassiert. Allerdings nehmen sie nach 4:1-Siegen über Sevilla und RB Leipzig etwas Schwung mit. Beide Erfolge kamen im eigenen Stadion zustande, doch Jose Mourinho hofft, dass sie als Grundlage für einen konkurrenzfähigen Auftritt im Camp Nou dienen können.

Voraussichtliche Aufstellungen für Barcelona vs Real Madrid

Barcelona: J. García, Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Fermín, Gordon, Raphinha

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Tchouaméni, Güler, Valverde, Bellingham, Diomande, Mbappé

Tore sollen im Clasico-Kracher fließen

Jose Mourinhos Real Madrid kassierte im ersten Clasico seiner ersten Amtszeit beim Klub eine 0:5-Niederlage. Danach traf er in seiner dreijährigen Amtszeit noch 16 weitere Male auf die Katalanen. In 14 dieser Spiele trafen beide Teams.

Zwar sind seit Mourinhos letztem Aufeinandertreffen mit Barcelona 13 Jahre vergangen, doch dieser torreiche Trend dürfte sich fortsetzen. Beide Teams waren offensiv gefährlich, zeigten sich in dieser Saison aber zeitweise auch defensiv anfällig.

Barça ist mit Abstand die gefährlichste Offensivkraft Spaniens. Die Mannschaft erzielt in der La Liga im Schnitt 4,33 Tore pro 90 Minuten und weist mit 33,6 xG den ligaweit höchsten Wert auf. Bemerkenswert: 75 % ihrer Spiele in allen Wettbewerben endeten mit fünf oder mehr Toren.

Auch in Real Madrids vergangenen drei Pflichtspielen fielen jeweils mindestens fünf Tore. Das verstärkt den Eindruck, dass die Wette auf über 4,5 Tore mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 48 % sehr guten Value bietet.

Barcelona vs Real Madrid Wette 1: Tore Gesamt – Über 4,5 Tore zu einer Quote von 2,10 bei bet365

Barça will mit weiterem Sieg im Titelrennen Zeichen setzen

Auch die jüngere Geschichte dieses Duells deutet auf eine actionreiche Partie hin. Seit Anfang 2025 hat El Clasico im Schnitt 4,83 Tore pro Spiel hervorgebracht. In fünf der sechs Begegnungen in diesem Zeitraum trafen beide Teams.

Barcelona hatte dabei die Nase vorn und gewann vier dieser sechs jüngsten Duelle in der regulären Spielzeit. Zudem setzten sie sich im Finale der Copa del Rey 2025 nach Verlängerung mit 3:2 durch.

Zwar muss Real Madrid am Sonntag auf den gesperrten Vinícius Júnior verzichten, doch Yan Diomande liefert zunehmend ab. Der Ivorer kommt in seinen vergangenen vier Einsätzen auf drei Tore und drei Vorlagen. Gemeinsam mit Mbappé dürfte der Flügelspieler dafür sorgen, dass Real Madrid in Kontersituationen gefährlich wird.

Dennoch dürfte Barcelona im Mittelfeld und im Angriff weiterhin zu viel Qualität haben. Ein Sieg Flicks Mannschaft kombiniert mit „Beide Teams treffen“ bietet sehr guten Value. Diese Wette ist in sechs der vergangenen sieben Ligaspiele der amtierenden spanischen Meister aufgegangen.

Barcelona vs Real Madrid Wette 2: 1X2 & Beide Teams treffen – Barcelona & Ja zu einer Quote von 2,20 bei bet365

Mbappé soll erneut gegen Barça treffen

Obwohl sich Mbappé im Clasico schwertut, Siege einzufahren, ist seine persönliche Bilanz gegen Barcelona beeindruckend. Der Franzose hat in nur 10 Karriereeinsätzen gegen die Katalanen 12 Tore erzielt. Darunter vier Treffer gegen diesen Gegner in drei vorherigen Einsätzen in der La Liga.

Trotz eines intensiven Sommers mit Frankreich und zehn Treffern bei der Weltmeisterschaft ist von Mbappés Formkurve nichts zu sehen, das auf ein Nachlassen hindeutet. Er traf in dieser Saison in allen Wettbewerben bereits 12 Mal in 12 Einsätzen für seinen Klub.

Mit durchschnittlich 5,4 Torschüssen pro Spiel stellt er den höchsten Wert der spanischen Top-Liga. Nur Raphinha kann seine neun Saisontore übertreffen.

Barcelona muss verletzungsbedingt auf die Verteidiger Eric García und Andreas Christensen verzichten, während auch Jules Koundé als großer Zweifelsfall gilt. Das könnte die Probleme in der Abwehr der Katalanen verschärfen, wovon Mbappé profitieren könnte. Die Wette auf den 27-Jährigen als Torschütze bietet mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 57 % sehr guten Value.

Barcelona vs Real Madrid Wette 3: Torschütze – Kylian Mbappé zu einer Quote von 1,75 bei bet365

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