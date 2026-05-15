Barcelona vs Real Betis Wett Tipp: Heimsieg und Tore auf beiden Seiten

Entsprechend erwarten wir ein unterhaltsames Spiel ohne taktische Fesseln. Dennoch wird Barça alles daransetzen, die weiße Weste im Camp Nou zu wahren und die Saison mit einer perfekten Heimbilanz abzuschließen.

Die besten Wetten für Barcelona vs Real Betis

Barcelona gewinnt & Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 2.20 bei bet365

Über 1,5 Tore (1. Halbzeit) zu einer Quote von 1.88 bei bet365

Antony trifft jederzeit zu einer Quote von 4.80 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Barcelona 3:1 Real Betis

Torschützen-Wett Tipp: Barcelona – Lewandowski, Rashford, Olmo; Real Betis – Antony

Der FC Barcelona beendet seine La-Liga-Heimsaison 2025/26 am Sonntagabend gegen den Tabellenfünften Real Betis.

Die Katalanen mussten am Mittwochabend eine 0:1-Niederlage bei Alaves hinnehmen, was zeigt, dass auch der Meister nicht unverwundbar ist. Letztlich fehlte der Mannschaft von Hansi Flick schlicht die Motivation, während Alaves im Abstiegskampf um jeden Grashalm kämpfte. Trotz der Pleite liegt Barça satte 14 Punkte vor dem Erzrivalen Real Madrid. Viele Stars dürften gedanklich bereits bei der anstehenden Weltmeisterschaft im Sommer sein und wollen vor allem verletzungsfrei bleiben.

In den Wochen zuvor agierte Barça jedoch hocheffizient und erzielte in sechs der letzten sieben Spiele das erste Tor der Partie. Verzichten muss Flick wohl auf Youngster Lamine Yamal, der wegen Oberschenkelproblemen ausfällt. Hinter den Einsätzen von Fermín López und Frenkie de Jong (beide angeschlagen) stehen noch Fragezeichen.

Real Betis hat eine starke Saison hinter sich. Mit Platz 5 haben sie die Europa-League-Teilnahme für 2026/27 bereits in der Tasche. Um Schwergewichte wie Atlético Madrid oder Villarreal im Kampf um die Champions League ernsthaft zu gefährden, fehlte es in den entscheidenden Momenten zwar an offensiver Durchschlagskraft, dennoch hat die Truppe über die gesamte Spielzeit hinweg überzeugt.

Die größte Baustelle bleibt die Auswärtsbilanz: Während Betis zu Hause 1,83 Punkte pro Spiel holte, sind es in der Ferne lediglich 1,33. Erschwerend kommt hinzu, dass Top-Stürmer Cucho Hernandez gelbgesperrt fehlt, ebenso wie Innenverteidiger Diego Llorente.

Voraussichtliche Aufstellungen für Barcelona vs Real Betis

Barcelona: Szczesny, Balde, Kounde, Cortes, Cubarsi, Casado, Bernal, Olmo, Bardghji, Rashford, Lewandowski

Real Betis: Valles, Bellerin, Firpo, Gomez, Natan, Amrabat, Fornals, Antony, Ezzalzouli, Lo Celso, Bakambu

Bleibt Barcelona im Camp Nou ungeschlagen?

Der Meister hat in dieser Saison jedes einzelne Ligaspiel vor den eigenen Fans gewonnen. Betis hingegen konnte nur zwei der letzten 31 Duelle gegen Barcelona für sich entscheiden.

Dass die Flick-Elf gewinnt, aber mindestens ein Gegentor schluckt, wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 43,48 % eingepreist. Für uns ist dies der Top-Value-Tipp unseres Trios für Barcelona gegen Real Betis. Obwohl Barça zu Hause im Schnitt nur 0,50 Gegentore kassiert hat, liegen sie deutlich über ihrem xGA-Wert (erwartete Gegentore) von 0,87 – sie hatten also auch das nötige Quäntchen Glück.

Da bei Betis in über drei Vierteln (78 %) der Auswärtsspiele beide Teams trafen, trauen wir den Gästen auch ohne Hernandez einen Treffer gegen eine möglicherweise etwas unkonzentrierte Barça-Abwehr zu.

Barcelona vs Real Betis Wette 1: Barcelona gewinnt & Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 2.20 bei bet365

Die Statistik spricht für Tore in der ersten Hälfte

Knapp 57 % aller Tore in den Spielen von Real Betis fallen bereits in den ersten 45 Minuten. Barcelona wiederum hat in dieser Saison in 89 % seiner Heimspiele bereits vor der Pause genetzt.

Tatsächlich erzielt Barça im Camp Nou durchschnittlich 1,44 Tore in der ersten Halbzeit. Da Betis auswärts immerhin auf einen Schnitt von 0,5 Toren in Durchgang eins kommt, sind zwei oder mehr Treffer vor dem Seitenwechsel statistisch absolut im Rahmen.

Die Quote impliziert hier eine Wahrscheinlichkeit von nur 54,05 %. Da es für beide um nichts mehr geht, erwarten wir ein offenes Visier und weniger taktische Absicherung in der Defensive.

Barcelona vs Real Betis Wette 2: Über 1.5 Tore (1. Halbzeit) zu einer Quote von 1.88 bei bet365

Value-Tipp: Antony füllt die Lücke von Cucho

Durch die Sperre von Topscorer Cucho Hernandez fehlt Betis das Herzstück der Offensive. Während Cedric Bakambu oder Ezequiel Ávila wohl im Zentrum starten, ist Flügelstürmer Antony für uns der heißeste Kandidat für einen Treffer. Der Brasilianer steht aktuell bei acht Saisontoren in 30 Einsätzen (Trefferquote von 26,67 %).

Ein Tor von Antony wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 21,05 % quotiert. Da er ohne Hernandez mehr Verantwortung im Abschluss übernehmen muss und sich zudem für den brasilianischen WM-Kader empfehlen will, bietet diese Quote exzellenten Value.

Barcelona vs Real Betis Wette 3: Antony trifft jederzeit zu einer Quote von 4.80 bei bet365

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