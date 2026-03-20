Barcelona vs Rayo Vallecano Wett Tipp: Raphinha wirbelt für Barça

Unser Wett-Experte erwartet einen weiteren Sieg der Katalanen, bei dem Raphinha trifft und beide Teams Tore erzielen werden.

Die besten Wetten für Barcelona vs Rayo Vallecano

Raphinha trifft jederzeit zu einer Quote von 2.10 auf Interwetten

Barcelona erzielt über 2.5 Tore zu einer Quote von 1.70 auf Interwetten

Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1.75 auf Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Barcelona 3:1 Rayo Vallecano

Torschützen-Wett Tipp: Barcelona – Raphinha, Lamine Yamal, Dani Olmo; Rayo Vallecano – Jorge de Frutos

Barcelona legte am Mittwoch gegen Newcastle in der Champions League zwar einen holprigen Start hin, übernahm in der zweiten Halbzeit jedoch die volle Kontrolle und feierte am Ende einen fulminanten 7:2-Kantersieg.

Das Team von Hansi Flick hat zudem die letzten vier Ligaspiele gewonnen. Mit einem Sieg in dieser Partie könnten sie ihren Vorsprung an der Tabellenspitze – zumindest vorübergehend – auf sieben Punkte ausbauen.

Rayo Vallecano steckt zwar mitten im Abstiegskampf, reist aber mit einer Serie von sechs ungeschlagenen Ligaspielen im Rücken an. Vier dieser Partien endeten Remis, darunter das Heimspiel gegen Levante am vergangenen Spieltag. Insgesamt zeigt die Mannschaft von Iñigo Pérez genug Substanz, um am Ende den Klassenerhalt zu sichern.

Voraussichtliche Aufstellungen für Barcelona vs Rayo Vallecano

Barcelona: Szczesny, Cancelo, Martin, Cubarsi, Espart, Bernal, Pedri, Raphinha, Olmo, Yamal, Lewandowski

Rayo Vallecano: Batalla, Espino, Felipe, Lejeune, Balliu, Gumbau, Ciss, Garcia, Diaz, Akhomach, De Frutos

Raphinha krönt seine Tor-Woche stilvoll

Anfang des Monats gab es noch leichte Zweifel an Raphinhas Form. Doch in den letzten zwei Spielen hat es bei dem Brasilianer offensichtlich "Klick" gemacht.

Am vergangenen Wochenende erzielte er gegen Sevilla einen Hattrick und schraubte sein Torkonto in der La Liga auf elf Treffer – eine beeindruckende Ausbeute in einer von Verletzungen geprägten Saison.

Im spanischen Oberhaus trifft er im Schnitt alle 110 Minuten. Auch unter der Woche zeigte sich Raphinha in Bestform: Beim Kantersieg gegen Newcastle steuerte er zwei Tore und zwei Vorlagen bei.

Mit fünf Torschüssen war er der aktivste Offensivspieler in einem sehr offen geführten Champions-League-Match. Bei seiner aktuellen Form bietet die Wette auf einen Treffer von Raphinha (Anytime Scorer) einen echten Value, bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 45,5 %.

Barcelona vs Rayo Vallecano Wette 1: Raphinha trifft jederzeit zu einer Quote von 2.10 auf Interwetten

Barças Offensive bleibt auf Hochtouren

Rayo Vallecano hat Barcelona in den letzten Spielzeiten durchaus vor Probleme gestellt. In den beiden Duellen im Jahr 2025 fielen insgesamt nur drei Tore.

Die Vorzeichen für dieses Spiel sind jedoch andere. Genau wie Barça war auch Rayo unter der Woche auf europäischer Bühne gefordert. Nach ihrem Conference-League-Einsatz am Donnerstag müssen sie nun mit einer extrem kurzen Regenerationszeit für den Anstoß am Sonntagmittag klarkommen.

Zudem war die Mannschaft aus Madrid bereits am Montag in der La Liga im Einsatz. In dieser Saison kassierte Rayo in den Auswärtsspielen gegen die Top-4-Teams im Schnitt drei Gegentore pro Partie.

Das deutet darauf hin, dass sie gegen die spielfreudige Offensive von Flick Probleme bekommen werden, die Räume eng zu halten. In der Liga kommt das Flick-Team auf durchschnittlich 2,55 xG und 2,75 Tore pro 90 Minuten – beides Spitzenwerte im spanischen Oberhaus.

Da Barcelona in 79 % seiner Heimspiele mindestens dreimal getroffen hat, ist der Tipp auf Über 2,5 Tore der Hausherren auch diesmal sehr vielversprechend.

Barcelona vs Rayo Vallecano Wette 2: Barcelona erzielt über 2.5 Tore zu einer Quote von 1.70 auf Interwetten

Rayo für einen Ehrentreffer im Camp Nou gut

Barcelona musste in der vergangenen Woche in jedem Heimspiel im Camp Nou zwei Gegentore hinnehmen. Die angespannte Personalsituation in der Defensive dürfte hierzu beigetragen haben.

Alejandro Balde fällt weiterhin aus, weshalb der offensiv ausgerichtete João Cancelo wohl erneut als Linksverteidiger auflaufen wird. Auch der gesetzte Rechtsverteidiger Jules Koundé fehlt. Zudem stehen hinter Torhüter Joan Garcia und Abwehr-Allrounder Eric Garcia dicke Fragezeichen.

Diese Schwachstellen werden Rayo Vallecano Mut machen. Die Gäste verfügen über viel Tempo im Angriff, besonders durch die Flügelspieler Álvaro García und Ilias Akhomach. Sie werden darauf spekulieren, die hoch stehende Abwehrlinie der Katalanen im Umschaltspiel zu überwinden. In sechs der letzten acht Ligaspiele von Rayo haben beide Teams getroffen.

Auch bei den letzten drei Auftritten von Barça war "Beide Teams treffen" (BTTS) die richtige Wahl. Mit einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 57,1 % ist diese Quote absolut attraktiv.

Barcelona vs Rayo Vallecano Wette 3: Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1.75 auf Interwetten

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