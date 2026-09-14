Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Barcelona seine Heimserie gegen Racing Santander fortsetzt und beide Teams dabei treffen.

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Die besten Wetten für Barcelona vs Racing Santander

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,80 bei Betano

Anthony Gordon mit Vorlage zu einer Quote von 2,62 bei Betano

12+ Torschüsse im Spiel zu einer Quote von 1,83 bei Betano

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Barcelona 3:1 Racing Santander

: Barcelona 3:1 Racing Santander Torschützen-Wett-Tipp: Barcelona – Raphinha, Lopez, Yamal; Racing Santander – Zabiri

Barcelona empfängt Racing Santander am Mittwoch im Spotify Camp Nou. Die Katalanen haben alle fünf ihrer bisherigen La-Liga-Spiele in der Saison 2026/27 gewonnen, während der Aufsteiger Racing nach einem soliden Start auf Platz zehn steht.

Hansi Flicks Mannschaft führt die Tabelle mit 15 Punkten an. Sie hat 21 Ligatore erzielt und Levante am Sonntag mit 4:2 bezwungen. Zudem fegte sie den niederländischen Rivalen Feyenoord in der vergangenen Woche in der Champions League mit 5:1 vom Platz.

Raphinha steht bei acht Toren und drei Vorlagen aus sechs Einsätzen. Frenkie de Jong und Roony fehlen beide verletzt am Knie. Gerard Martín könnte nach einer Schnittwunde im Gesicht, die er sich in Levante zuzog, geschont werden.

Racing steht mit sieben Punkten auf Platz zehn nach der Rückkehr ins Oberhaus. José Lópezs Team hat von fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren.

Sie schlugen Elche zu Hause mit 3:2 und trennten sich 2:2 von Villarreal. Anfang des Monats verloren sie bei Rayo Vallecano mit 2:3. Yassir Zabiri und Íñigo Vicente sind ihre größten Angriffsgefahren.

Voraussichtliche Aufstellungen für Barcelona vs Racing Santander

Barcelona: Joan García, Eric García, Cubarsí, Christensen, Espart, Rodri, Fermín López, Pedri, Lamine Yamal, Raphinha, Gordon

Racing Santander: Agirrezabala, Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Salinas, Prati, Iván Martín, Pablo García, Canales, Íñigo Vicente, Zabiri

Racing kann gegen Barcelona treffen

Racing hat in vier seiner fünf Spiele seit der Rückkehr ins Oberhaus getroffen. Rayo Vallecano gelangen im vergangenen Monat zwei Tore im Camp Nou. Levante traf am Sonntag zweimal gegen Barcelona.

Flicks Mannschaft hat in drei ihrer letzten vier Partien Gegentore kassiert. Auch Feyenoord traf in seinem ersten Champions-League-Ligaphasenspiel der Saison 2026/27.

Racing ist keine Mannschaft, die sich 90 Minuten lang hinten reinstellt und verteidigt. Die größte Sorge bereitet die direkte Bilanz: Barcelona hat Racing in den letzten sechs direkten Duellen torlos gehalten. Der offensive Ansatz der Gäste macht diese Wette mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 55,6 % dennoch zu einem der besten Value-Tipps aus unseren Barcelona vs Racing Santander Wett-Tipps.

Yassir Zabiri hat fünf La-Liga-Tore für Racing erzielt und dürfte am Mittwoch als Hauptangriffswaffe der Gäste beginnen.

Barcelona vs Racing Santander Wette 1: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,80 bei Betano

Gordon bietet sehr guten Value im Vorlagen-Markt

Anthony Gordon führt weiterhin Barcelonas Vorlagenliste mit vier Assists in fünf Ligaspielen an. Er stand auch beim 4:2-Sieg am Sonntag in Levante wieder in der Startelf. Flick hat ihn fest auf der linken Seite des Offensivtrios etabliert.

Seit seinem Wechsel von Newcastle bereitet Gordon immer wieder Chancen für Raphinha und Lamine Yamal vor, die beide bei sechs Ligatoren stehen.

Barcelona hat 21 Ligatore in fünf Spielen erzielt. Racing hat in vier seiner fünf Saisonspiele Gegentore kassiert. Die größte Unsicherheit ist die Rotation, da Adeyemi und Olmo beide auf einen Startplatz drängen. Eine weitere Vorlage von ihm unter der Woche zu erwarten, erscheint bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 38,2 % angesichts seines produktiven Starts in Katalonien knapp bemessen.

Barcelona vs Racing Santander Wette 2: Anthony Gordon mit Vorlage zu einer Quote von 2,62 bei Betano

Ein torschussreiches Spiel zeichnet sich ab

Barcelona kommt auf durchschnittlich 8,4 Torschüsse pro 90 Minuten. Racing steuert weitere vier pro Spiel bei. Zusammen liegen die beiden Teams damit leicht über der 12er-Linie vor dem Anpfiff.

Der Racing-Torhüter hält zudem im Schnitt 4,6 Bälle pro 90 Minuten. Diese Zahl deutet darauf hin, dass die Defensive der Gäste einiges zulässt.

Raphinha allein steht bei acht Toren aus sechs Einsätzen. Lamine Yamal und Fermín López sorgen aus den Außenbahnen für zusätzliche Gefahr. Racing dürfte lange Phasen des Spiels hinterherlaufen. Das sollte für reichlich Torraumszenen sorgen.

Barcelona vs Racing Santander Wette 3: 12+ Torschüsse im Spiel zu einer Quote von 1,83 bei Betano

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