Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Barcelona die beeindruckende Serie von Feyenoord am Mittwochabend beendet.

Die besten Wetten für Barcelona vs Feyenoord

Tore Gesamt – Unter 4,5 Tore zu einer Quote von 1,80 bei Interwetten

Barcelona Sieg zu Null zu einer Quote von 2,00 bei Interwetten

Raphinha 3+ Schüsse aufs Tor zu einer Quote von 2,60 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Barcelona 3:0 Feyenoord

: Barcelona 3:0 Feyenoord Torschützen-Wett-Tipp: Barcelona – Raphinha, López, Yamal

Die Champions-League-Saison 2026/27 startet diese Woche. Am Mittwochabend wollen Barcelona und Feyenoord im Camp Nou an ihre starken Saisonstarts anknüpfen.

Dieses Barca-Team ist derzeit in guter Form. Flicks Mannschaft hat alle vier ihrer bisherigen La-Liga-Spiele der Saison 2026/27 gewonnen und dabei 17 Tore erzielt. Nur zwei Gegentore wurden kassiert, und die Verpflichtung von Rodri fürs Mittelfeld dürfte das Team noch schwerer bezwingbar machen.

Der jüngste 5:0-Erfolg gegen Valencia war bereits der fünfte Sieg in Serie in allen Wettbewerben für Barca. Eric García ist nach einer Kopfverletzung in Mestalla fraglich, auch Gavi ist unsicher. Frenkie de Jong, Roony Bardghji und Jesse Bisiwu fallen weiterhin aus.

Giovanni van Bronckhorsts Feyenoord befindet sich in einer noch besseren Form. Die Rotterdamer haben in ihren letzten 19 Pflichtspielen keine Niederlage hinnehmen müssen. Zudem haben sie in der niederländischen Eredivisie aus den ersten fünf Spielen 11 Punkte geholt, darunter ein 3:1-Sieg bei NEC Nijmegen am Samstag.

Van Bronckhorst hat außerdem mit mehreren Verletzungsproblemen zu kämpfen. Jordan Bos, Gijs Smal, Bart Nieuwkoop und Jakub Moder werden allesamt beim Auswärtsspiel in der katalanischen Hauptstadt fehlen. Vieles lastet auf den Schultern des formstarken Gjivai Zechiël, der in seinen letzten fünf Spielen vier Tore erzielt hat.

Voraussichtliche Aufstellungen für Barcelona vs Feyenoord

Barcelona : Joan García, Koundé, Cubarsí, Christensen, Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Gordon, Raphinha

: Joan García, Koundé, Cubarsí, Christensen, Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Gordon, Raphinha Feyenoord: Ernst, Read, Watanabe, St. Juste, Marmol, Targhalline, Zechiël, Vanhoutte, Diarra, Ferri, Valente

Value bei vier oder weniger Toren im Camp Nou

Der Markt deutet mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von nur 55,6 % darauf hin, dass diese Partie mit vier oder weniger Toren endet. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Barca hat in drei ihrer ersten vier La-Liga-Spiele fünf Tore erzielt.

Feyenoord stellt jedoch eine andere Herausforderung dar als etwa Elche oder Rayo Vallecano. Die Mannschaft ist seit 19 Pflichtspielen ungeschlagen. Defensiv steht das Team ebenfalls solide, mit nur sieben Gegentoren in fünf Spielen.

Van Bronckhorst wird sein Team voraussichtlich in einem kompakten 4-3-3-System aufstellen. Ziel wird sein, das Mittelfeld eng zu staffeln und das Spiel schwer zu gestalten. Ein solches Risiko, wie es in der heimischen Liga eingegangen wird, dürfte hier ausbleiben. Ein Unentschieden wäre für den Rotterdamer Klub ein hervorragendes Ergebnis. Nur eines von Feyenoords fünf Eredivisie-Spielen hatte fünf oder mehr Tore.

Barcelona vs Feyenoord Wette 1: Tore Gesamt – Unter 4,5 Tore zu einer Quote von 1,80 bei Interwetten

Barcas Defensive soll stabil bleiben

Diese spezielle Wette bietet eine bessere Möglichkeit, auf einen Sieg von Barcelona am Mittwochabend zu setzen. Im Markt 1X2 liegt die implizite Wahrscheinlichkeit für einen Sieg von Flicks Team bei 92,34 %. Das bedeutet, dass ein reiner Sieg-Tipp nur wenig Rendite bringt.

Allerdings lässt sich die potenzielle Rendite von über 8 % auf 100 % steigern, wenn auf einen Sieg zu Null gesetzt wird. Barcelona blieb in drei der ersten vier La-Liga-Spiele ohne Gegentor. Beide kassierten Tore fielen im Sieg gegen Rayo Vallecano.

Cubarsí und Christensen sollten gemeinsam vor Joan García beginnen. Rodri wird zudem die Defensive der Katalanen absichern. Obwohl Feyenoord in fünf Eredivisie-Spielen 13 Tore erzielt hat, musste sich das Team in dieser Saison noch keiner Top-Mannschaft stellen. Nacho Ferri führt den Angriff an, verfügt aber über wenig Erfahrung in der Champions League. Das sieht nach dem besten Value unter unseren drei Barcelona vs Feyenoord Wett-Tipps aus.

Barcelona vs Feyenoord Wette 2: Barcelona Sieg zu Null zu einer Quote von 2,00 bei Interwetten

Raphinha soll Ernst auf Trab halten

Seit er im Camp Nou die Kapitänsbinde übernommen hat, hat sich Raphinha deutlich verbessert. Er ist stark in die Saison 2026/27 gestartet und hat in vier La-Liga-Spielen sechs Tore erzielt.

Hansi Flick setzt ihn eher durch die Mitte ein als als Halbstürmer auf dem Flügel. Diese Rolle erlaubt es ihm, Angriffe abzuschließen statt sie nur einzuleiten.

In dieser Saison verzeichnet er im Schnitt 2,26 Schüsse aufs Tor pro 90 Minuten. Feyenoord dürfte kaum so tief stehen wie zuletzt die Gegner in der La Liga. Das sollte Raphinha genug Raum geben, um drei oder mehr Torschüsse zu verzeichnen.

Barcelona vs Feyenoord Wette 3: Raphinha 3+ Schüsse aufs Tor zu einer Quote von 2,60 bei Interwetten

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