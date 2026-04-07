Barcelona vs Atletico Madrid Wett Tipp: Barca erarbeitet sich knappen Vorsprung

Erst am Sonntagnachmittag standen sich beide Teams in La Liga gegenüber – mit dem besseren Ende für Barca. Dieser Sieg dürfte der Mannschaft von Hansi Flick für das Viertelfinal-Kracher am Mittwoch einen psychologischen Vorteil verschaffen.

Die besten Wetten für Barcelona vs Atletico Madrid

Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 1.85 bei Interwetten

Barcelona gewinnt & Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 2.40 bei Interwetten

Marcus Rashford trifft jederzeit zu einer Quote von 2.85 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Barcelona 2:1 Atletico Madrid

Torschützen-Wett Tipp: Barcelona – Rashford, Torres; Atletico Madrid – Sorloth

Barcelona und Atletico Madrid treffen am Mittwoch bereits zum fünften Mal in dieser Saison aufeinander – diesmal auf der ganz großen Bühne im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals.

Die Katalanen befinden sich aktuell in einer absoluten Top-Verfassung. Seit Mitte Februar ist das Team von Hansi Flick wettbewerbsübergreifend ungeschlagen und hat sich an die Spitze von La Liga gesetzt. Während die Meisterschaft zum Greifen nah scheint, greift Barca nun auch nach der europäischen Krone.

Das Duell vor vier Tagen in der Liga hat gezeigt, wo die Reise hingehen kann: Flick und seine Jungs feierten einen 2:1-Sieg in Madrid, wobei die Gastgeber die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl agieren mussten. Besonders erfreulich für Flick: Sowohl Marcus Rashford als auch Robert Lewandowski trugen sich in die Torschützenliste ein. Diese Form der Angreifer kommt genau zur richtigen Zeit, da Raphinha verletzungsbedingt (Oberschenkel) weiterhin fehlt.

Bei Atletico sieht die Welt hingegen düsterer aus. Die "Colchoneros" kassierten zuletzt drei Pflichtspielniederlagen in Folge. Zwar reichte die knappe Pleite gegen Tottenham zum Weiterkommen in der Königsklasse, doch die anschließenden Niederlagen gegen Real Madrid und Barca begruben endgültig die nationalen Titelhoffnungen.

Zudem plagen Diego Simeone erhebliche Personalsorgen. Rodrigo Mendoza, Jan Oblak und Pablo Barrios fallen sicher aus. Hinter den Einsätzen von Jose Maria Gimenez, Marc Pubill und Johnny Cardoso stehen dicke Fragezeichen. Hinzu kommt eine schwache Auswärtsbilanz in der Königsklasse: Atleti konnte in dieser UCL-Saison nur eines von sechs Gastspielen gewinnen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Barcelona vs Atletico Madrid

Barcelona: Joan Garcia, Cancelo, Araujo, Martin, Cubarsi, Eric Garcia, Pedri, Torres, Yamal, Rashford, Lewandowski

Atletico Madrid: Musso, Molina, Lenglet, Ruggeri, Le Normand, Koke, Vargas, Simeone, Almada, Griezmann, Baena

Fokus auf die Defensive: Fallen weniger als vier Tore?

Acht der letzten neun Duelle zwischen diesen Klubs endeten zwar mit drei oder mehr Toren, doch wir erwarten für das Hinspiel eine taktisch geprägte, vorsichtigere Partie. In 66,66 % der letzten sechs Aufeinandertreffen fielen drei oder weniger Tore. Dennoch liegt die implizierte Wahrscheinlichkeit für diesen Wett Tipp am Mittwoch bei nur 54,05 % – hier sehen wir Value.

Atleticos Stärke liegt in dieser Saison eindeutig im heimischen Metropolitano (2,50 Punkte pro Spiel). Auswärts holen sie in der UCL hingegen nur 0,83 Punkte im Schnitt. Simeones Priorität wird darauf liegen, das Duell für das Rückspiel in Madrid offen zu halten.

Auch wenn 83 % der bisherigen Auswärtsspiele von Atletico in dieser Saison torreich waren (4+ Tore), ist das Viertelfinale eine andere Hausnummer. Simeone ist ein Meister darin, den Gegner zu frustrieren und Räume eng zu machen. Das wird auch gegen Barca sein Plan sein.

Barcelona vs Atletico Madrid Wette 1: Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 1.85 bei Interwetten

Heimsieg für Barca – aber mit Gegentor

Trotz einer defensiveren Ausrichtung von Atletico glauben wir, dass die Gäste zum Torerfolg kommen werden. In 83 % der bisherigen Auswärtsspiele in der diesjährigen UCL-Saison haben beide Teams getroffen.

Auf der Gegenseite steht die starke Heimbilanz von Barcelona: In 80 % ihrer Champions-League-Heimspiele hieß es am Ende: Sieg Barca bei gleichzeitigem Torerfolg des Gegners.

Die Wettmärkte schätzen die Chance für einen Heimsieg ohne "Clean Sheet" auf nur 40 % ein – wir halten das für zu niedrig angesetzt. Schließlich hat Atleti in vier der letzten sieben Gastspiele in Barcelona getroffen.

Barcelona vs Atletico Madrid Wette 2: Barcelona gewinnt & Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 2.40 bei Interwetten

Rashford in Top-Form: Die Value-Wette

Der ehemalige Man-Utd-Star Marcus Rashford ist endgültig in Barcelona angekommen. Mit fünf Toren in neun UCL-Einsätzen (Trefferquote von 55,56 %) spielt er eine starke europäische Saison.

Der Markt beziffert seine Torwahrscheinlichkeit für Mittwochabend jedoch nur auf 35,71 %. Das ist für uns der offensichtlichste Value-Tipp in dieser Partie.

Rashford erzielte bereits beim 2:1-Sieg am Sonntag das Führungstor und kommt in der Königsklasse auf insgesamt acht Scorerpunkte in neun Spielen – und das, obwohl er nur viermal in der Startelf stand.

Barcelona vs Atletico Madrid Wette 3: Marcus Rashford trifft jederzeit zu einer Quote von 2.85 bei Interwetten

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