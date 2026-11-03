Barcelona vs Aston Villa Wett-Tipp: Raphinha trifft beim Heimsieg

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass es im Camp Nou einige Tore zu sehen gibt, wobei Raphinha Barcelona zum Sieg führen soll.

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Die besten Wetten für Barcelona vs Aston Villa

Barcelona-Sieg & Beide Teams treffen zu einer Quote von 2.05 bei Oddset

Erster Torschütze – Raphinha zu einer Quote von 4.40 bei Oddset

Torschütze jederzeit – Nicolas Jackson zu einer Quote von 3.20 bei Oddset

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Barcelona 4:2 Aston Villa

Torschützen-Wett-Tipp: Barcelona – Raphinha x2, Lamine Yamal, Anthony Gordon; Aston Villa – Nicolas Jackson x2

Barcelonas perfekter Saisonstart endete mit zwei Niederlagen in Folge gegen PSG und Real Madrid. Danach meldeten sie sich jedoch mit einem deutlichen 6:1-Sieg gegen Alaves am Samstag zurück.

Beide Teams befinden sich im Rennen um einen Platz unter den besten acht der Ligaphase. Barca stehen bei sechs Punkten, dank überzeugender Siege gegen Feyenoord und Galatasaray. Aston Villa wiederum haben alle drei bisherigen Champions-League-Spiele in dieser Saison gewonnen.

Für Unai Emerys Team wird es ab jetzt schwieriger, nachdem man bereits Club Brugge, Fenerbahce und Viking bezwungen hat. In neun Partien über alle Wettbewerbe hinweg kassierten die Villans nur eine Niederlage. Beim 1:1-Heimremis gegen Fulham am Samstag zeigten sie allerdings nicht ihre beste Leistung.

Voraussichtliche Aufstellungen für Barcelona vs Aston Villa

Barcelona: J. Garcia, Cancelo, Cubarsi, Martin, Balde, Rodri, Pedri, Yamal, Fermin, Gordon, Raphinha

Aston Villa: Suzuki, Cash, Lindelof, Torres, Maatsen, Kamara, Gomes, McGinn, Manzambi, Mbaye, Jackson

Barca soll sich in einem offenen Schlagabtausch durchsetzen

Nach den beiden jüngsten Rückschlägen wirkte Barcelona gegen Alaves wie befreit und spielbestimmend. Die Katalanen kreierten sieben hochkarätige Chancen und kamen auf einen xG-Wert von 3,26 gegen den baskischen Klub, ehe der Sieg verdient eingefahren wurde. Zu Null blieb man aber erneut nicht, nachdem Mariano Diaz in der 84. Minute traf.

Die Katalanen kommen über alle Wettbewerbe hinweg auf eine Siegquote von 86 %. Dabei erzielen sie im Schnitt 4,07 Tore pro 90 Minuten. Dennoch gibt es in der Defensive klar Verbesserungsbedarf.

In neun der vergangenen zehn Barca-Spiele trafen beide Teams. Rayo Vallecano, Racing Santander und Real Madrid trafen in dieser Saison allesamt zweimal im Camp Nou.

Verletzungen der Verteidiger Eric Garcia, Jules Kounde, Andreas Christensen und Xavi Espart haben zu den Problemen in der Abwehr beigetragen. Alle diese Spieler könnten auch am Dienstag erneut fehlen. Die Wette auf Barcelona-Sieg und beide Teams treffen bietet sehr guten Value, bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 49 %.

Barcelona vs Aston Villa Wette 1: Barcelona-Sieg & Beide Teams treffen zu einer Quote von 2.05 bei Oddset

Raphinha soll nach Doppelpack am Wochenende früh zuschlagen

Nach rund einem Monat Verletzungspause war Raphinha in den richtungsweisenden Duellen gegen PSG und Real Madrid noch nicht in Bestform. Mittlerweile hat er seit seiner Rückkehr aber drei Spiele in Folge begonnen. Gegen Alaves zeigte sich der Brasilianer deutlich schärfer und erzielte zuletzt einen Doppelpack, darunter die Führung bereits in der achten Minute.

Raphinhas erfolgreiche Umwandlung in einen Stürmer ist der zentrale Grund für Barcelonas starken Saisonstart. Seine Bilanz von 17 Toren in 12 Einsätzen ist herausragend, gerade angesichts seiner vergleichsweise geringen Erfahrung in dieser Rolle.

Darunter sind auch zwei Champions-League-Treffer gegen Feyenoord. Raphinha traf dabei bereits in der dritten Minute. In dieser Saison hat er bereits dreimal in den ersten 15 Minuten getroffen.

Aston Villa kassiert auswärts über alle Wettbewerbe hinweg im Schnitt 1,71 Gegentore pro Spiel. Insgesamt hat man den Abgang von Schlüsselspielern wie Morgan Rogers und Ollie Watkins im Sommer gut aufgefangen. Allerdings fehlt Innenverteidiger Ezri Konsa, und defensive Schwächen sind sichtbar geworden.

Raphinha ist in der Lage, genau das auszunutzen. Da 53 % seiner Saisontore vor der Halbzeitpause fielen, könnte die Wette auf den ersten Torschützen Raphinha der clevere Tipp sein.

Barcelona vs Aston Villa Wette 2: Erster Torschütze – Raphinha zu einer Quote von 4.40 bei Oddset

Formstarker Jackson soll im Umschaltspiel für Gefahr sorgen

Villa wird darauf setzen, in Umschaltmomenten und im Konter für Probleme zu sorgen. Nicolas Jackson hat das Tempo, um die hohe Abwehrlinie der Gastgeber auszunutzen.

Der senegalesische Nationalspieler ist seit der Wiedervereinigung mit seinem früheren Villarreal-Trainer Emery im Sommer in Form gekommen. Jackson hat in seinen vergangenen sieben Partien über alle Wettbewerbe hinweg siebenmal getroffen.

Der 25-Jährige genießt zudem sichtlich die Champions-League-Bühne in dieser Saison, mit drei Toren in ebenso vielen Einsätzen. In Europa kommt er im Schnitt auf genau vier Torschüsse pro Spiel, verglichen mit 2,6 Versuchen pro Spiel in der Premier League.

In der Vergangenheit hat Jacksons Abschlussqualität ihn im Stich gelassen, zuletzt war das aber kein Problem mehr. Seine fünf Tore in der Premier-League-Saison 2026/27 entstanden aus nur 2,31 xG. Der Villa-Stürmer bietet sehr guten Value für einen Treffer, mit einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 32 %.

Barcelona vs Aston Villa Wette 3: Torschütze jederzeit – Nicolas Jackson zu einer Quote von 3.20 bei Oddset

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