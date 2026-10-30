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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Barcelona nach der El-Clásico-Niederlage gegen Real in einem engen Duell gegen Alaves die Oberhand behält.

Dieses Wochenende dürfte die erste echte Charakterprobe für Hansi Flicks Mannschaft in dieser Saison werden. Schüttelt sie die El-Clásico-Pleite gegen Real sofort ab?

Die besten Wetten für Barcelona vs Alaves

1X2 & Beide Teams treffen – Barcelona & Ja zu einer Quote von 2,25 bei Oddset

Tore Gesamt – Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 2,40 bei Oddset

Torschütze – Karim Adeyemi zu einer Quote von 1,80 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Barcelona 2:1 Alaves

Barcelona 2:1 Alaves Torschützen-Wett-Tipp: Barcelona – Adeyemi, Jesus; Alaves – Boyé

Barcelona führt die La Liga weiterhin an, mit 27 Punkten aus zehn Spielen. Allerdings reist Alaves mit Rückenwind ins Camp Nou, denn Hansi Flicks Mannschaft hat ihre letzten beiden Heimspiele verloren.

Barca unterlag Paris Saint-Germain in der Champions League mit 4:2. Auf diese Niederlage folgte eine enttäuschende 2:1-Pleite gegen Real Madrid im ersten El Clásico der Saison 2026/27.

Es ist durchaus möglich, dass Barca-Trainer Hansi Flick seine Startelf für das Spiel gegen Alaves am Samstagabend umstellt. Mit einem schwierigen Champions-League-Spiel gegen Aston Villa am Dienstag im Nacken könnte Flick seine Offensive an diesem Wochenende auffrischen.

Zudem muss er auf fünf Stammspieler verletzungsbedingt verzichten, darunter Eric García, Dani Olmo und Andreas Christensen.

Quique Sánchez Flores' Alaves ist bislang vielversprechend in die neue La-Liga-Saison gestartet. Die Mannschaft steht nach zehn Spieltagen auf dem siebten Platz, mit 12 Punkten und 14 erzielten Toren.

Die letzten fünf Spiele verliefen allerdings weniger überzeugend: nur zwei Punkte aus möglichen 15. Alaves hat seit der Jahrtausendwende lediglich zweimal im Camp Nou in der Liga gewonnen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Barcelona vs Alaves

Barcelona : Joan García, Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Rodri, Pedri, Fermín López, Jesus, Gordon, Adeyemi

: Joan García, Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Rodri, Pedri, Fermín López, Jesus, Gordon, Adeyemi Alaves: Sivera, Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Valentini, Rebbach, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Alena, Mariano Díaz, Boyé

Barca kehrt zum Siegen zurück, doch die Abwehr wird durchbrochen

Beide Teams haben in acht der letzten neun Partien Barcelonas getroffen. Galatasaray, Real Betis, Paris Saint-Germain und Real Madrid trafen allesamt ins Netz.

Der direkte Vergleich bestätigt das Bild. Sieben der letzten neun Liga-Duelle in Barcelona endeten mit Treffern beider Teams.

Sieben dieser neun Spiele endeten zudem mit einem Barcelona-Sieg, was zu unserem ersten Tipp an diesem Wochenende passt. Flick muss weiterhin auf Eric García und Andreas Christensen in der Abwehr verzichten. Auch Jules Koundé ist fraglich, sodass die Katalanen defensiv nicht in Bestbesetzung antreten. Die Niederlage gegen Real dürfte zudem am Selbstvertrauen der Barca-Defensive gekratzt haben.

Dieses Szenario lässt sich bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 44,4 % wetten. Die direkte Bilanz legt eine deutlich kürzere Quote nahe, gerade angesichts der defensiven Ausfälle bei Barca. Das hat großes Potenzial, der beste Value-Tipp unserer Barcelona vs Alaves Wett-Tipps zu werden.

Barcelona vs Alaves Wette 1: 1X2 & Beide Teams treffen – Barcelona & Ja zu einer Quote von 2,25 bei Oddset

Alaves hat defensiv die Zahlen, um die Gegner zu frustrieren

Alaves stellt die sechstbeste Defensive der La Liga. 11 Gegentore in 10 Spielen entsprechen zudem Barcelonas eigener Defensivbilanz.

Auswärts ist die Mannschaft sogar noch kompakter. Alaves hat in dieser Saison 2026/27 in Auswärtsspielen lediglich fünf Gegentore kassiert. Zudem führt der Klub die Liga bei den Balleroberungen pro 90 Minuten an, mit 10,7. Bei den erwarteten Gegentoren liegt Alaves mit 12,0 auf Rang acht.

Kein einziges Standardtor wurde in dieser Saison bislang zugelassen. Auch Barcelona konnte trotz mehrerer offener Spiele bereits vier Mal zu Null spielen. Die Linie Unter 3,5 Tore lässt sich bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 41,7 % wetten, während der faire Wert eher zwischen 48 % und 50 % liegen dürfte.

Barcelona vs Alaves Wette 2: Tore Gesamt – Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 2,40 bei Oddset

Adeyemi ist reif für einen Lohn seiner Chancenverwertung

Karim Adeyemi hat in dieser Saison 4,23 erwartete Tore erarbeitet. Daraus erzielte er bislang lediglich zwei Treffer. Der Deutsche kam im Sommer für eine hohe Ablösesumme von Borussia Dortmund, und die zugrunde liegenden Daten legen nahe, dass er sich sofort eingefügt hat.

Sein xG-Wert von 1,16 pro 90 Minuten ist äußerst beeindruckend. Nur Raphinha (1,26) übertrifft diesen Wert unter seinen Teamkollegen.

Zudem kommt er auf 4,4 Torschüsse pro 90 Minuten in 328 Einsatzminuten, denselben Wert wie Barca-Kapitän Raphinha. Nur drei seiner 10 Einsätze waren dabei Startelf-Einsätze.

Raphinha ist an diesem Wochenende ein Fitness-Fragezeichen, und das Champions-League-Spiel gegen Aston Villa am Dienstag rückt näher. Das dürfte Adeyemi die Tür zu seinem vierten Startelf-Einsatz im Barca-Trikot öffnen.

Ein Tor von ihm zu jedem Zeitpunkt der Partie lässt sich bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 55,6 % wetten. Spielt er 75 bis 80 Minuten durch, dürfte die Wahrscheinlichkeit eher bei 60 % liegen, da er dann der Fixpunkt von Barcas Offensive sein wird.

Barcelona vs Alaves Wette 3: Torschütze – Karim Adeyemi zu einer Quote von 1,80 bei Oddset

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