Atletico Madrid vs Bayern Munich Wett-Tipp: Baena soll bei den Gastgebern glänzen

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass ein verletzungsgeplagter Bayern Munich sich in Spanien schwertun wird, während Alex Baena bei Atletico Madrid für Furore sorgt.

Alle Quoten werden von Interwetten bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Atletico Madrid vs Bayern Munich

Draw No Bet – Atletico Madrid zu einer Quote von 1.90 bei Interwetten

Bayern Munich erzielt unter 1,5 Tore zu einer Quote von 1.90 bei Interwetten

Alex Baena 1+ Vorlagen zu einer Quote von 4.75 bei Interwetten

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Atletico Madrid 2:1 Bayern Munich

Torschützen-Wett-Tipp: Atletico Madrid – Julian Alvarez, Alejandro Grimaldo; Bayern Munich – Harry Kane

Atletico Madrid geht mit guter Form in dieses Spiel. Diego Simeones Team hat seine letzten sieben Partien in La Liga gewonnen. Los Rojiblancos siegten am Samstag mit 2:0 auswärts bei Levante.

Mit vier Punkten aus drei Champions-League-Partien hat Atleti noch Arbeit vor sich, um die Top acht zu erreichen. Am 3. Spieltag kam man nur zu einem 1:1 auswärts bei Stuttgart, bei dem Morten Hjulmand die Rote Karte sah.

Bayern Munich steht in diesem Wettbewerb einen Punkt besser da. Allerdings wurde man im Oktober sowohl von Viking als auch von Arsenal zu einem Remis gezwungen. Die Bayern gehen nach einem 2:2-Unentschieden im Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund in dieses Spiel.

Voraussichtliche Aufstellungen für Atletico Madrid vs Bayern Munich

Atletico Madrid : Oblak, Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo, Barrios, Llorente, Simeone, Lee, Baena, Alvarez

: Oblak, Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo, Barrios, Llorente, Simeone, Lee, Baena, Alvarez Bayern Munich: Urbig, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Karl, Bischof, Davies, Kane

Heimvorteil ist der Schlüssel für Atleti

Mit acht Siegen und einem Unentschieden aus den vergangenen neun Partien in allen Wettbewerben dürfte Atletico Madrid selbstbewusst in dieses Spiel gehen. Im bisher einzigen europäischen Heimspiel dieser Saison war man Manchester United klar überlegen.

Seit Beginn der Saison 2022/23 hat Atleti zu Hause in der Champions League nur drei Niederlagen kassiert. Die europäische Siegquote im Estadio Metropolitano liegt in diesem Zeitraum bei beeindruckenden 73 %.

Bayern Munich war in den vergangenen Wochen nicht in Bestform. In vier der letzten sieben Pflichtspiele kam man nicht über ein Unentschieden hinaus. In keiner dieser Partien blieb man ohne Gegentor.

Auch das Fehlen von Vincent Kompany, der sich weiter von einem gesundheitlichen Schock erholt, könnte in Madrid eine Rolle spielen. Ein Tipp auf Atleti im Draw-No-Bet-Markt erscheint als die sinnvolle Wahl, mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 53 %.

Atletico Madrid vs Bayern Munich Wette 1: Draw No Bet – Atletico Madrid zu einer Quote von 1.90 bei Interwetten

Personalsorgen schwächen Bayerns Offensive

Ein Tipp auf viele Bayern-Tore ist oft eine lohnende Wettstrategie, doch aktuell fehlt es den Bayern an offensiven Optionen. Zu den bereits ausgefallenen Luis Diaz und Jamal Musiala gesellten sich im Spiel gegen Dortmund drei weitere verletzte Offensivspieler.

Serge Gnabry und Ismael Saibari fallen für dieses Spiel ebenfalls aus. Schlüsselspieler Michael Olise ist zudem ein großer Fraglich-Fall, nachdem er am Wochenende ebenfalls angeschlagen vom Platz musste. Der Franzose hat in dieser Saison in allen Wettbewerben 10 Tore in 11 Einsätzen erzielt.

Das könnte bedeuten, dass Harry Kane, der gegen Dortmund einen Elfmeter verschoss, einen ansonsten zweitklassigen Angriff anführen muss. Die Bayern erspielten sich am Samstag zwar 4,48 xG, waren jedoch alles andere als abschlussstark.

Die Bayern werden es im Estadio Metropolitano schwerer haben, besonders falls Olise ausfällt. Atleti hat in den vergangenen fünf Spielen nur ein einziges Gegentor kassiert. Vor diesem Hintergrund bietet ein Tipp auf unter 1,5 Bayern-Tore guten Value.

Atletico Madrid vs Bayern Munich Wette 2: Bayern Munich erzielt unter 1,5 Tore zu einer Quote von 1.90 bei Interwetten

Formstarker Baena soll Lücken in Gästeabwehr finden

Da Julian Alvarez noch nicht in Form ist und Alexander Sorloth gerade erst von einer Verletzung zurückkehrt, hat Atletico Madrid im Angriff noch keine Kontinuität gefunden. Das Kombinationsspiel ist jedoch effektiv, besonders über die linke Seite.

Alejandro Grimaldo hat mit sechs Torbeteiligungen in 10 Liga-Einsätzen von der Linksverteidigerposition aus überzeugt. Vor ihm zeigt auch Alex Baena eine ausgezeichnete Form.

Der spanische Nationalspieler kommt in dieser Saison in allen Wettbewerben auf fünf Tore und vier Vorlagen. Baena bringt in La Liga im Schnitt 2,5 Schlüsselpässe pro Spiel. Beim Spiel gegen Manchester United am 2. Spieltag bereitete er zudem bereits in der ersten Minute ein Tor für Pablo Barrios vor.

Baena hat in fünf seiner letzten 10 Einsätze für Klub und Nationalmannschaft ein Tor vorbereitet. Angesichts dessen bietet er guten Value für eine Torvorlage gegen Bayern, mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 21 %.

Atletico Madrid vs Bayern Munich Wette 3: Alex Baena 1+ Vorlagen zu einer Quote von 4.75 bei Interwetten

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