Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Atletico Madrid dank der robusten Defensive und der angeschlagenen Barça-Abwehr eine Niederlage vermeidet und die Partie unter 3,5 Toren bleibt.

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Die besten Wetten für Atletico Madrid vs Barcelona

Doppelte Chance – Atletico Madrid oder Unentschieden zu einer Quote von 1.93 bei Oddset

Torschütze – Lamine Yamal zu einer Quote von 2.30 bei Oddset

Tore Gesamt – Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 1.90 bei Oddset

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Atletico Madrid 1:1 Barcelona

Torschützen-Wett-Tipp: Atletico Madrid – Baena; Barcelona – Yamal

Atletico Madrid und Barcelona treffen am Sonntagabend aufeinander, wenn die beiden Topteams der La Liga um die Tabellenführung kämpfen. Die wachsenden Verletzungssorgen der Katalanen könnten Atletico einen entscheidenden Vorteil verschaffen, zumal Diego Simeones Team eine Serie von sieben Siegen in Folge in der Liga vorzuweisen hat.

Diego Simeones Atleti liegen in der Saison 2026/27 nur zwei Punkte hinter Barcelona auf Platz zwei. Ein Sieg am Sonntagabend im Metropolitano würde sie am amtierenden Meister vorbeiziehen lassen.

Atleti stellen die stärkste Defensive der Liga. Torwart Jan Oblak hat bereits fünf Spiele zu Null aus nur elf Partien bestritten. Alex Baena führt mit fünf Toren und 24 kreierten Chancen die Mannschaft an. Barça hält für Simeones Truppe keine Schrecken bereit.

Barcelona fertigte Alaves am vergangenen Wochenende mit 6:1 ab. Die Mannschaft reagierte damit sofort auf die Niederlage im ersten Clasico der Saison im Camp Nou. Barça bleibt der unangefochtene Unterhalter der Liga und hat in 11 Spielen bereits 46 Tore erzielt.

Barcelonas Verletztenliste wird derweil immer länger. Rodri musste unter der Woche bereits zur Halbzeit ausgewechselt werden, nachdem er sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte. Der frühere Manchester-City-Spieler fällt für die Reise ins Metropolitano bereits aus. Mit Jules Kounde und Eric Garcia, die ebenfalls fehlen, und Andreas Christensen, der weiterhin ein großes Fragezeichen ist, wirkt Barcelonas Defensivstruktur zunehmend brüchig.

Voraussichtliche Aufstellungen für Atletico Madrid vs Barcelona

Atletico Madrid : Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo, Barrios, Hjulmand, Baena, G. Simeone, Alvarez, Lee

: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo, Barrios, Hjulmand, Baena, G. Simeone, Alvarez, Lee Barcelona: Joan Garcia, Cancelo, Cubarsi, Gerard Martin, Balde, Bernal, Pedri, Fermin Lopez, Yamal, Raphinha, Gordon

Atleti verdienen mehr Respekt vom Wettmarkt

Vor der Champions-League-Niederlage gegen Bayern war Atletico neun Spiele in Folge ungeschlagen geblieben, über alle Wettbewerbe hinweg. Das Team hat in 11 Spielen erst acht Gegentore kassiert und stellt damit die beste Defensive der La Liga.

Vier der letzten fünf Siege gelangen zudem ohne Gegentor, darunter auch der Champions-League-Erfolg gegen Manchester United. Auch gegen Espanyol, Levante und Deportivo blieb die Defensive stabil.

Barcelona reist ohne Eric Garcia, Jules Kounde und Roony Bardghji ins Metropolitano. Die Abwehrdecke ist bereits dünn. Rodri fällt zusätzlich mit einer Oberschenkelzerrung aus.

Bezieht man das in Atleticos starke Heimform mit ein, dürfte der Gastgeber Barcelona einen schweren Abend bereiten. Wir rechnen damit, dass Atletico eine Niederlage vermeidet, was einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 51,28 % entspricht.

Atletico Madrid vs Barcelona Wette 1: Doppelte Chance – Atletico Madrid oder Unentschieden zu einer Quote von 1.93 bei Oddset

Yamal sucht den Weg durch die Atletico-Mauer

Lamine Yamal hat in der Saison 2026/27 der La Liga zehn Tore erzielt. Nur Raphinha (15) hat mehr Treffer auf dem Konto als der spanische Shootingstar. Yamal nähert sich Raphinha als Barças bestem Spieler dieser Saison, mit einer durchschnittlichen Bewertung von 8,59.

Er war zudem der belastbarste Spieler im Barcelona-Kader in dieser Saison und hat bereits 905 La-Liga-Minuten absolviert. Yamal traf beim jüngsten 6:1-Kantersieg gegen Alaves doppelt und befindet sich damit in guter Form.

Atletico kassiert im Schnitt nur 0,73 Tore pro Spiel, weshalb es für Yamal im Metropolitano nicht leicht wird zu treffen. Dennoch ist er ein Spieler, auf den sich Diego Simeone nicht wirklich einstellen kann. Seine Trefferquote liegt in dieser La-Liga-Saison bei 90,9 %. Wir rechnen trotzdem damit, dass er am Sonntag trifft, was einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 47,62 % entspricht.

Atletico Madrid vs Barcelona Wette 2: Torschütze – Lamine Yamal zu einer Quote von 2.30 bei Oddset

Die Historie im Metropolitano spricht für ein enges Spiel

Nur eines der neun La-Liga-Duelle zwischen diesen beiden Teams im Metropolitano brachte vier oder mehr Tore. Das war Atleticos 2:4-Niederlage im März vergangenen Jahres.

Die anderen acht Partien brachten allesamt drei oder weniger Tore. 21 Tore in neun Duellen ergeben einen Schnitt von nur 2,33 Toren pro Spiel. Atletico hat in dieser Saison erst acht Gegentore in 11 La-Liga-Spielen kassiert. Wie gewohnt setzt Diego Simeone in erster Linie darauf, schwer zu bespielen zu sein.

Barça hingegen erzielt im Schnitt 4,18 Tore pro Spiel. Die 46 Saisontore sind Bestwert unter Europas Top-5-Ligen. Dennoch wird Simeone versuchen, Hansi Flicks Mannschaft so lange wie möglich auf Abstand zu halten.

Wir rechnen mit Unter 3,5 Toren, was einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 50 % entspricht. Das sieht nach dem besten Value unter unseren Atletico Madrid vs Barcelona Wett-Tipps aus. Angesichts von Atleticos Defensivbilanz und der direkten Duelle liegt eine faire Wahrscheinlichkeit eher bei 71 %.

Atletico Madrid vs Barcelona Wette 3: Tore Gesamt – Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 1.90 bei Oddset

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