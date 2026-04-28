Atletico Madrid vs Arsenal Wett Tipp: Unentschieden im Hinspiel erwartet

Unser Experte erwartet ein ausgeglichenes Hinspiel. Während die Gastgeber einen Blitzstart hinlegen dürften, werden die "Gunners" zurückschlagen und die Partie vor dem Rückspiel wieder offen gestalten.

Die besten Wetten für Atletico Madrid vs Arsenal

Unentschieden zu einer Quote von 3.20 auf Oddset

1. Halbzeit – Atletico Madrid erzielt über 0,5 Tore zu einer Quote von 2.20 auf Oddset

2. Halbzeit – Arsenal erzielt über 0,5 Tore zu einer Quote von 1.88 auf Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Atletico Madrid 1:1 Arsenal

Torschützen-Wett Tipp: Atletico Madrid – Julian Alvarez; Arsenal – Declan Rice

Atletico Madrid hat das Halbfinale durch einen 3:2-Erfolg nach Hin- und Rückspiel gegen den FC Barcelona erreicht. Den Grundstein legten sie bereits auswärts mit einem starken 2:0-Sieg im Camp Nou.

Zuletzt tat sich die Elf von Diego Simeone in Heimspielen jedoch schwer. In der La Liga wurde viel rotiert, was zu einer Durststrecke führte, die erst am Wochenende mit einem 3:2 gegen Athletic Club beendet wurde. Zudem musste "Atleti" seit dem letzten Europapokal-Auftritt eine bittere Niederlage im Elfmeterschießen im Finale der Copa del Rey hinnehmen.

Auch Arsenal ist zuletzt etwas aus dem Tritt geraten und kassierte vier Niederlagen aus den letzten sieben Pflichtspielen. Immerhin gelang den Londonern am Samstag ein hart erkämpfter 1:0-Sieg gegen Newcastle in der Premier League. In der Königsklasse setzte man sich in der Vorrunde knapp mit insgesamt 1:0 gegen Sporting Lissabon durch.

Voraussichtliche Aufstellungen für Atletico Madrid vs Arsenal

Atletico Madrid:Oblak, Ruggeri, Le Normand, Pubill, Molina, Gonzalez, Koke, Llorente, Simeone, Alvarez, Griezmann

Arsenal:Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Zubimendi, Saka, Odegaard, Martinelli, Gyokeres

Erstes Aufeinandertreffen auf Augenhöhe

Arsenal hat in der K.-o.-Phase der Champions League bisher voll auf eine stabile Defensive gesetzt. Schon das Achtelfinal-Hinspiel auswärts bei Bayer Leverkusen endete mit einem 1:1-Remis.

Auch in Lissabon blieben die Gunners in der letzten Runde 91 Minuten lang ohne Torerfolg, bis Kai Havertz in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte. Das war ein Spiel auf Messers Schneide, in dem beide Teams zwei Großchancen verbuchten. Sporting hatte zwar mehr Abschlüsse, doch Arsenal überzeugte mit einem xG-Wert von 1,33.

Auch dieses Match verspricht extreme Spannung. Mikel Arteta wäre mit einem Unentschieden sicher zufrieden, um die Entscheidung im Emirates Stadium herbeizuführen. Seine Mannschaft ist in dieser Champions-League-Saison noch in keinem der 12 Spiele als Verlierer vom Platz gegangen.

Atletico agiert unter Simeone mittlerweile deutlich offensiver. In 86 % ihrer europäischen Partien in dieser Spielzeit trafen beide Teams. Da es nun aber um alles geht, wird niemand unnötige Risiken eingehen. Ein Unentschieden ist hier der kluge Tipp.

Atletico Madrid vs Arsenal Wette 1: Unentschieden zu einer Quote von 3.20 auf Oddset

Atleti mit dem besseren Start

In beiden Viertelfinal-Spielen gegen Barcelona erzielte Atletico Madrid bereits in der ersten Halbzeit Tore. Da die Fans im Metropolitano für eine hitzige Atmosphäre sorgen werden, ist auch diesmal ein druckvoller Start zu erwarten.

Als die "Rojiblancos" das letzte Mal einen Gegner aus Nord-London empfingen, führten sie gegen Tottenham bereits nach 22 Minuten mit 4:0. Dass die Arsenal-Defensive derart einbricht, ist zwar unwahrscheinlich, dennoch plagen die Gäste Verletzungssorgen auf den Außenverteidiger-Positionen.

Artetas Team wirkt defensiv nicht mehr ganz so sattelfest wie zu Saisonbeginn. In drei der letzten sechs Spiele kassierten sie ein Gegentor in der ersten Hälfte. Da Atleti in dieser CL-Saison im Schnitt 1,29 Tore pro erste Halbzeit erzielt, bietet die Quote für einen Treffer vor der Pause bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 44,4 % einen starken Value.

Atletico Madrid vs Arsenal Wette 2: 1. Halbzeit – Atletico Madrid erzielt über 0,5 Tore zu einer Quote von 2.20 auf Oddset

Die Gunners drehen nach der Pause auf

Arsenal kann aus den defensiven Wacklern von Atletico Mut schöpfen. Die Spanier haben in acht ihrer letzten neun Pflichtspiele zwei oder mehr Gegentore kassiert. Zudem stehen hinter den Einsätzen der Verteidiger David Hancko und Jose Maria Gimenez noch große Fragezeichen.

Simeones Mannen haben in dieser europäischen Saison bereits 16 Gegentore in der zweiten Halbzeit hinnehmen müssen. Im Vergleich dazu kassierte Arsenal im gesamten Wettbewerb erst fünf Gegentreffer. Das erklärt auch, warum die Briten bei den Buchmachern als Favorit auf das Weiterkommen gelten.

Nach dem späten Siegtreffer im Viertelfinale ist Arsenal absolut zuzutrauen, auch in Madrid nach dem Seitenwechsel zu treffen. 63 % ihrer Champions-League-Tore fielen in dieser Saison erst in der zweiten Halbzeit. Ein Tipp auf über 0,5 Tore der Gäste nach der Pause ist bei einer Wahrscheinlichkeit von 52,6 % sehr attraktiv.

Atletico Madrid vs Arsenal Wette 3:2. Halbzeit – Arsenal erzielt über 0,5 Tore zu einer Quote von 1.88 auf Oddset

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