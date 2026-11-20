Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Inter Mailand die Defensive von Atalanta in Schach hält und die Partie in Bergamo zu Null gewinnt.

Alle Quoten werden von Oddset bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Atalanta vs Inter Mailand

Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2.50 bei Oddset

Tore Gesamt – Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 1.72 bei Oddset

Torschütze – Pio Esposito zu einer Quote von 1.95 bei Oddset

Für weitere Details und Quoten verweisen wir auf die offiziellen Buchmacher-Websites. Weiterführende Links & Ratgeber:

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Atalanta 0:2 Inter Mailand

Torschützen-Wett-Tipp: Inter Mailand – Esposito, Barella

Atalanta empfängt Inter Mailand am Sonntag in der New Balance Arena und will den vierten Heimsieg aus sieben Serie-A-Heimspielen einfahren.

Wir sind es aus den vergangenen Spielzeiten gewohnt, Atalanta im Kampf um die Top-vier-Plätze der Serie A zu sehen. Es wirkt seltsam, sie 2026/27 in der unteren Tabellenhälfte lauern zu sehen, doch defensiv waren sie schlicht nicht gut genug. Maurizio Sarri muss die Wende einleiten.

Isak Hien und Odilon Kossounou könnten bei Atalanta an diesem Wochenende auf der Bank sitzen. Giacomo Raspadori hat die vergangenen fünf Spiele wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst, wird aber ebenfalls im Kader erwartet.

Die Auswärtsfahrt zu Atalanta war als Ziel für Lautaro Martinez’ Rückkehr nach seinen Oberschenkelproblemen anvisiert worden. Er muss sich bei Inter gegen den formstarken Pio Esposito um einen Platz in der Startelf behaupten. Marcus Thuram ist nach muskulären Beschwerden im Oberschenkel, die während des Länderspiel-Einsatzes auftraten, fraglich.

John Stones und Curtis Jones trainieren beide wieder voll mit und könnten für Chivu in Bergamo zur Verfügung stehen. Inter verteidigt an diesem Wochenende gegen Atalanta eine stolze Serie von 17 Spielen ohne Niederlage.

Voraussichtliche Aufstellungen für Atalanta vs Inter Mailand

Atalanta : Carnesecchi, Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi, Ederson, Pasalic, Elmas, De Ketelaere, Zalewski, Krstovic

: Carnesecchi, Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi, Ederson, Pasalic, Elmas, De Ketelaere, Zalewski, Krstovic Inter Mailand: J. Martinez, Augusto, Bastoni, Akanji, Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco, Mkhitaryan, Pio Esposito

Der Druck auf Sarri wächst

Atalanta ist in den vergangenen beiden Heimspielen der Serie A gegen Inter ohne eigenes Tor geblieben. Die Nerazzurri sicherten sich bei ihren letzten beiden Gastspielen in Bergamo Siege mit 1:0 und 2:0. Wir rechnen an diesem Wochenende mit einem ähnlichen Ergebnis.

Atalanta hat in dieser Serie-A-Saison im Schnitt 1,8 Gegentore pro Spiel kassiert. Vor der November-Länderspielpause gab es drei Gegentore gegen Parma und vier gegen Frosinone. Angesichts der Offensivqualität von Inter bietet sich die Wette auf mindestens ein Gegentor an.

Atalanta liegt bei den großen Torchancen nur auf Platz 10 der Serie A und könnte sich schwertun. Das, obwohl die Mannschaft bei den Ballkontakten im gegnerischen Strafraum auf Platz sieben steht. Das deutet darauf hin, dass es im letzten Drittel an Durchschlagskraft fehlt. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison stand Atalanta bei den großen Torchancen noch auf Platz fünf der Serie A.

Die Daten sprechen für eine Normalisierung, und wir setzen darauf, dass Inter Atalanta ohne Gegentor lässt und den Druck auf Sarri weiter erhöht. Das erscheint als der Value-Tipp der heutigen Atalanta vs Inter Mailand Wett-Tipps.

Atalanta vs Inter Mailand Wette 1: Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2.50 bei Oddset

Value bei einem torarmen Spiel

Vier der vergangenen fünf Duelle zwischen Atalanta und Inter wiesen zwei Tore oder weniger auf. Es überrascht daher etwas, dass die Buchmacher Unter 3,5 Tore zu diesem Kurs anbieten.

Inter weist mit 10,9 den zweitniedrigsten xGA-Wert der Serie A auf. In der xG-Tabelle führt der Klub mit 29,0. Atalanta kassiert im Schnitt 1,8 Gegentore pro Spiel, bei Inter sind es 1,2. Dennoch könnte es für Inter schwierig werden, da zwei Schlüsselspieler der Offensive fehlen oder angeschlagen sind.

Atalantas jüngste Ergebnisse könnten die Quoten verzerren. Die vergangenen fünf Serie-A-Spiele des Klubs brachten im Schnitt 4,2 Tore. Gegen den Scudetto-Titelträger dürfte sich das ändern.

Atalanta vs Inter Mailand Wette 2: Tore Gesamt – Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 1.72 bei Oddset

Azzurri-Shootingstar in starker Form

Pio Esposito hat in seinen vergangenen vier Pflichtspielen fünf Tore erzielt. Drei davon fielen für seine Nationalmannschaft, darunter ein Doppelpack beim historischen Sieg gegen Frankreich. Esposito hat sich in Abwesenheit von Lautaro Martinez bei Inter in den Vordergrund gespielt.

Er liegt in der Serie A im 86. Perzentil bei xG on Target (xGOT). Auch per Kopf ist er eine Gefahr und liegt im 90. Perzentil bei den Kopfballversuchen aufs Tor.

Da Esposito derzeit zu einer Art Aushängeschild des italienischen Fußballs geworden ist, bietet es sich an, ihn an diesem Wochenende zu berücksichtigen. Seine Quote entspricht einer impliziten Wahrscheinlichkeit von rund 52 %, was für einen Spieler, der in jedem seiner vergangenen vier Spiele getroffen hat, sehr guten Value darstellt.

Atalanta vs Inter Mailand Wette 3: Torschütze – Pio Esposito zu einer Quote von 1.95 bei Oddset

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