Unser Wett-Experte rechnet damit, dass sich Arsenal nach einer engen ersten Halbzeit durchsetzt, wobei Declan Rice ein Tor vorbereiten dürfte.

Alle Quoten werden von bet365 bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Arsenal vs Manchester City

1. Halbzeit – Unentschieden zu einer Quote von 2.30 bei bet365

Declan Rice 1+ Vorlagen zu einer Quote von 4.33 bei bet365

Arsenal gewinnt & Unter 4,5 Tore zu einer Quote von 2.37 bei bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Arsenal 2:1 Manchester City

Torschützen-Wett-Tipp: Arsenal – Martin Odegaard, Kai Havertz; Manchester City – Erling Haaland

Arsenal war seit der Länderspielpause nicht in Bestform. Die Gunners kamen am vergangenen Wochenende bei Newcastle nur zu einem 2:2. Auch in der Champions League ließ das Team am Dienstag gegen Borussia Dortmund Punkte liegen.

Trotzdem bleibt Mikel Artetas Mannschaft der klare Favorit auf den Premier-League-Titel. Vor dem richtungsweisenden Duell am Sonntag liegen die Gunners sechs Punkte vor Brighton und Manchester City.

Citys Formtief fällt noch deutlicher aus. In den vergangenen sieben Pflichtspielen gewann das Team nur eines innerhalb der regulären Spielzeit. Enzo Marescas Team kam zuletzt zu Hause gegen Fulham und Napoli jeweils nur zu einem Remis.

Voraussichtliche Aufstellungen für Arsenal vs Manchester City

Arsenal : Kepa, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Guimaraes, Madueke, Odegaard, Eze, Havertz

: Kepa, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Guimaraes, Madueke, Odegaard, Eze, Havertz Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol, Fernandez, Anderson, Ndiaye, Cherki, Doku, Haaland

Vor der Pause nichts zu trennen

Da keines der beiden Teams in Topform ist, dürfte diese Partie kein Klassiker werden. Die erste Halbzeit könnte zerfahren verlaufen, da sich beide Mannschaften in dieser Saison phasenweise schwergetan haben, in Fahrt zu kommen.

Nur 35 % der Premier-League-Tore von Arsenal sind bislang vor der Pause gefallen. Drei der fünf Heimspiele der Gunners im englischen Oberhaus waren zur Halbzeit ausgeglichen. Zudem trafen die Londoner in den vergangenen drei Spielzeiten zu Hause gegen Manchester City nur einmal in der ersten Halbzeit.

Auch die Gäste sind unter Maresca bekannt für einen schwachen Start. Nur 32 % ihrer Premier-League-Tore insgesamt fielen in der ersten Halbzeit. Ganze 90 % ihrer Auswärtstore in der Liga wurden nach der Pause erzielt.

Angesichts dieser Trends könnte es länger als 45 Minuten dauern, bis sich ein klares Muster abzeichnet. Ein Unentschieden zur Halbzeit bietet sehr guten Value, mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 44 %.

Arsenal vs Manchester City Wette 1: 1. Halbzeit – Unentschieden zu einer Quote von 2.30 bei bet365

Rice als Knacker der City-Abwehr

Arsenal war in dieser Saison bei Standardsituationen nicht sonderlich effektiv. In der Premier League erzielten die Gunners nur ein einziges Tor nach einem ruhenden Ball. Aus dem Spiel heraus geht jedoch durchaus Gefahr aus, zumal Declan Rice eine kreativere Rolle übernimmt.

Rice steht bislang bei fünf Vorlagen in dieser Spielzeit, mehr als jeder andere Spieler der Liga. Nur Bruno Fernandes und Martin Odegaard haben mehr Pässe im letzten Drittel versucht als der Engländer. Rices Passquote in diesem Bereich des Spielfelds ist mit beeindruckenden 85 % die höchste der drei genannten Spieler.

Derzeit zeigt sich die Abwehr von Manchester City verwundbar. Marescas Team ist seit zehn Pflichtspielen ohne Zu-Null-Spiel. Eine weitere Vorlage von Rice zu wetten, könnte sich bei den hohen Quoten als kluger Schachzug erweisen.

Arsenal vs Manchester City Wette 2: Declan Rice 1+ Vorlagen zu einer Quote von 4.33 bei bet365

Gunners untermauern ihren Status als Titelfavorit

In den vergangenen Jahren hat sich die Machtverhältnisse spürbar von Manchester nach Nord-London verschoben. Auf dem Platz war das bei den direkten Duellen nicht immer so deutlich zu erkennen. Dennoch holten die Gunners aus den vergangenen drei Begegnungen in Nord-London sieben Punkte.

Trotz einer durchwachsenen Woche dürfte Arsenal mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein. Die Mannschaft kommt in der Liga im Schnitt auf 2,55 Punkte pro Spiel, eine Steigerung gegenüber den 2,24 der vergangenen Saison.

Die Titelverteidiger stellen zudem die stärkste Defensive der Liga. Artetas Team kassierte bislang nur sieben Gegentore und ließ einen ligaweiten Bestwert von 9,3 xG gegen sich zu.

Jedes der fünf Premier-League-Heimspiele endete mit einem Sieg. Gleichzeitig fielen in all diesen Partien zusammen nie mehr als drei Tore. Ein Sieg der Gunners bei einem eher torarmen Spiel bietet hier sehr guten Value.

Arsenal vs Manchester City Wette 3: Arsenal gewinnt & Unter 4,5 Tore zu einer Quote von 2.37 bei bet365

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