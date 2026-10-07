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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Arsenal die beste Defensive der Premier League ausspielt und sich gegen Leeds United durchsetzt. Die beiden besten Defensivreihen der Liga treffen am Samstagmittag aufeinander, mit gerade einmal sieben Gegentoren zwischen Arsenal und Leeds in dieser Saison.

Die besten Wetten für Arsenal vs Leeds United

Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,10 bei Interwetten

1X2 1. Halbzeit – Arsenal zu einer Quote von 1,75 bei Interwetten

Dominic Calvert-Lewin 2+ Schüsse aufs Tor zu einer Quote von 3,80 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Arsenal 2:0 Leeds United

: Arsenal 2:0 Leeds United Torschützen-Wett-Tipp: Arsenal – Saka, Gyökeres

Arsenal empfängt am Samstagmittag den Tabellenfünften Leeds. Beide Teams kehren nach einer dreiwöchigen Länderspielpause zurück.

Die Gunners verloren ihr fünftes Ligaspiel der Saison mit 0:3 bei Brighton. Sie stehen mit 12 Punkten auf Platz zwei, drei Zähler hinter Spitzenreiter Manchester City. Ihre Heimbilanz ist felsenfest: vier Siege in Serie im Emirates Stadium.

Die Niederlage bei Brighton war nach einem ansonsten soliden Start in die Saison 2026/27 ein Weckruf. Arteta wird sich mit weiteren Auftritten dieser Art nicht zufriedengeben. Den Gunners fehlt gegen Leeds William Saliba. Christos Tzolis, Kai Havertz, Declan Rice, Cristhian Mosquera und Ben White werden unterdessen vor dem Spiel noch untersucht.

Leeds reist ungeschlagen aus den ersten fünf Spielen der Saison nach Nordlondon. Das Team steht bei neun Punkten und hat drei seiner fünf Partien unentschieden gestaltet. Vor der Länderspielpause gab es zuletzt einen deutlichen 4:1-Sieg gegen Newcastle.

Daniel Farkes wichtigste Angriffswaffe, Dominic Calvert-Lewin, erzielte gegen die Magpies einen Doppelpack. Seine Form brachte ihm eine Berufung in die englische Nationalmannschaft ein. In dieser Saison kommt er bereits auf drei Tore in fünf Startelf-Einsätzen. Leeds muss am Wochenende verletzungsbedingt auf Joe Rodon und Harry Wilson verzichten.

Voraussichtliche Aufstellungen für Arsenal vs Leeds United

Arsenal : Raya, Calafiori, Gabriel, Konsa, Timber, Guimarães, Rice, Eze, Ødegaard, Saka, Gyökeres

: Raya, Calafiori, Gabriel, Konsa, Timber, Guimarães, Rice, Eze, Ødegaard, Saka, Gyökeres Leeds United: Trafford, Muharemović, Elvedi, Justin, Gudmundsson, Tanaka, Ampadu, Stach, Bogle, Okafor, Calvert-Lewin

Arsenal und Leeds mit starken Defensivreihen

Beide Defensivreihen haben in dieser Saison überzeugt. Arsenal hat in fünf Spielen nur vier Gegentore kassiert. Leeds hat sogar nur drei Gegentore zugelassen, was die eigene Defensivbilanz noch stärker aussehen lässt.

Arsenals Defensivbilanz ist besser, als die vier Gegentore vermuten lassen. Drei davon fielen bei der Niederlage in Brighton, während die Mannschaft in den übrigen vier Spielen nur einmal getroffen wurde.

Auch Leeds hat gezeigt, dass das Team Spiele eng gestalten kann: 60 % der bisherigen Partien endeten unentschieden. Arsenals Spiele kommen im Schnitt auf 2,4 Tore, bei Leeds sind es nur 2,0. Keine der beiden Mannschaften war bislang in viele torreiche Spiele verwickelt, was Unter 2,5 Tore zur Quote von 2.10 zu einer attraktiven Option macht.

Arsenal vs Leeds United Wette 1: Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,10 bei Interwetten

Arsenal zur Pause in Führung

Arsenal hat die Anfangsphase dieses Duells in den jüngsten Begegnungen dominiert. In den letzten sechs Spielen gegen Leeds führten die Gunners stets zur Halbzeit und erzielten in den letzten acht Begegnungen jeweils das erste Tor.

Die 0:3-Niederlage bei Brighton war ein seltener Ausrutscher für die Gunners, die im Emirates Stadium ansonsten äußerst stark aufgetreten sind. Nach vier Heimsiegen in Serie sollten sie auch hier gut in der Lage sein, sich früh einen Vorsprung zu erarbeiten.

Leeds hat defensiv solide gespielt, doch Arsenal besitzt die Qualität, das Team von Beginn an unter Druck zu setzen. Der Markt räumt den Gunners eine implizite Wahrscheinlichkeit von 57,1 % ein, zur Halbzeit zu führen – obwohl dieses Szenario bereits in jeder der letzten sechs Begegnungen zwischen beiden Teams eingetreten ist.

Arsenal vs Leeds United Wette 2: 1X2 1. Halbzeit – Arsenal zu einer Quote von 1,75 bei Interwetten

Calvert-Lewin kann Arsenals Abwehr prüfen

Dominic Calvert-Lewin hat sich schnell als Leeds' wichtigste Angriffswaffe etabliert. In 421 Minuten verzeichnete er sieben Schüsse aufs Tor, was einem Schnitt von 1,50 pro 90 Minuten entspricht.

Sein Schussvolumen entspricht auch seiner Torgefahr. Er erzielte drei Tore in fünf Startelf-Einsätzen und kommt auf einen xG-Wert (erwartete Tore) von 3,12. Zudem rangiert er im 93. Perzentil bei Kopfballduellen, was gegen eine Arsenal-Abwehr ohne William Saliba besonders ins Gewicht fallen könnte.

Arsenal muss ohne einen seiner stärksten Verteidiger gegen einen Stürmer antreten, der sowohl vor dem Tor als auch in der Luft seine Stärken ausspielt. Calvert-Lewins 1,50 Schüsse aufs Tor pro 90 Minuten liefern eine starke statistische Grundlage dafür, auf einen Abschlusserfolg gegen den Arsenal-Torwart zu setzen.

Der Markt impliziert eine Wahrscheinlichkeit von 26,3 %, dass Calvert-Lewin mindestens zwei Schüsse aufs Tor verzeichnet. Seine aktuelle Form, sein Schussvolumen und seine Bedeutung für Leeds' Offensive machen dies zu einer der attraktivsten Optionen in unserem Arsenal gegen Leeds United Wett-Tipp.

Arsenal vs Leeds United Wette 3: Dominic Calvert-Lewin 2+ Schüsse aufs Tor zu einer Quote von 3,80 bei Interwetten

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