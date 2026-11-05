Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Arsenal die Tigers im Emirates Stadium bezwingt und dabei ein weiteres Mal ohne Gegentor bleibt.

Alle Quoten werden von bet365 bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Arsenal vs Hull City

Arsenal gewinnt & Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 1.69 bei bet365

Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2.57 bei bet365

Declan Rice 1+ Vorlage zu einer Quote von 4.00 bei bet365

Alle Infos sowie aktuelle Quoten finden sich auf den Webseiten der Buchmacher. Nutze folgende Seiten für weitere Analysen und Vergleiche:

bet365 Angebotscode & Registrierung: So sicherst du dir den Willkommensbonus beim Top-Buchmacher.

Die besten Sportwetten Anbieter in Deutschland: Alle lizenzierten Wettseiten im großen Test.

Wettbonus Vergleich: Die besten aktuellen Angebote, Guthaben-Boni und Aktionen auf einen Blick.

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Arsenal 2:0 Hull City

Torschützen-Wett-Tipp: Arsenal – Havertz, Tzolis

Arsenal empfängt den Aufsteiger Hull City an diesem Wochenende im Emirates Stadium, und die Gunners wollen dabei die Tabellenführung verteidigen.

Mikel Artetas Mannschaft hat acht Siege aus neun Spielen geholt und steht als Titelverteidiger bei 24 Punkten. Der knappe 1:0-Auswärtssieg bei Liverpool am vergangenen Sonntag war ein wichtiger Erfolg, der erste Ligasieg der Gunners in Anfield seit über einem Jahrzehnt. Sie hielten dem Test gegen Andoni Iraolas Team stand und blieben zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor.

Arsenal kommt in dieser Saison bereits auf sechs Zu-Null-Spiele, mehr als jeder andere Premier-League-Klub. Der xGA-Wert steht bei nur 7,2. Kai Havertz führt mit drei Toren die interne Torschützenliste der Gunners an. Bukayo Saka (Oberschenkel) fehlt bis nächsten Monat, während William Saliba und der gesperrte Max Dowman ebenfalls ausfallen.

Hull City steht mit 11 Punkten auf Platz 11, mit fünf Unentschieden aus den ersten neun Spielen. Sergej Jakirovics Tigers verfügen über eine robuste Defensive, die nur schwer zu überwinden ist. Am vergangenen Wochenende trennte man sich erneut remis, diesmal 2:2 gegen Ipswich Town, obwohl man zunächst in Rückstand geraten war.

Mohamed Belloumi hat im Angriff überzeugt, doch Hulls Mittelfeldplatz basiert vor allem auf einer soliden Abwehr. Die Tigers haben zudem die drittbeste Zu-Null-Quote der Liga mit drei Spielen ohne Gegentor in dieser Saison. Matt Crooks fehlt beim Ausflug nach Nordlondon, nachdem er gegen die Tractor Boys seine fünfte Gelbe Karte sah.

Voraussichtliche Aufstellungen für Arsenal vs Hull City

Arsenal voraussichtliche Aufstellung: Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Guimarães, Rice, Ødegaard, Madueke, Tzolis, Havertz

Hull City voraussichtliche Aufstellung: Tzolakis, Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Iroegbunam, Belloumi, Giles, Slater, McBurnie, Stroud

Die Defensive der Gunners baut die Serie weiter aus

Diese Wette ist eine Möglichkeit, zusätzlichen Value auf einen Heimsieg des Titelverteidigers zu bekommen. Arsenal blieb in neun Spielen sechsmal ohne Gegentor und kassierte in der Premier League nur fünf Treffer.

Der xGA-Wert von 7,2 ist der niedrigste der Liga. Hulls xGA-Wert ist mit 9,1 der zweitniedrigste der Liga. Arsenal blieb zuletzt drei Ligaspiele in Folge ohne Gegentor und setzte sich dabei gegen Liverpool (1:0), Everton (2:0) und Nottingham Forest (1:0) durch.

Hulls fünf Unentschieden aus neun Spielen zeigen, dass die Tigers in dieser Saison nur schwer zu schlagen sind. Sie werden versuchen, den Gunners so lange wie möglich Paroli zu bieten, dürften aber irgendwann einknicken. Wir rechnen mit einem Heimsieg und dem siebten Zu-Null-Spiel für Arsenal bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 57 %.

Arsenal vs Hull City Wette 1: Arsenal gewinnt & Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 1.69 bei bet365

Ein torarmes Duell dürfte bevorstehen

Arsenals erste neun Spiele der Saison 2026/27 brachten 19 Tore, also 2,11 Tore pro Spiel. In Hulls Partien fielen 21 Tore, sodass keines der beiden Teams regelmäßig in Spiele mit mehr als 2,5 Toren verwickelt ist.

Die Gastgeber kassieren im Schnitt 0,6 Gegentore pro Spiel, mit Abstand der beste Defensivwert der Liga. Hull kommt im Schnitt nur auf 3,4 Schüsse aufs Tor pro Spiel, der drittniedrigste Wert der Premier League, was für einen Aufsteiger nicht überrascht.

Beide 2:2-Unentschieden von Hull kamen zu Hause zustande, gegen Ipswich und Everton, Gegner, gegen die man durchaus mithalten konnte. Zwei Tore oder weniger bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 38 % wirkt wie die Value-Wette aus unseren heutigen Arsenal vs Hull City Wett-Tipps.

Arsenal vs Hull City Wette 2: Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2.57 bei bet365

Rice als Taktgeber mit Vorlagen-Qualität

Declan Rice hat in den ersten Monaten dieser Saison eine neue Stufe seiner Offensivwirkung erreicht. Er kommt bereits auf fünf Vorlagen in neun Ligaspielen und hat 17 Chancen sowie vier hochkarätige Chancen kreiert, beides Bestwerte im Klub.

Rice liegt im 92. Perzentil unter allen Premier-League-Mittelfeldspielern bei kreierten Chancen. Sein erwarteter Vorlagenwert von 2,00 liegt deutlich unter seiner tatsächlichen Ausbeute von fünf Vorlagen, was teilweise an der Art der Chancen liegt, die er herausspielt.

Passspiel und Chancenkreation dürften gegen die Tigers kein Problem darstellen. Hulls durchschnittlicher Ballbesitz von 31,4 % lässt erwarten, dass Arsenal im letzten Drittel zahlreiche Gelegenheiten bekommt. Da Saka fehlt, liegt die Standardausführung größtenteils bei Rice. Eine implizite Wahrscheinlichkeit von 25 % für eine Torvorlage von ihm wirkt angesichts der Zahlen niedrig angesetzt.

Arsenal vs Hull City Wette 3: Declan Rice 1+ Vorlage zu einer Quote von 4.00 bei bet365

18+ | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter buwei.de

+