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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Gunners einen knappen Heimsieg einfahren und dabei zu Null spielen, während Declan Rice erneut für einen Treffer auflegt.

Die besten Wetten für Arsenal vs Everton

Doppelte Chance mit Handicap – Unentschieden +1 (3-Wege-Handicap) zu einer Quote von 3,50 bei Interwetten

Arsenal gewinnt zu Null zu einer Quote von 2,25 bei Interwetten

Declan Rice 1+ Vorlage zu einer Quote von 4,75 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Arsenal 1:0 Everton

Arsenal 1:0 Everton Torschützen-Wett-Tipp: Arsenal – Havertz

Arsenal kehrt an diesem Wochenende an die Heimstätte zurück, um den Tabellenachten Everton am 8. Spieltag der Premier League 2026/27 zu empfangen.

Mikel Artetas Gunners sind nach einem harten Champions-League-Mittwoch gegen Bayern München zurück in Nordlondon. Arsenal kämpfte sich in der Allianz Arena zu einem 2:2-Unentschieden zurück. Das könnte sich für ihre Hoffnungen auf die Ligaphasen-Qualifikation als entscheidend erweisen.

Das Ergebnis hatte für Arsenal und Arteta allerdings seinen Preis. Top-Torjäger Bukayo Saka musste bereits nach zehn Minuten verletzt vom Platz. Er gilt für den Besuch der Toffees bereits als höchst fraglich. Auch Christos Tzolis (Oberschenkel) und Piero Hincapié (Knöchel) fehlen weiterhin.

David Moyes dürfte mit Evertons Saisonstart relativ zufrieden sein. Obwohl die Toffees im Sommer-Transferfenster nicht viel investiert haben, bleiben sie schwer zu bezwingen. Sie haben nur eines ihrer bisherigen sieben Spiele verloren.

Everton war zudem defensiv solide und kassierte im Schnitt nur ein Gegentor pro Spiel. Moyes hofft, für die Reise zum Emirates auf einen voll einsatzfähigen Kader zurückgreifen zu können. Dort hatte Everton über die Jahre wenig Freude, da man zuletzt im April 2021 dort gewonnen hat.

Voraussichtliche Aufstellungen für Arsenal vs Everton

Arsenal : Raya, White, Calafiori, Gabriel, Konsa, Rice, Guimarães, Eze, Ødegaard, Madueke, Havertz

: Raya, White, Calafiori, Gabriel, Konsa, Rice, Guimarães, Eze, Ødegaard, Madueke, Havertz Everton: Pickford, Maitland-Niles, Mykolenko, Branthwaite, Tarkowski, Garner, Armstrong, Röhl, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry

Arsenal setzt sich knapp gegen Everton durch

Drei von Arsenals vier Heimsiegen in dieser Premier-League-Saison fielen mit einem Tor Unterschied aus. Die einzige Ausnahme war der 3:0-Sieg gegen den Aufsteiger Coventry, der einzige Heimerfolg mit mehr als zwei Toren Differenz.

David Moyes' Toffees haben sich auswärts in dieser Saison bislang hartnäckig gezeigt. Sie verloren bei Tottenham knapp mit einem Tor Unterschied und haben seither ihre letzten drei Auswärtsspiele jeweils unentschieden gespielt. Da Arsenal nach dem Ausflug zu Bayern München in der Champions League kaum Zeit zur Erholung hatte, könnte sich Mikel Arteta auch mit einem weiteren knappen Heimsieg zufriedengeben.

Everton verfügt gemessen am erwarteten Gegentoren-Wert (xG, 9,7) über die siebtbeste Defensive der Premier League. Das deutet darauf hin, dass sie ihren Gegnern pro 90 Minuten nicht viele große Chancen bieten. Wir können Arsenal einen Sieg mit genau einem Tor Unterschied zutrauen, was einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 28,57 % entspricht.

Arsenal vs Everton Wette 1: Doppelte Chance mit Handicap – Unentschieden +1 (3-Wege-Handicap) zu einer Quote von 3,50 bei Interwetten

Arsenal gewinnt und hält Everton vom eigenen Tor fern

Everton blieb bei drei seiner letzten vier Besuche im Emirates Stadium ohne eigenes Tor. Arsenal weist zudem mit 5,6 aus sieben Spielen den niedrigsten xG-Gegentore-Wert der Liga auf. Artetas Mannschaft kassiert im Schnitt auch nur 0,7 Gegentore pro Spiel, der gemeinsam mit Brighton & Hove Albion niedrigste Wert der Liga.

Die Toffees waren im letzten Drittel zudem sehr verschwenderisch. Sie vergaben bislang nicht weniger als 18 große Torchancen, der zweithöchste Wert der Premier League in dieser Kategorie.

Dennoch zeigt das, dass Everton durchaus Chancen kreiert. Mit 5 Schüssen aufs Tor pro Spiel im Schnitt erreichen sie den sechstbesten Wert der Liga. Bei einem Ballbesitz von durchschnittlich 61,2 % für Arsenal werden sich Moyes' Spieler diesen Samstag jedoch kaum den Luxus leisten können, klare Chancen zu vergeben.

Ein Sieg der Gunners zu Null kommt auf eine implizite Wahrscheinlichkeit von lediglich 44,44 %.

Arsenal vs Everton Wette 2: Arsenal gewinnt zu Null zu einer Quote von 2,25 bei Interwetten

Declan Rice soll Evertons Abwehr erneut mit einer Vorlage knacken

Arsenals einflussreicher Mittelfeldspieler Declan Rice liefert bereits auf beiden Seiten des Platzes bedeutende Beiträge. Der Kapitän steht in der Saison 2026/27 bei vier Vorlagen in sieben Premier-League-Einsätzen. Der 27-Jährige befindet sich derzeit in der Blütezeit seiner Karriere. Laut FotMob ist er mit einer durchschnittlichen Bewertung von 7,73 der leistungsstärkste Spieler der Gunners in der Premier League.

Rice spielt pro 90 Minuten mehr präzise Pässe als jeder seiner Mitspieler (71,7). Er hat 11 Chancen kreiert, von denen FotMob zwei als große Chancen einstuft. Nur sein norwegischer Mitspieler Martin Ødegaard übertrifft ihn in dieser Statistik.

Everton dürfte sich an diesem Wochenende tief in die eigene Hälfte zurückziehen und die Gunners frustrieren wollen. Rice spielt im Schnitt 23,3 linienbrechende Pässe pro 90 Minuten, deutlich mehr als der zweitplatzierte Mikel Merino (17). Dass Rice Evertons Abwehrreihe knacken und ein Tor vorbereiten kann, bietet an diesem Wochenende sehr guten Value.

Der Markt sieht die implizite Wahrscheinlichkeit, dass er am Samstag eine Torvorlage liefert, bei lediglich 21,05 %. Das erscheint angesichts dessen, dass er derzeit im Schnitt mehr als eine Vorlage alle zwei Spiele beisteuert, bemerkenswert niedrig. Dies könnte der Top-Value-Tipp unseres Trios an Arsenal vs Everton Wett-Tipps sein.

Arsenal vs Everton Wette 3: Declan Rice 1+ Vorlage zu einer Quote von 4,75 bei Interwetten

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