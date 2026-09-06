Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Arsenals Heimvorteil und die kompakte Defensive beim Londoner Derby am Ende den Unterschied ausmachen.

Die besten Wetten für Arsenal vs Chelsea

1X2 – Arsenal zu einer Quote von 1,67 bei bet365

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,68 bei bet365

Torschütze – Kai Havertz zu einer Quote von 2,50 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Arsenal 2:1 Chelsea

: Arsenal 2:1 Chelsea Torschützen-Wett-Tipp: Arsenal – Kai Havertz, Bukayo Saka; Chelsea – Joao Pedro

Arsenals Titelverteidigung in der Premier League hätte kaum besser starten können. Die Gunners stehen nach zwei Spielen bei einer makellosen Bilanz, die sie gerne fortsetzen würden. Zudem sind sie neben Aufsteiger Hull City das einzige Team der Liga, das noch kein Gegentor kassiert hat.

Das überrascht kaum, denn ihr Titelgewinn basierte auf defensiver Stabilität. Selbst ohne den verletzten William Saliba gab es bei Mikel Arteta keinen Einbruch in der Abwehr. Die Nordlondoner zeigten sich am Montagabend gewohnt souverän, als sie im Villa Park mit 1:0 gewannen.

Auf eine echte Prüfung müssen sie sich gegen ein Chelsea-Team einstellen, das unter dem neuen Cheftrainer Xabi Alonso stark gestartet ist. Der frühere Liverpool-Spieler trifft als Cheftrainer erstmals auf seinen Jugendfreund. Das Duell wird als Aufeinandertreffen der beiden baskischen Brüder angekündigt. Alonso dürfte mit dem bisher Gesehenen zufrieden sein.

Chelsea reist punktgleich mit dem Meister zum Emirates Stadium, steht in der Tabelle aber zwei Plätze dahinter. Der Sonntagstermin bietet beiden Seiten die Chance, sich gegen den Lokalrivalen zu behaupten und ein frühes Zeichen für die Saison zu setzen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Arsenal vs Chelsea

Arsenal : Raya, White, Konsa, Magalhaes, Calafiori, Rice, Odegaard, Guimaraes, Saka, Tzolis, Havertz

: Raya, White, Konsa, Magalhaes, Calafiori, Rice, Odegaard, Guimaraes, Saka, Tzolis, Havertz Chelsea: Martinez, Fofana, Lacroix, Colwill, Neto, Gusto, Lavia, Hato, Palmer, Rogers, Pedro

Arsenals starke Form der letzten Wochen

Die Gunners sind nicht nur Titelverteidiger und gehen als Favorit in diese Saison, sie befinden sich zudem in guter Form. Die Gunners haben ihre letzten drei Pflichtspiele gewonnen, darunter den schwierigen Auswärtsauftritt bei Aston Villa. Ein Londoner Derby im Emirates Stadium dürfte zusätzliche Motivation liefern.

Artetas Team verlor nur eines der letzten 29 Premier-League-Londoner-Derbys und ist in den letzten 16 solchen Duellen in Folge ungeschlagen. Für Chelsea wird es ein hartes Stück Arbeit, doch wenn jemand den Rhythmus der Gastgeber stören kann, dann sie. Die Blues haben in dieser Saison zudem alle drei Pflichtspiele gewonnen und könnten schwer zu kontrollieren sein.

Allerdings verlor der Klub aus Westlondon seine letzten vier Ligaauswärtsspiele im Emirates Stadium mit einem Gesamtscore von 11:2. Arsenal ist gegen Chelsea in den letzten neun Ligaspielen und zwölf Duellen insgesamt ungeschlagen. Das entsprechende Spiel der vergangenen Saison endete 2:1 für den Meister, was auch am Sonntag ein wahrscheinliches Ergebnis wäre.

Arsenal vs Chelsea Wette 1: 1X2 – Arsenal zu einer Quote von 1,67 bei bet365

Chelseas Offensivfeuer soll sich zeigen

Wir haben bereits erwähnt, dass Arsenal eines von nur zwei Teams der Liga ist, das noch kein Gegentor zugelassen hat. Das ist kein Zufall, denn Arteta hat einer soliden Defensive Priorität eingeräumt. Trotzdem könnte der mögliche Ausfall von Christian Mosquera und das erste volle Startelf-Debüt von Ezri Konsa diese Stabilität beeinflussen.

Chelseas Angriffsreihe ist definitiv eine, vor der man sich in Acht nehmen muss. Die Blues sind das treffsicherste Team der Premier League und haben in zwei Spielen sieben Tore erzielt. Alonsos Mannschaft kreierte in zwei Partien zehn hochkarätige Chancen, nur Brighton mit elf liegt davor.

Die Gäste werden sich zutrauen, die Defensive der Gunners am Sonntag zu durchbrechen. Sie verfügen über einiges an Offensivpower. Nach neun Toren in drei Spielen sollte Chelsea zumindest einmal gegen die stärkste Defensive der Liga treffen. Zusätzlich trafen bei drei der letzten vier direkten Duelle beide Teams.

Arsenal vs Chelsea Wette 2: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,68 bei bet365

Ein Wiedersehen mit altbekannten Gegnern

Kai Havertz genießt seinen Fußball, seit er von West- nach Nordlondon gewechselt ist. Bei den Blues war er zwar erfolgreich, doch bei Arsenal hat sich sein Spiel weiterentwickelt. Arteta hat Havertz in beiden Ligaspielen von Beginn an eingesetzt und ihn jeweils die vollen 90 Minuten spielen lassen.

Der Deutsche traf am ersten Spieltag bereits nach 15 Minuten. Gegen Villa fand er zwar nicht ins Tor, arbeitete aber hart für die Mannschaft. Seine Serie von zwei Toren in den letzten drei Einsätzen macht ihn zu einer Option mit sehr gutem Value.

Erwähnenswert ist, dass Havertz in seinen letzten vier Heimspielen gegen seinen ehemaligen Klub drei Tore erzielt hat. Deshalb tendieren wir dazu, dass er am Sonntag trifft, auch wenn es andere, klarere Optionen für diese Wette gäbe. In Sachen Value bietet er die beste Mischung.

Arsenal vs Chelsea Wette 3: Torschütze – Kai Havertz zu einer Quote von 2,50 bei bet365

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