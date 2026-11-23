Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Viktor Gyokeres und Eberechi Eze bei einem souveränen Arsenal-Sieg an Torbeteiligungen beteiligt sind.

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Die besten Wetten für Arsenal vs Borussia Dortmund

Arsenal gewinnt & Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2.30 bei Interwetten

Eberechi Eze trifft jederzeit zu einer Quote von 3.25 bei Interwetten

Viktor Gyokeres 1+ Vorlagen zu einer Quote von 4.33 bei Interwetten

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Arsenal 2:0 Borussia Dortmund

Torschützen-Wett-Tipp: Arsenal – Eberechi Eze, Martin Odegaard

Arsenal gab am Samstag zum erst zweiten Mal in dieser Saison Punkte in der Premier League ab. Beim 2:2-Unentschieden gegen Newcastle im St James' Park zeigten die Gunners nicht ihre beste Leistung. Dennoch führen sie die Tabelle weiterhin mit sechs Punkten Vorsprung an.

Auch in Europa läuft es für die Londoner gut: Aus den ersten vier Champions-League-Spielen holten sie zehn Punkte. Ein Platz unter den besten acht ist das klare Ziel. Borussia Dortmund verfolgt dasselbe Ziel und hat bereits drei seiner vier bisherigen Europapokalspiele gewonnen.

Niko Kovacs Mannschaft steht zudem an der Spitze der heimischen Liga. Felix Nmecha traf beim 1:0-Auswärtssieg gegen Borussia Mönchengladbach am Wochenende. In der deutschen Bundesliga ist der BVB in dieser Saison noch ungeschlagen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Arsenal vs Borussia Dortmund

Arsenal : Kepa, White, Konsa, Gabriel, Hincapié, Lewis-Skelly, Rice, Madueke, Ødegaard, Eze, Gyokeres

: Kepa, White, Konsa, Gabriel, Hincapié, Lewis-Skelly, Rice, Madueke, Ødegaard, Eze, Gyokeres Borussia Dortmund: Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson, Bellingham, Beier, Silva

Defensive der Gunners soll erneut standhalten

Arsenal stemmt sich weiterhin gegen den allgemeinen Trend einer Champions League, die derzeit sehr torreich daherkommt. Während die meisten anderen Topklubs vorne wie hinten viele Tore zulassen, können sich die Gunners auf eine bärenstarke Abwehr verlassen.

Mikel Artetas Team hat in dieser Saison der Königsklasse erst drei Gegentore kassiert, der beste Wert im gesamten Wettbewerb. Auch in der Premier League führen sie mit lediglich 0,64 Gegentoren pro 90 Minuten die entsprechende Statistik an. Mit nur 7,6 zugelassenen xG in der englischen Oberhaus-Statistik ist das ebenfalls deutlich der Bestwert.

Borussia Dortmund muss vor diesem Spiel um den Einsatz von Serhou Guirassy bangen. Der 30-Jährige hat vier der sieben Champions-League-Tore seines Teams in dieser Saison erzielt. Allerdings kam er im November insgesamt nur auf 34 Spielminuten in allen Wettbewerben.

Sollte der Gästeangriff ohne seine wichtigste Offensivkraft auskommen müssen, dürfte die Arsenal-Abwehr kaum zu überwinden sein. Ein Heimsieg zu Null erscheint mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 44 % wertvoll.

Arsenal vs Borussia Dortmund Wette 1: Arsenal gewinnt & Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2.30 bei Interwetten

Eze-Treffer soll Gastgeber zum Sieg führen

Arsenal wird Torbeteiligungen aus dem gesamten Team benötigen, wenn der Klub in Europa in dieser Saison weit kommen will. Einen wirklich herausragenden Vollstrecker im Angriff hat der Klub nicht. Spieler wie Eze können das jedoch durchaus ausgleichen.

Der 28-Jährige ist bislang der einzige Arsenal-Spieler, der in dieser Saison des Wettbewerbs mehr als einmal getroffen hat. Eze erzielte am Samstag zudem in der 33. Minute den Führungstreffer in Newcastle. Da er während der Länderspielpause nicht für England im Einsatz war, dürfte er für diese Partie noch frisch sein.

Der frühere Crystal-Palace-Profi kommt in dieser Champions-League-Saison im Schnitt auf 2,5 Torschüsse pro Spiel. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber den 1,1 Versuchen pro Spiel aus seiner ersten Europapokal-Saison. Dass Eze auch in diesem Spiel trifft, bietet mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 33 % guten Value.

Arsenal vs Borussia Dortmund Wette 2: Eberechi Eze trifft jederzeit zu einer Quote von 3.25 bei Interwetten

Gyokeres in kreativer Rolle im Angriff gefragt

Während er in der Premier League in dieser Saison erst einmal in der Startelf stand, kam Gyokeres in Europa deutlich häufiger zum Einsatz. Der schwedische Stürmer stand in drei der vier Champions-League-Spiele Arsenals in der Startaufstellung. Auch hier stehen seine Chancen gut, wieder von Beginn an aufzulaufen.

Trotz der vergleichsweise wenigen Einsatzminuten liefert Gyokeres weiterhin positive Beiträge. Er traf und bereitete beim 2:1-Sieg gegen Slavia Prag am vierten Spieltag jeweils ein Tor vor. Der 28-Jährige erzielte zudem während der jüngsten Länderspielpause zwei Tore und legte eines auf.

Gyokeres übernimmt in dieser Saison eine kreativere Rolle und bereitete im Oktober auch gegen Bayern München ein Tor vor. In vier seiner letzten neun Einsätze für Klub und Nationalmannschaft war er an einem Tor beteiligt. Angesichts dieser Entwicklung könnte eine Wette auf eine Vorlage des Arsenal-Angreifers am Dienstagabend der schlaue Tipp sein.

Arsenal vs Borussia Dortmund Wette 3: Viktor Gyokeres 1+ Vorlagen zu einer Quote von 4.33 bei Interwetten

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