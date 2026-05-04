Arsenal vs Atletico Madrid Wett Tipp: Die Rojiblancos machen den Finaleinzug klar

Unser Experte geht davon aus, dass der Heimvorteil der Gunners zwar eine gewichtige Rolle spielen wird, sich Atletico Madrid am Ende jedoch durchsetzt und das Ticket für das Champions-League-Finale löst.

Die besten Wetten für Arsenal vs Atletico Madrid

Beide Teams treffen & Über 2.5 Tore, zu einer Quote von 2.40 bei Oddset

Atletico Madrid kommt weiter, zu einer Quote von 3.30 bei Oddset

Ademola Lookman erzielt ein Tor oder bereitet vor, zu einer Quote von 3.50 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Arsenal 1:2 Atletico Madrid (n.V.)

Torschützen-Wett Tipp: Arsenal – Martin Zubimendi; Atletico Madrid – Ademola Lookman, Antoine Griezmann

Das Hinspiel im Wanda Metropolitano war geprägt von Strafstößen. Viktor Gyökeres brachte Arsenal kurz vor der Pause vom Punkt in Führung, bevor Julian Alvarez zehn Minuten nach dem Seitenwechsel ausglich und Atletico das Unentschieden sicherte.

Durch das Remis baute Arsenal seine beeindruckende Serie in der Champions League auf 13 ungeschlagene Spiele in dieser Saison aus. Einer ihrer zehn Siege in diesem Lauf gelang ihnen im Emirates Stadium gegen ein defensiv anfälliges Atleti – ein deutliches 4:0 in der Ligaphase im Oktober 2025.

Die Gastgeber tankten am Wochenende mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen Fulham Selbstvertrauen für das dritte Aufeinandertreffen mit den Madrilenen in dieser Spielzeit.

Das letzte Mal, dass Arsenal in einem Champions-League-Finale stand, liegt exakt 20 Jahre zurück. Atleti wartet seit zehn Jahren auf die Teilnahme am Endspiel. Beide Teams brennen darauf, diese lange Durststrecke endlich zu beenden.

Diego Simeone rotierte gegen Valencia kräftig und sah, wie seine B-Elf dennoch einen 2:0-Sieg einfuhr. Die Rojiblancos agierten zuletzt etwas unbeständig, aber ihre Resilienz bleibt unbestritten. Sorgen bereitet lediglich die Auswärtsbilanz in der Königsklasse: Alle drei Niederlagen in der Fremde kassierte man gegen englische Teams.

Arsenal hingegen könnte der Substanzverlust schaden, da sie gegen Fulham in Bestbesetzung antreten mussten, um im Titelrennen der Premier League zu bleiben. Atletico reist deutlich ausgeruhter an. Zudem behielt Atleti im letzten europäischen Halbfinale (Europa League 2017/18) gegen Arsenal die Oberhand. Wir erwarten, dass sich die Rojiblancos den Platz im Finale von Budapest sichern.

Voraussichtliche Aufstellungen für Arsenal vs Atletico Madrid

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Eze, Zubimendi, Rice, Saka, Gyökeres, Trossard

Atletico Madrid: Oblak, Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri, Lookman, Koke, Cardoso, Alvarez, Griezmann, Sorloth

Spektakel im Emirates erwartet

Arsenal und Atletico Madrid bewiesen im Hinspiel in Madrid enorme Nehmerqualitäten. Da kein Team als Sieger hervorging, ist vor dem Rückspiel alles völlig offen.

Interessanterweise war das letzte K.-o.-Duell auf europäischer Bühne das Europa-League-Halbfinale 2017/18. Damals endete das Hinspiel in London 1:1, bevor Diego Costa mit seinem Treffer im Rückspiel Atleti ins Finale gegen Marseille schoss.

Atletico hat in 10 der letzten 11 Auswärtsspiele in der Champions League getroffen und dabei in fünf der letzten sechs Partien exakt zwei Tore erzielt. Bei Arsenal fielen in den letzten fünf CL-Spielen hingegen weniger als 2,5 Tore. In nur drei ihrer letzten 13 Heimspiele im Wettbewerb trafen beide Mannschaften.

Angesichts der enormen Brisanz dürfte sich das diesmal ändern. Wir erwarten, dass beide Teams in einem offenen Schlagabtausch die gegnerische Abwehr knacken werden. Mindestens drei Tore sind wahrscheinlich in einer Partie, die gut und gerne über 120 Minuten gehen könnte.

Arsenal vs Atletico Madrid Wette 1: Beide Teams treffen & Über 2.5 Tore, zu einer Quote von 2.40 bei Oddset

Atletico mit dem späten K.o.-Schlag

Arsenal schlug 2006 die Spanier von Villarreal, um das Finale gegen Barcelona zu erreichen. Zehn Jahre später setzte sich Atletico im Halbfinale aufgrund der Auswärtstorregel gegen Bayern München durch.

Die Gunners könnten jedoch an ihre physischen Grenzen stoßen. Mikel Arteta bot am Wochenende gegen Fulham seine absolute Top-Elf auf. Arsenal tanzt auf zwei Hochzeiten, wobei die Premier League oberste Priorität genießt.

Derweil hat Diego Simeone eine Truppe geformt, die über die Jahre gestählt wurde. Da seine Schlüsselspieler eine volle Woche Pause hatten, könnte der Heimvorteil von Arsenal neutralisiert werden.

Zwar sind die Londoner seit neun Spielen gegen spanische Teams ungeschlagen und das einzige Team ohne Niederlage in der laufenden CL-Saison, doch dieser Wettbewerb ist bekannt für seine dramatischen Wendungen.

Wir rechnen damit, dass die Rojiblancos einen späten Sieg erzwingen – womöglich erst in der Verlängerung. Ein Elfmeterschießen ist jedoch ebenfalls nicht auszuschließen.

Arsenal vs Atletico Madrid Wette 2: Atletico Madrid kommt weiter, zu einer Quote von 3.30 bei Oddset

Lookman in Topform

Ademola Lookman ist wohl einer der besten Wintertransfers der jüngeren Vergangenheit. Atletico Madrid lotste den nigerianischen Torjäger von Atalanta nach Madrid, wo er sofort einschlug.

Seit seinem Wechsel kommt Lookman auf sieben Tore und vier Assists in 19 Pflichtspielen. In seinen letzten drei Einsätzen traf er zweimal – im Rückspiel gegen Barcelona und im Finale der Copa del Rey gegen Real Sociedad.

Nach einer kurzen Pause wegen muskulärer Probleme kehrte er letzte Woche gegen Arsenal zurück. Er gab vier Schüsse ab und verzeichnete mit acht Ballkontakten im gegnerischen Strafraum den Bestwert der Partie. Zudem glänzte er mit einer Passquote von 91 % (29 von 32 Pässen kamen an).

Mit der Unterstützung von Alexander Sørloth, Julian Alvarez und Antoine Griezmann hat Lookman alles im Repertoire, um den dreimaligen Finalisten erneut in das Endspiel zu führen.

Arsenal vs Atletico Madrid Wette 3: Ademola Lookman erzielt ein Tor oder bereitet vor, zu einer Quote von 3.50 bei Oddset

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