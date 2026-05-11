Alaves vs Barcelona Wett Tipp: Der Meister gerät in Vitoria ins Straucheln

Unser Experten-Check deutet darauf hin, dass Alaves einen Blitzstart in eine offene Partie hinlegen wird, in der wir vor allem nach dem Seitenwechsel mit reichlich Toren rechnen können.

Die besten Wetten für Alaves vs Barcelona

Alaves erzielt über 1,5 Tore zu einer Quote von 2,10 bei bet365

Erste Halbzeit: Alaves zu einer Quote von 3,60 bei bet365

Zweite Halbzeit: Beide Teams treffen zu einer Quote von 2,32 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Alaves 2:2 Barcelona

Torschützen-Wett Tipp: Alaves – Toni Martinez (2); Barcelona – Robert Lewandowski, Marcus Rashford

Drei Spieltage vor Schluss steckt Alaves mitten im Überlebenskampf der La Liga. Nach dem 1:1 am vergangenen Wochenende beim direkten Konkurrenten Elche belegen sie derzeit einen der Abstiegsplätze.

Seit seinem Amtsantritt im März hat Quique Sánchez Flores der Mannschaft einen deutlich offensiveren Stil verpasst. Dennoch konnte er bisher nur zwei seiner neun Spiele an der Seitenlinie gewinnen.

Barcelona reist mit dem Rückenwind eines 2:0-Sieges im El Clásico an. Das war der elfte Ligasieg in Folge – genug, um die Meisterschaft vorzeitig perfekt zu machen. Das Team von Hansi Flick schielt nun auf den Rekord von 100 Punkten, wofür sie allerdings jedes einzelne der verbleibenden Spiele gewinnen müssen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Alaves vs Barcelona

Alaves: Sivera, Parada, Tenaglia, Jonny, Rebbach, Suarez, Guridi, Guevara, Perez, Diabate, Martinez

Barcelona: Szczesny, Balde, Martin, Araujo, Kounde, Bernal, De Jong, Rashford, Olmo, Bardghji, Lewandowski

Barca nach Titelgewinn vor Rotation erwartet

Mit sehenswerten Treffern machten Marcus Rashford und Ferran Torres am Sonntagabend den Sack für Barcelona zu. Die Meisterschaftsfeiern zogen sich bis in den Montag hinein, was natürlich die Frage aufwirft, wie fokussiert die Katalanen in dieses Spiel gehen werden.

Es wird erwartet, dass Flick reagiert und seine Startelf ordentlich durchrotiert. Das könnte Barca anfällig machen gegen ein hochmotiviertes Team aus Alaves.

Die Hausherren verfügen zudem über einen der formstärksten Stürmer der Liga: Toni Martinez traf in seinen letzten sieben Einsätzen stolze sieben Mal. Er ist der Fixpunkt einer Offensive, die sich unter dem neuen Trainer massiv gesteigert hat.

Unter Sánchez Flores erzielt Alaves im Schnitt genau zwei Tore pro Spiel. Die Wette darauf, dass sie auch diesmal über 1,5 Tore erzielen, ist daher extrem wertvoll.

Alaves vs Barcelona Wette 1: Alaves erzielt über 1,5 Tore zu einer Quote von 2,10 bei bet365

Alaves vor einem Blitzstart

Nach dem emotionalen El Clásico und den anschließenden Feierlichkeiten könnte Barcelona eine Weile brauchen, um den Rhythmus zu finden. Ohnehin zeigten sie sich in dieser Saison auf fremdem Platz in der ersten Halbzeit selten vollends überzeugend.

In der Auswärtstabelle beträgt ihre Tordifferenz in der ersten Hälfte lediglich +4. Satte 59 % der Gegentore in der Ferne kassierten sie vor der Pause. In fünf Auswärtsspielen lagen sie zur Halbzeit hinten und konnten nur sieben Mal mit einer Führung in die Kabine gehen.

Alaves hingegen startet vor heimischer Kulisse meist furios. In Mendizorrotza lagen sie in der gesamten La-Liga-Saison erst zweimal zur Pause zurück. Nur 26 % ihrer Heim-Gegentore fielen in den ersten 45 Minuten.

Angesichts dieser Statistiken ist ein Tipp auf Alaves in der ersten Halbzeit eine kluge Entscheidung.

Alaves vs Barcelona Wette 2: Erste Halbzeit: Alaves zu einer Quote von 3,60 bei bet365

Offene zweite Hälfte verspricht Tore

In allen neun Spielen von Alaves unter der Leitung von Sánchez Flores haben beide Teams getroffen. Er setzt auf ein aggressives Pressing und mutigen Offensivfußball, was zwar zu schwankenden Ergebnissen, aber immer zu Spektakel führt.

Trotz der Klasse des Gegners wird der erfahrene Coach die Chance wittern, den Meister auf dem falschen Fuß zu erwischen. Das spricht dafür, dass Alaves auch nach der Pause konsequent den Weg nach vorne sucht.

Die Ära Sánchez Flores ist bisher von Spätentscheidungen geprägt. In seinen neun Partien fielen insgesamt sechs Tore in der 90. Minute oder später. In sechs dieser neun Spiele trafen zudem beide Teams nach dem Seitenwechsel.

Da Barca-Stars wie Pedri oder Fermín López möglicherweise erst als Joker in der zweiten Halbzeit kommen, wird auch die Offensivgefahr der Gäste nach der Pause noch einmal zunehmen. Der Tipp auf „Beide Teams treffen in der zweiten Halbzeit“ bietet bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 42,1 % einen starken Value.

Alaves vs Barcelona Wette 3: Zweite Halbzeit: Beide Teams treffen zu einer Quote von 2,32 bei bet365

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